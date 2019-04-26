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На закрытом банкете в честь юбилея Пугачева появилась в прозрачной юбке


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Банкет в честь 70-летия Аллы Пугачевой состоялся на прошлой неделе. В качестве места проведения мероприятия Примадонна выбрала элитный ресторан Рублевки. Число звездных гостей на торжественном ужине зашкаливало.

Были среди приглашенных представители шоу-бизнеса, а также политики. В сопровождении охраны приехал поздравить Аллу Борисовну Дмитрий Медведев. Во что были одеты гости, и что происходило на самом банкете в течение недели оставалось для журналистов загадкой. На днях кое-что стало известно.

В фан аккаунте дизайнера Игоря Гуляева появилась фотография Аллы Борисовны с близкими друзьями. Она была сделана на том самом вечере. Выяснилось, что мужчина презентовал певице одну из модных юбок собственного производства.

Примадонна решила порадовать себя, Игоря и всех присутствующих гостей. Она с удовольствием примерила подарок. Именно так под конец вечера 70-летняя артистка появилась перед гостями в прозрачной юбке в пол.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#repost @igorgulyaev_fashion ・・・ "Не важно быть первой, второй, третьей... Важно быть - одной такой." (АБП, 1998г.) ............ "Я буду петь, завистников дразня, В эпоху эту имени меня! Не падая в цене и вечно на коне! И пусть побольше пишут обо мне! Живи спокойно, страна! Она у нас всего одна. Все остальное в тени. Ну, извини..." ❤❤❤ Спасибо судьбе и Господу Богу за возможность жить в эпоху Великой Аллы Пугачевой...💝🙏 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, Народная Артистка @alla_orfey ! С ЮБИЛЕЕМ, Единственная наша! Наша Алла! 👑💕🎉🎉🎉🎁🎁😍😍🎶🎼🎤💐💐💐🙌🙌 #аллапугачева #AllaPugacheva #юбилей #деньрождения #70 #сднемрождения #нашамуза ❤😙 #игорьгуляев #igorgulyaev #друзья #друзьявсегдарядом @alla_orfey @igorgulyaevofficial

Публикация от IGOR GULYAEV OFFICIAL (@igorgulyaevofficial)

Модное изделие было декорировано ручной вышивкой. Юбки подобного фасона являются предметом особой гордости для дизайнера. Если под подобные элементы гардероба надевать шорты, мини-юбку или боди, наряд не выглядит вызывающе, а смотрится актуально, интересно и легко запоминается.

Краткая информация об Алле Пугачевой

Имя: Алла Пугачева

Отчество: Борисовна

День рождения: 15.04.1949

Возраст: 70 лет

Место рождения: г. Москва

Рост: 162 см

Вес: 68 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: певица

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32 Не нравится 18 Нравится 26.04.2019 Теги: Алла Пугачева

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