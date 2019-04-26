Из-за мошенника Лободе пришлось бесплатно отработать два концерта в Прибалтике
0 2
Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина в своем аккаунте инстаграм опубликовала неприятное для поклонников артистки сообщение. Женщина рассказала, что они стали жертвами мошенника, который взялся за организацию концертного тура артистки по Прибалтике.
По словам Нателлы, Таймураз Топчиашвили производил впечатление благонадежного партнера. Именно он взялся за организацию концертов в Риге, Таллине, Вильнюсе, Клайпеде и Калининграде.
Согласно запланированным датам команда Светланы прибыла в Ригу. Артисты отработали программу как положено. По словам Нателлы, билеты на мероприятие были распроданы полностью. Аналогично обстояли дела и в Таллине. Однако после второго концерта мужчина перестал выходить с Лободой на связь.
Как оказалось, он забрал все средства от продажи билетов и исчез, не заплатив ни копейки самой артистке. Таким образом, Светлана и вся ее команда два крупных мероприятия отработали абсолютно бесплатно.
Вместе с продюсером Лобода приняла решение не разочаровывать своих поклонников и появиться в других городах согласно графику. При прибытии в Вильнюс оказалось, что Теймураз в оставшихся трех городах вовсе не занимался подготовкой всего необходимого для проведения концерта.
Собственными силами в срочном порядке организовать все необходимое для выступления у Нателлы не вышло. Она сообщила, что из-за этого концерты в Вильнюсе и Клайпеде будут отменены.
Вопросом организации мероприятия в Калининграде они уже занимаются, и надеются, что к намеченной дате получится подготовить все необходимое.
❗️❗️❗️ к сожалению, вынуждены объявить отмену концертов в Вильнюсе и Клайпеде, по причине того, что организатор ТЕЙМУРАЗ ТОПЧИАШВИЛИ, оказался мошенником и несмотря на то, что нам не был заплачен гонорар, мы отработали Ригу и Таллин, но в Вильнюсе нам просто не предоставили сцену и лишили возможности сыграть концерт. приносим свои извинения всем поклонникам и приложим все усилия, чтобы преступник получил заслуженное наказание, а вам были возвращены деньги! #вильнюс #клайпеда #турприбалтика #теймуразтопчиашвили #организатортимур @lobodaofficial
Что касается мошенника, заявление на него уже написано. Сейчас мужчину разыскивают представители правоохранительных органов.
Краткая информация о Светлане Лободе
Имя: Светлана Лобода
Отчество: Сергеевна
День рождения: 18.10.1982
Возраст: 36 лет
Место рождения: Киев
Рост: 174 см
Вес: 48 кг
Знак Зодиака: Весы
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певица
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, Светлана поступила правильно, отработав концерт? 3
-
clumsy snipe / 26.04.19 15:43А у эстонской фирмы, которая занималась организацией концертов, Euroshow Group другая версия произошедшего - они заявили в эстонских СМИ, что это всё наглая ложь. И по договору с представителем Лободы её центр оплату получает постфактум. При том администрация Лободы потом на ходу стала условия менять и просить наличных...
-
Мишаня / 26.04.19 12:36Интересно, а те, кто в Вильнюсе и Клайпеде заплатил, что останутся и без денег, и без выступления? Класс! Ходи вот так на концерты!