Слегка за 30. Рейтинг дам российского шоу-бизнеса, которые ни разу не были замужем
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Знаменитые, красивые и востребованные в работе эти звезды не могут похвастать таким же успехом в личной жизни. Некоторые из них жили в гражданском браке и даже родили детей от любимых мужчин. Только вот «любимые» официально вести своих партнерш под венец не стали.
Виктория Лопырева, 35 лет
Пресса приписывала Виктории два серьезных романа: со спортсменом Федором Смоловым и певцом Николаем Басковым. Если второй союз был исключительно пиар-проектом, то были ли чувства в первом романе, обывателям и журналистам достоверно неизвестно.
Сейчас Виктория состоит в отношениях. Ее избранником является Игорь Булатов. Бывший зять известного столичного бизнесмена Самвэла Карапетяна. Отношения их в глазах общественности начались некрасиво. Виктория забеременела от Игоря, когда он был женат. Интересно, что и его супруга в этот момент также находилась в положении.
Отношения Таты и Игоря расстроились, они официально развелись, но предложение Лопыревой Булатов пока так и не сделал.
Виктория Боня, 39 лет
Виктория стала известна широкой аудитории после того, как строила отношения с мужчинами под прицелом телекамер на реалити. Молодая и эффектная Боня вскоре после ухода с проекта заявила, что нашла свою любовь. Ею оказался Александр Смерфит. Вместе с наследником миллиардного состояния Вика уехала в Монако. У пары родилась дочь. Отношения они так и не узаконили.
Несколько лет назад пара рассталась. Сейчас о личной жизни Бони известно немного. Иногда она изображает любовь на публику с известными мужчинами и делает это за деньги.
Анна Семенович, 39 лет
О романах Анны Семенович журналистам известно очень мало. Женщина не афиширует свою личную жизнь. Изредка в различных изданиях появляются сведения о богатом поклоннике артистки из Европы, но загадочного мужчину никто из фанатов так и не видел. Сама же Анна к статусу незамужней женщины относится легко. В одном из интервью она прямо заявила, что проблема отсутствия детей и мужа волнует всех, кроме нее самой.
Анастасия Волочкова, 43 года
По числу громких и скандальных романов в российском шоу-бизнесе никто не сравнится с Волочковой. Она даже надевала на себя свадебное платье и не одно.
Лишь позже выяснилось, что свадьба оказалась фарсом. На ее организацию и проведение Волочкова потратила миллионы, но Игорь Вдовин в загс балерину так и не отвел.
Краткая информация о Виктории Лопыревой
Имя: Виктория Лопырева
Отчество: Петровна
День рождения: 26.07.1983
Возраст: 35 лет
Место рождения: г. Ростов-на-Дону
Рост: 177 см
Вес: 64 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: модель, телеведущая
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По вашему мнению, имеет ли сегодня значение штамп в паспорте и какое именно? 4
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Татьяна, Липецк / 27.04.19 20:11Штамп сейчас больше является свидетельством серьезности намерений . Плюются и обесценивают его только те, у кого в личной жизни ничего не складывается. Причем делают это, как мужчины, так и женщины.
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да / 27.04.19 19:24имеет, чтоб все как у людей. а просто так пожить - много ума не надо
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Откуда эти штампы про штампы / 27.04.19 11:25Нет. Это пережиток прошлого. Как пещерные люди цепляются к нему.