Соседов против концерта памяти Началовой, поскольку считает ее посредственной певицей
4 4
С момента похорон Юлии Началовой прошло уже достаточно много времени, однако ее имя продолжает всплывать в прессе. В последнее время все чаще это происходит в рамках скандальных высказываний коллег по цеху. Так на днях при обсуждении программы фестиваля "Славянский базар в Витебске" относительно способностей и творчества Юлии резко высказался музыкальный критик Сергей Соседов.
Мужчина присутствовал на пресс-конференции, посвященной данному фестивалю. На предложение одного из присутствующих журналистов почтить память Началовой минутой молчания либо исполнением кавер-версий ее песен другими представителями эстрады, вместо директора ответил Сергей Соседов.
Критик не сдержал себя и разразился гневной тирадой. Он заявил, что журналист не в своем уме, если делает такие предложения. Сергей не понимает, какое отношение к данному фестивалю имеет Юлия, всего лишь выступавшая периодически на нем.
Мужчина отметил, что для самого фестиваля она ничего не сделала и была приглашена в качестве исполнительницы и не более. Соседов уверен, что вспоминать ее в рамках данного мероприятия совершенно не нужно еще и потому, что она была весьма посредственной певицей.
Ажиотажа и культа личности после ее смерти критик не понимает. Он отмечает, что вспоминать нужно тех, кто действительно вносил немалый вклад в развитие музыкальной индустрии, например, композитора Игоря Лученко. Большинство исполнителей эстрады назвать весомыми фигурами в музыке нельзя.
Напомним, что очень многие коллеги по цеху и ряд СМИ сразу после смерти Началовой стали называть ее русской Мэрайей Кери. Они рассказывали о ее необычном тембре, который не был достойно принят широкой аудиторией слушателей. Дошло до того, что фамилией исполнительницы хотят назвать одну из московских улиц, а к дому, в котором она проживала, прибить мемориальную табличку.
Как вы считаете, Соседов прав? 8
-
хонда тула / 26.04.19 14:25Да правда поговорить больше не о чем\сколь
-
Павел Еськов / 26.04.19 05:43Абсолютно прав !
-
Валентина Артамонова / 26.04.19 01:18Вообще то хотелось бы спросить этого Соседова: Что это ОНО сделало полезного для общества? Кроме ора с пеной у рта-ни чего. Дешевые высказывания,только на смех.Юля Началова подарила нам всем свой необычный тембр голоса,прекрасные мелодичные песни.Ни ему критиковать музыкальный мир. А.Пугачева ему чем то помешала? Кто такая Пугачева и кто это ОНО? Смешно ей Богу.
-
Polina Москва / 25.04.19 15:32Что-то Соседов разактивничался, а ведь он не музыкальный критик. После "Акул пера" в перестройку позиционировал себя так и пошло. Да , а Началову на Западе называют Кристина Агилера, а не М.Кэри, т.к. она участвовала в конкурсе Агилеры.
-
Таисия / 25.04.19 14:03Как никогда!