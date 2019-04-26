На закрытом банкете в честь юбилея Пугачева появилась в прозрачной юбке

Банкет в честь 70-летия Аллы Пугачевой состоялся на прошлой неделе. В качестве места проведения мероприятия Примадонна выбрала элитный ресторан Рублевки. Число звездных гостей на торжественном ужине зашкаливало.

Были среди приглашенных представители шоу-бизнеса, а также политики. В сопровождении охраны приехал поздравить Аллу Борисовну Дмитрий Медведев. Во что были одеты гости, и что происходило на самом банкете в течение недели оставалось для журналистов загадкой. На днях кое-что стало известно.

В фан аккаунте дизайнера Игоря Гуляева появилась фотография Аллы Борисовны с близкими друзьями. Она была сделана на том самом вечере. Выяснилось, что мужчина презентовал певице одну из модных юбок собственного производства.

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Примадонна решила порадовать себя, Игоря и всех присутствующих гостей. Она с удовольствием примерила подарок. Именно так под конец вечера 70-летняя артистка появилась перед гостями в прозрачной юбке в пол.

Модное изделие было декорировано ручной вышивкой. Юбки подобного фасона являются предметом особой гордости для дизайнера. Если под подобные элементы гардероба надевать шорты, мини-юбку или боди, наряд не выглядит вызывающе, а смотрится актуально, интересно и легко запоминается.