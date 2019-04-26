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Прохор Шаляпин признался, что не испытал грусти, узнав о смерти своего отца


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Прохор Шаляпин в очередной раз стал героем программы Андрея Малахова. На этот раз молодой человек пришёл в студию "Прямого эфира", чтобы рассказать о своём отце, а вернее о том, что мужчина внезапно скончался.

Произошло это трагическое событие ещё в конце марта. Однако Прохор решил скрыть его не только от прессы, но и от родственников. Единственными кто знал, что Андрей Захаренков умер в психиатрической лечебнице от ряда серьезных заболеваний, были мама певца Елена Колесникова и его нынешняя возлюбленная Виталина Цымбалюк-Романовская. Вместе пара прилетала в Волгоград, чтобы похоронить отца Шаляпина. При этом многие отмечают, что несмотря на внезапную потерю близкого человека, знаменитость выглядит счастливым и довольным жизнью. Да и о самой трагедии он рассказывал вполне спокойно.

Объяснить такое поведение достаточно просто - отец с сыном никогда не ладили. Как признался сам исполнитель, его жизнь в детстве скорее напоминала ад. Ведь Андрей Захаренков постоянно издевался над маленьким Прохором и его матерью. При этом ребёнку он наносил не только физический, но и моральный вред, калеча на его глазах домашних животных и покушаясь на соседей. Находясь в постоянном кошмаре, будущий певец мечтал только об одном, чтобы тиран как можно скорее оставил их с мамой в покое.

Все эти годы Шляпин жил с сильнейшей ненавистью по отношению к родителю. Однажды молодой человек даже решил сдать ДНК-тест, чтобы доказать, что Андрей Захаренков не является его биологическим отцом. Однако экспертиза подтвердила стопроцентное близкое родство. И только после этого Прохор всё-таки сумел найти в себе силы, чтобы навестить мужчину в психиатрической больнице, поговорить с ним и даже познакомить его с Виталиной. Именно тогда Андрей Иванович и обратился к наследнику с просьбой забрать его из медучреждения, где он провел уже много лет. Но сын ответил на это предложение категорическим отказом, заявив, что ничего отцу не должен и не собирается оформлять над ним опекунство.

Жестокие слова Прохора вызвали большую волну негодования со стороны его поклонников и коллег. Но своего решения певец не поменял, тем более, что он предварительно заручился поддержкой матери и Виталины. Когда же ему пришло сообщение о кончине Захаренкова, Шаляпин даже не испытал грусть. "Сначала был шок, а потом я поймал себя на мысли, что у меня нет никакой печали. Внутри ничего нет! Ни единого доброго воспоминания", - признался исполнитель. Позже он добавил, что даже смерть Юлии Началовой расстроила его гораздо больше.

Краткая информация о Прохоре Шаляпине

Имя: Прохор Шаляпин

Отчество: Андреевич

День рождения: 26.11.1983

Возраст: 35 лет

Место рождения: Волгоград

Рост: 193 см

Вес: 87 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: певец, композитор

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0 Не нравится 1 Нравится 26.04.2019 Теги: Прохор Шаляпин

А как вы думаете, был ли прав Прохор Шаляпин, отвернувшись от родного отца? 3  

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  • 99 регион / 26.04.19 20:25
    -
    0
    +
    Прохор, конечно, сомнительный герой, но если послушать о его детстве, волосы встают дыбом. Я где-то даже невольно прониклась к нему уважением. У многих детей от такого "воспитания" на всю жизнь ломается психика. А тут человек и в жизни кое-чего добился и остался с добрым сердцем. Искренне желаю ему счастья.
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  • Фиона / 26.04.19 17:50
    -
    0
    +
    Шаляпин из всего делает шоу. Даже смерть отца как фарс преподнес.
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  • Лада / 26.04.19 17:05
    -
    3
    +
    Конечно, такого отца тяжело любить, он ведь оставил ребенка без детства, бил, издевался, ненавидел фактически. Так что Прохора тяжело обвинить в том, что он не не грустил, узнав из-за смерти горе-родителя. За все в жизни приходится платить. Отец Шаляпина расплатился одиночеством за глумление на собственным сыном. Тяжелая история.
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