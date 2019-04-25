По информации СМИ, Джонни Депп собрался жениться на 20-летней танцовщице из России
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Известно, что возлюбленной Джонни Деппа исполнилось 20 лет, и она танцовщица по профессии. Ее знакомство со знаменитостью состоялось в прошлом году, хотя девушка уже два года пребывает в Лос-Анджелесе. В настоящее время пара съехалась и проживает в доме Джонни. При этом актер желает держать свою личную жизнь в тайне и просит гостей, посещающих его, не разглашать факт пребывания в его доме Полины.
Однако в прессу проникла информация о том, что Депп имеет самые серьезные намерения относительно своей избранницы и собирается сочетаться с ней узами брака. После этого пара намеревается посетить Санкт-Петербург, откуда родом Полина, с целью знакомства Джонни с ее родственниками.
Как известно, предыдущие отношения популярного актера закончились грандиозным скандалом. В 2017 году ему пришлось пережить громкий бракоразводный процесс со своей бывшей женой Эмбер Херд.
Краткая информация о Джонни Деппе
Имя: Джонни Депп
День рождения: 09.06.1963
Возраст: 55 лет
Место рождения: г. Овенсборо, штат Кентуки, США
Рост: 178 см
Вес: 78 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: актер
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А как Вы восприняли известие о появлении у Джонни Деппа новой возлюбленной? 2
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Мария / 25.04.19 14:26Очень интересное известие, о том, что Джонни Депп снова собирается вступать в брак. Стоит надеяться, что слухи о его склонности к насилию, которые исходили от его предыдущей жены, окажутся вымыслом, и с новой возлюбленной ему повезет значительно больше
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Наташа / 25.04.19 14:25Джонни Депп – один из моих любимых актеров. Безусловно, он заслуживает счастья в личной жизни. Надеюсь, что ему повезет больше, чем в предыдущих отношениях. Конечно, разница в возрасте с его новой пассией является очень значительной, но Депп прекрасно выглядит, и это явно не препятствие в возникновении искреннего чувства к нему со стороны девушки