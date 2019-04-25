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Соседов против концерта памяти Началовой, поскольку считает ее посредственной певицей


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С момента похорон Юлии Началовой прошло уже достаточно много времени, однако ее имя продолжает всплывать в прессе. В последнее время все чаще это происходит в рамках скандальных высказываний коллег по цеху. Так на днях при обсуждении программы фестиваля "Славянский базар в Витебске" относительно способностей и творчества Юлии резко высказался музыкальный критик Сергей Соседов.

Мужчина присутствовал на пресс-конференции, посвященной данному фестивалю. На предложение одного из присутствующих журналистов почтить память Началовой минутой молчания либо исполнением кавер-версий ее песен другими представителями эстрады, вместо директора ответил Сергей Соседов.

Критик не сдержал себя и разразился гневной тирадой. Он заявил, что журналист не в своем уме, если делает такие предложения. Сергей не понимает, какое отношение к данному фестивалю имеет Юлия, всего лишь выступавшая периодически на нем.

Мужчина отметил, что для самого фестиваля она ничего не сделала и была приглашена в качестве исполнительницы и не более. Соседов уверен, что вспоминать ее в рамках данного мероприятия совершенно не нужно еще и потому, что она была весьма посредственной певицей.

Ажиотажа и культа личности после ее смерти критик не понимает. Он отмечает, что вспоминать нужно тех, кто действительно вносил немалый вклад в развитие музыкальной индустрии, например, композитора Игоря Лученко. Большинство исполнителей эстрады назвать весомыми фигурами в музыке нельзя. 

Напомним, что очень многие коллеги по цеху и ряд СМИ сразу после смерти Началовой стали называть ее русской Мэрайей Кери. Они рассказывали о ее необычном тембре, который не был достойно принят широкой аудиторией слушателей. Дошло до того, что фамилией исполнительницы хотят назвать одну из московских улиц, а к дому, в котором она проживала, прибить мемориальную табличку.


4 Не нравится 4 Нравится 25.04.2019 Теги: Сергей Соседов

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