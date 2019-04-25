По информации СМИ, Джонни Депп собрался жениться на 20-летней танцовщице из России

Поклонники голливудской знаменитости Джонни Деппа смогут вновь порадоваться за своего кумира. Он смог оправиться после тяжелого развода и обрести новое счастье в личной жизни. Недавно в прессе появилась информация о том, что актер намеревается жениться на своей новой избраннице, которой является россиянка Полина Глен.

Известно, что возлюбленной Джонни Деппа исполнилось 20 лет, и она танцовщица по профессии. Ее знакомство со знаменитостью состоялось в прошлом году, хотя девушка уже два года пребывает в Лос-Анджелесе. В настоящее время пара съехалась и проживает в доме Джонни. При этом актер желает держать свою личную жизнь в тайне и просит гостей, посещающих его, не разглашать факт пребывания в его доме Полины.

Однако в прессу проникла информация о том, что Депп имеет самые серьезные намерения относительно своей избранницы и собирается сочетаться с ней узами брака. После этого пара намеревается посетить Санкт-Петербург, откуда родом Полина, с целью знакомства Джонни с ее родственниками.

Как известно, предыдущие отношения популярного актера закончились грандиозным скандалом. В 2017 году ему пришлось пережить громкий бракоразводный процесс со своей бывшей женой Эмбер Херд.