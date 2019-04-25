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Юлия Михалкова рассказала, что сейчас происходит с коллективом "Уральских пельменей"


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В течение нескольких последних лет на одном из центральных телеканалов регулярно выходили новые сезоны юмористического шоу "Уральские пельмени". Миллионы зрителей с удовольствием смотрели передачу, которая славилась своим тонким юмором и яркими номерами. Однако в последнее время всё изменилось, по ТВ крутят только старые выпуски программы, а в Сети ходят настойчивые слухи, что коллектив распадается. Пролить свет на происходящее решила одна из "пельмешек" Юлия Михалкова.

В интервью известному журналу Юлия призналась, что в 2018 году в творческой деятельности коллектива стали происходить серьезные изменения. Если говорить конкретнее, то участники начали разделяться. Например, обособленной командой выступают теперь Вячеслав Мясников и Андрей Рожков, которые организовали новый проект, называющийся "Ваши пельмени". Остальные ребята также занимаются отдельной гастрольной деятельностью. "Сейчас мы собираемся вместе только для того, чтобы выступать в родном Екатеринбурге и записывать новые выпуски для телеканала СТС в Москве", - рассказала Михалкова. Девушка считает, что это происходит потому, что у коллектива нет продюсера, который бы сплотил всех артистов.

Также Юля призналась, что коллеги и ее саму ставили перед выбором, настойчиво предлагая определиться, с кем она будет выступать. Однако артистка решила для себя, что не может выбирать между друзьями. "Мне было легче отказаться от гастролей, чем обидеть кого-то из близких людей. Уральские пельмени - моя семья, и я в равной степени люблю там всех". При этом девушка отмечает, что абсолютного распада в коллективе, о котором так активно пишут в СМИ, нет. Участники по-прежнему хорошо между собой общаются и готовы дальше вести совместную творческую деятельность.

Неправда и то, что "пельмени" не поделили между собой деньги. Напомним, уже длительное время в Сети ходят настойчивые слухи, что разлад между участниками произошел именно из-за финансов, а толчком ко всему якобы послужили действия Сергея Нетиевского, который будучи директором, скрывал от коллектива большую часть гонораров. Однако Юлия эти домыслы категорически опровергла, заявив, что все её коллеги - "артисты с горящими глазами", которые никогда не поставят деньги выше творчества. Просто каждый из ребят хочет развиваться дальше и выбирает для этого свой путь.

Краткая информация о Юлии Михалковой

Имя: Юлия Михалкова

Отчество: Евгеньевна

День рождения: 12.07.1983

Возраст: 35 лет

Место рождения: Верхняя Пышма, Свердловская область

Рост: 158 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: актриса, телеведущая

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5 Не нравится 3 Нравится 25.04.2019 Теги: Юлия Михалкова

А вам нравится шоу "Уральских пельменей"? 4  

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  • Фигня / 25.04.19 16:59
    -
    2
    +
    Что бы она Михалкова не говорила, а распад все-таки после Нетиевского пошел. Здесь все просто - в коллективе люди перестали друг другу доверять. И это, конечно, прекрасно, что артисты ставят творчество выше финансов, однако именно в этом случае (как чаще всего и бывает) деньги решили все. Одни придумали программу, в надежде найти своего зрителя и сорвать куш на который не будут претендовать остальные, другие думают так же. Вот и разбежались. Обычные коммерческие отношения.
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  • Vlad / 25.04.19 16:54
    -
    1
    +
    а мне они очень нравятся раньше часто бывал на их концертах жалко,что распадаются
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  • Инга / 25.04.19 16:18
    -
    3
    +
    Жаль, что раньше не распались. Их так замусолили по СТС, что смотреть было уже невозможно. Надеюсь, скоро вообще из эфира уберут. И шутки у них не тонкие, а идиотские!
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  • Лич / 25.04.19 15:33
    -
    4
    +
    Никогда мне это шоу не нравилось. Удивлена, что им вообще так долго удалось продержаться на телевидение. И юмор в их передаче чаще всего дурацкий. Особенно это было заметно в самом начале. Хотя, пару интересных сценок я у них все-таки видела. Но это, скорее, исключение, редкий выстрел.
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