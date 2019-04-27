 
 
 

 
 
На главную
 
 

Слегка за 30. Рейтинг дам российского шоу-бизнеса, которые ни разу не были замужем


15 49

Знаменитые, красивые и востребованные в работе эти звезды не могут похвастать таким же успехом в личной жизни. Некоторые из них жили в гражданском браке и даже родили детей от любимых мужчин. Только вот «любимые» официально вести своих партнерш под венец не стали.

Виктория Лопырева, 35 лет

Пресса приписывала Виктории два серьезных романа: со спортсменом Федором Смоловым и певцом Николаем Басковым. Если второй союз был исключительно пиар-проектом, то были ли чувства в первом романе, обывателям и журналистам достоверно неизвестно.

Сейчас Виктория состоит в отношениях. Ее избранником является Игорь Булатов. Бывший зять известного столичного бизнесмена Самвэла Карапетяна. Отношения их в глазах общественности начались некрасиво. Виктория забеременела от Игоря, когда он был женат. Интересно, что и его супруга в этот момент также находилась в положении.

Отношения Таты и Игоря расстроились, они официально развелись, но предложение Лопыревой Булатов пока так и не сделал.

Виктория Боня, 39 лет

Виктория стала известна широкой аудитории после того, как строила отношения с мужчинами под прицелом телекамер на реалити. Молодая и эффектная Боня вскоре после ухода с проекта заявила, что нашла свою любовь. Ею оказался Александр Смерфит. Вместе с наследником миллиардного состояния Вика уехала в Монако. У пары родилась дочь. Отношения они так и не узаконили.

Несколько лет назад пара рассталась. Сейчас о личной жизни Бони известно немного. Иногда она изображает любовь на публику с известными мужчинами и делает это за деньги.

Анна Семенович, 39 лет

О романах Анны Семенович журналистам известно очень мало. Женщина не афиширует свою личную жизнь. Изредка в различных изданиях появляются сведения о богатом поклоннике артистки из Европы, но загадочного мужчину никто из фанатов так и не видел. Сама же Анна к статусу незамужней женщины относится легко. В одном из интервью она прямо заявила, что проблема отсутствия детей и мужа волнует всех, кроме нее самой.

Анастасия Волочкова, 43 года

По числу громких и скандальных романов в российском шоу-бизнесе никто не сравнится с Волочковой. Она даже надевала на себя свадебное платье и не одно.

Лишь позже выяснилось, что свадьба оказалась фарсом. На ее организацию и проведение Волочкова потратила миллионы, но Игорь Вдовин в загс балерину так и не отвел.

  • Как вы думаете, у кого из этих звезд еще есть шанс выйти замуж?
 

Краткая информация о Виктории Лопыревой

Имя: Виктория Лопырева

Отчество: Петровна

День рождения: 26.07.1983

Возраст: 35 лет

Место рождения: г. Ростов-на-Дону

Рост: 177 см

Вес: 64 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: модель, телеведущая

Смотреть фотографии с Викторией Лопыревой

Фотографии

Показать еще

Фотографии



49 Не нравится 15 Нравится 27.04.2019 Теги: виктория лопырева

По вашему мнению, имеет ли сегодня значение штамп в паспорте и какое именно? 4  

Оставить комментарий
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору