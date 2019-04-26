Из-за мошенника Лободе пришлось бесплатно отработать два концерта в Прибалтике

Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина в своем аккаунте инстаграм опубликовала неприятное для поклонников артистки сообщение. Женщина рассказала, что они стали жертвами мошенника, который взялся за организацию концертного тура артистки по Прибалтике.

По словам Нателлы, Таймураз Топчиашвили производил впечатление благонадежного партнера. Именно он взялся за организацию концертов в Риге, Таллине, Вильнюсе, Клайпеде и Калининграде.

Согласно запланированным датам команда Светланы прибыла в Ригу. Артисты отработали программу как положено. По словам Нателлы, билеты на мероприятие были распроданы полностью. Аналогично обстояли дела и в Таллине. Однако после второго концерта мужчина перестал выходить с Лободой на связь.

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Как оказалось, он забрал все средства от продажи билетов и исчез, не заплатив ни копейки самой артистке. Таким образом, Светлана и вся ее команда два крупных мероприятия отработали абсолютно бесплатно.

Вместе с продюсером Лобода приняла решение не разочаровывать своих поклонников и появиться в других городах согласно графику. При прибытии в Вильнюс оказалось, что Теймураз в оставшихся трех городах вовсе не занимался подготовкой всего необходимого для проведения концерта.

Собственными силами в срочном порядке организовать все необходимое для выступления у Нателлы не вышло. Она сообщила, что из-за этого концерты в Вильнюсе и Клайпеде будут отменены.

Вопросом организации мероприятия в Калининграде они уже занимаются, и надеются, что к намеченной дате получится подготовить все необходимое.

Что касается мошенника, заявление на него уже написано. Сейчас мужчину разыскивают представители правоохранительных органов.