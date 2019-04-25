Ольга Бузова в интервью Ксении Собчак рассказала о своих отношениях с мужчинами

Ксения Собчак и Ольга Бузова знакомы уже много лет. Еще в далеком 2004 году девушки вместе оказались на проекте "Дом -2", одна в статусе ведущей, а вторая как участница. С тех пор теледивы неплохо между собой общаются. А буквально вчера на YouTube вышел очередной выпуск "Осторожно, Собчак!", главной героиней которого стала именно Ольга. И, как всегда, она была предельно откровенна, говоря о чувствах.

Конечно, встретившись с Бузовой, Ксения Анатольевна в первую очередь начала расспрашивать девушку про мужчин. Ведущая категорически отказывалась верить, что одна из самых ярких знаменитостей нашей страны спустя 2,5 года после развода по-прежнему одинока. Однако Ольга заверила ее, что дело обстоит именно так. "После развода с Тарасовым в моей жизни был только один мужчина", - призналась певица. "Я не хочу менять партнеров и не понимаю, что значит секс для здоровья". Отдельно Бузова подчеркнула, что уже давно не держит на экс-супруга зла и обид, и не собирается мстить ему, оспаривая в суде брачный договор, который Дмитрий заставил её подписать до вступления в брак. "Я могу отсудить дом, но не хочу. Я всё отдала, ты можешь себе это представить?" - поделилась телеведущая с коллегой.

Помимо этого рассказала Ольга и некоторые подробности своей жизни с футболистом. Так, по словам певицы, их с Тарасовым семья была для неё всегда на первом месте. Девушка во всем готова была уступать мужу, который настаивал на том, чтобы она покинула должность ведущей на "Доме 2", взяла его фамилию, не пускал зарабатывать на корпоративах и сниматься в фильмах. При этом, сам Дмитрий также не отличался щедростью и, по признанию Оли, "ни разу не дал ни копейки", пока они жили в браке. Более того, после расставания он отобрал у жены и свой дорогой подарок - автомобиль престижной марки.

Коснулась Собчак и отношений Ольги с Денисом Лебедевым, победителем шоу "Замуж за Бузову". И здесь поклонников певицы ждало ещё одно неожиданное признание. Оказывается девушка всерьез была влюблена в этого мужчину и была готова строить с ним совместное будущее, пока не узнала о нём всю правду. Со слезами на глазах Оля призналась, что Лебедев намеренно влюбил ее в себя, чтобы потом использовать в своих целях. Неудачные отношения дались теледиве тяжело, хотя на тот момент в искренность её эмоций мало кто верил.