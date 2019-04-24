Экс-резидент Comedy Club Вадим Галыгин станет отцом в третий раз
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В данный момент Ольга, жена известного комика, пребывает на последнем триместре беременности. Она находится в прекрасной форме, о чем свидетельствует фотосессия в купальнике. Вполне очевидно, что перед Ольгой даже не будет стоять вопрос о том, чтобы сбрасывать лишние килограммы.
Интересным фактом является то, что до недавнего времени считали, что у Вадима всего один ребенок, появившийся в браке с Ольгой, это сын Вадим, названный в честь отца. Однако у шоумена есть и 18-летняя дочь Таисия.
До определенного времени Галыгин скрывал от общественности свой первый брак, заключенный в весьма раннем возрасте, и наличие взрослой дочери. Однако с момента, когда Таисия стала совершеннолетней, Вадим решил раскрыть свой секрет. Кроме того, он опубликовал снимок, свидетельствующий о том, что его дочь от первого брака знакома с сыном от последующих отношений, и они прекрасно ладят между собой.
В скором времени поклонники смогут поздравить своего кумира с тем, что он приобретет статус многодетного отца.
Краткая информация о Вадиме Галыгине
Имя: Вадим Галыгин
Отчество: Павлович
День рождения: 08.05.1976
Возраст: 42 года
Место рождения: г. Борисов, Беларусь
Рост: 185 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Телец
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: юморист, ведущий, актер
Фотографии
Фотографии
А как Вы восприняли новость о том, что Вадим Галыгин вскоре станет многодетным отцом? 2
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Надя / 24.04.19 13:40Жена Вадима Галыгина находится в прекрасной форме. Можно только позавидовать тому, что после родов она сразу приобретет свой прежний внешний вид. Фотосессия смотрится очень эффектно и впечатляюще, она выглядит даже лучше некоторых зарубежных звезд
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Вера / 24.04.19 13:39Можно только порадоваться за Вадима Галыгина и его семью. То, что он уже был женат и имеет дочь, конечно, неожиданная новость. Однако он молодец, что решил наладить отношения с дочерью от первого брака и познакомить ее со своим сыном