Слегка за 30. Рейтинг дам российского шоу-бизнеса, которые ни разу не были замужем

Знаменитые, красивые и востребованные в работе эти звезды не могут похвастать таким же успехом в личной жизни. Некоторые из них жили в гражданском браке и даже родили детей от любимых мужчин. Только вот «любимые» официально вести своих партнерш под венец не стали.

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Виктория Лопырева, 35 лет

Пресса приписывала Виктории два серьезных романа: со спортсменом Федором Смоловым и певцом Николаем Басковым. Если второй союз был исключительно пиар-проектом, то были ли чувства в первом романе, обывателям и журналистам достоверно неизвестно.

Сейчас Виктория состоит в отношениях. Ее избранником является Игорь Булатов. Бывший зять известного столичного бизнесмена Самвэла Карапетяна. Отношения их в глазах общественности начались некрасиво. Виктория забеременела от Игоря, когда он был женат. Интересно, что и его супруга в этот момент также находилась в положении.

Отношения Таты и Игоря расстроились, они официально развелись, но предложение Лопыревой Булатов пока так и не сделал.

Виктория Боня, 39 лет

Виктория стала известна широкой аудитории после того, как строила отношения с мужчинами под прицелом телекамер на реалити. Молодая и эффектная Боня вскоре после ухода с проекта заявила, что нашла свою любовь. Ею оказался Александр Смерфит. Вместе с наследником миллиардного состояния Вика уехала в Монако. У пары родилась дочь. Отношения они так и не узаконили.

Несколько лет назад пара рассталась. Сейчас о личной жизни Бони известно немного. Иногда она изображает любовь на публику с известными мужчинами и делает это за деньги.

Анна Семенович, 39 лет

О романах Анны Семенович журналистам известно очень мало. Женщина не афиширует свою личную жизнь. Изредка в различных изданиях появляются сведения о богатом поклоннике артистки из Европы, но загадочного мужчину никто из фанатов так и не видел. Сама же Анна к статусу незамужней женщины относится легко. В одном из интервью она прямо заявила, что проблема отсутствия детей и мужа волнует всех, кроме нее самой.

Анастасия Волочкова, 43 года

По числу громких и скандальных романов в российском шоу-бизнесе никто не сравнится с Волочковой. Она даже надевала на себя свадебное платье и не одно.

Лишь позже выяснилось, что свадьба оказалась фарсом. На ее организацию и проведение Волочкова потратила миллионы, но Игорь Вдовин в загс балерину так и не отвел.