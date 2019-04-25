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По информации СМИ, Джонни Депп собрался жениться на 20-летней танцовщице из России


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Поклонники голливудской знаменитости Джонни Деппа смогут вновь порадоваться за своего кумира. Он смог оправиться после тяжелого развода и обрести новое счастье в личной жизни. Недавно в прессе появилась информация о том, что актер намеревается жениться на своей новой избраннице, которой является россиянка Полина Глен.

Известно, что возлюбленной Джонни Деппа исполнилось 20 лет, и она танцовщица по профессии. Ее знакомство со знаменитостью состоялось в прошлом году, хотя девушка уже два года пребывает в Лос-Анджелесе. В настоящее время пара съехалась и проживает в доме Джонни. При этом актер желает держать свою личную жизнь в тайне и просит гостей, посещающих его, не разглашать факт пребывания в его доме Полины.

Однако в прессу проникла информация о том, что Депп имеет самые серьезные намерения относительно своей избранницы и собирается сочетаться с ней узами брака. После этого пара намеревается посетить Санкт-Петербург, откуда родом Полина, с целью знакомства Джонни с ее родственниками.

Как известно, предыдущие отношения популярного актера закончились грандиозным скандалом. В 2017 году ему пришлось пережить громкий бракоразводный процесс со своей бывшей женой Эмбер Херд.

Краткая информация о Джонни Деппе

Имя: Джонни Депп

День рождения: 09.06.1963

Возраст: 55 лет

Место рождения: г. Овенсборо, штат Кентуки, США

Рост: 178 см

Вес: 78 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: актер

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1 Не нравится 1 Нравится 25.04.2019 Теги: Джонни Депп

А как Вы восприняли известие о появлении у Джонни Деппа новой возлюбленной? 2  

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  • Мария / 25.04.19 14:26
    -
    0
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    Очень интересное известие, о том, что Джонни Депп снова собирается вступать в брак. Стоит надеяться, что слухи о его склонности к насилию, которые исходили от его предыдущей жены, окажутся вымыслом, и с новой возлюбленной ему повезет значительно больше
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  • Наташа / 25.04.19 14:25
    -
    0
    +
    Джонни Депп – один из моих любимых актеров. Безусловно, он заслуживает счастья в личной жизни. Надеюсь, что ему повезет больше, чем в предыдущих отношениях. Конечно, разница в возрасте с его новой пассией является очень значительной, но Депп прекрасно выглядит, и это явно не препятствие в возникновении искреннего чувства к нему со стороны девушки
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