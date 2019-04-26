Прохор Шаляпин признался, что не испытал грусти, узнав о смерти своего отца

Прохор Шаляпин в очередной раз стал героем программы Андрея Малахова. На этот раз молодой человек пришёл в студию "Прямого эфира", чтобы рассказать о своём отце, а вернее о том, что мужчина внезапно скончался.

Произошло это трагическое событие ещё в конце марта. Однако Прохор решил скрыть его не только от прессы, но и от родственников. Единственными кто знал, что Андрей Захаренков умер в психиатрической лечебнице от ряда серьезных заболеваний, были мама певца Елена Колесникова и его нынешняя возлюбленная Виталина Цымбалюк-Романовская. Вместе пара прилетала в Волгоград, чтобы похоронить отца Шаляпина. При этом многие отмечают, что несмотря на внезапную потерю близкого человека, знаменитость выглядит счастливым и довольным жизнью. Да и о самой трагедии он рассказывал вполне спокойно.

Объяснить такое поведение достаточно просто - отец с сыном никогда не ладили. Как признался сам исполнитель, его жизнь в детстве скорее напоминала ад. Ведь Андрей Захаренков постоянно издевался над маленьким Прохором и его матерью. При этом ребёнку он наносил не только физический, но и моральный вред, калеча на его глазах домашних животных и покушаясь на соседей. Находясь в постоянном кошмаре, будущий певец мечтал только об одном, чтобы тиран как можно скорее оставил их с мамой в покое.

Все эти годы Шляпин жил с сильнейшей ненавистью по отношению к родителю. Однажды молодой человек даже решил сдать ДНК-тест, чтобы доказать, что Андрей Захаренков не является его биологическим отцом. Однако экспертиза подтвердила стопроцентное близкое родство. И только после этого Прохор всё-таки сумел найти в себе силы, чтобы навестить мужчину в психиатрической больнице, поговорить с ним и даже познакомить его с Виталиной. Именно тогда Андрей Иванович и обратился к наследнику с просьбой забрать его из медучреждения, где он провел уже много лет. Но сын ответил на это предложение категорическим отказом, заявив, что ничего отцу не должен и не собирается оформлять над ним опекунство.

Жестокие слова Прохора вызвали большую волну негодования со стороны его поклонников и коллег. Но своего решения певец не поменял, тем более, что он предварительно заручился поддержкой матери и Виталины. Когда же ему пришло сообщение о кончине Захаренкова, Шаляпин даже не испытал грусть. "Сначала был шок, а потом я поймал себя на мысли, что у меня нет никакой печали. Внутри ничего нет! Ни единого доброго воспоминания", - признался исполнитель. Позже он добавил, что даже смерть Юлии Началовой расстроила его гораздо больше.