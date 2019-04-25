В течение нескольких последних лет на одном из центральных телеканалов регулярно выходили новые сезоны юмористического шоу "Уральские пельмени". Миллионы зрителей с удовольствием смотрели передачу, которая славилась своим тонким юмором и яркими номерами. Однако в последнее время всё изменилось, по ТВ крутят только старые выпуски программы, а в Сети ходят настойчивые слухи, что коллектив распадается. Пролить свет на происходящее решила одна из "пельмешек" Юлия Михалкова.

В интервью известному журналу Юлия призналась, что в 2018 году в творческой деятельности коллектива стали происходить серьезные изменения. Если говорить конкретнее, то участники начали разделяться. Например, обособленной командой выступают теперь Вячеслав Мясников и Андрей Рожков, которые организовали новый проект, называющийся "Ваши пельмени". Остальные ребята также занимаются отдельной гастрольной деятельностью. "Сейчас мы собираемся вместе только для того, чтобы выступать в родном Екатеринбурге и записывать новые выпуски для телеканала СТС в Москве", - рассказала Михалкова. Девушка считает, что это происходит потому, что у коллектива нет продюсера, который бы сплотил всех артистов.

Также Юля призналась, что коллеги и ее саму ставили перед выбором, настойчиво предлагая определиться, с кем она будет выступать. Однако артистка решила для себя, что не может выбирать между друзьями. "Мне было легче отказаться от гастролей, чем обидеть кого-то из близких людей. Уральские пельмени - моя семья, и я в равной степени люблю там всех". При этом девушка отмечает, что абсолютного распада в коллективе, о котором так активно пишут в СМИ, нет. Участники по-прежнему хорошо между собой общаются и готовы дальше вести совместную творческую деятельность.

Неправда и то, что "пельмени" не поделили между собой деньги. Напомним, уже длительное время в Сети ходят настойчивые слухи, что разлад между участниками произошел именно из-за финансов, а толчком ко всему якобы послужили действия Сергея Нетиевского, который будучи директором, скрывал от коллектива большую часть гонораров. Однако Юлия эти домыслы категорически опровергла, заявив, что все её коллеги - "артисты с горящими глазами", которые никогда не поставят деньги выше творчества. Просто каждый из ребят хочет развиваться дальше и выбирает для этого свой путь.