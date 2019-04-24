Экс-резидент Comedy Club Вадим Галыгин станет отцом в третий раз

Шоумен Вадим Галыгин запомнился многим своим искрометным юмором во время участия в проекте Comedy Club. Многих поклонниц интересует его личная жизнь, и недавно стало известно, что Вадим станет счастливым отцом в третий раз.

В данный момент Ольга, жена известного комика, пребывает на последнем триместре беременности. Она находится в прекрасной форме, о чем свидетельствует фотосессия в купальнике. Вполне очевидно, что перед Ольгой даже не будет стоять вопрос о том, чтобы сбрасывать лишние килограммы.

Интересным фактом является то, что до недавнего времени считали, что у Вадима всего один ребенок, появившийся в браке с Ольгой, это сын Вадим, названный в честь отца. Однако у шоумена есть и 18-летняя дочь Таисия.

До определенного времени Галыгин скрывал от общественности свой первый брак, заключенный в весьма раннем возрасте, и наличие взрослой дочери. Однако с момента, когда Таисия стала совершеннолетней, Вадим решил раскрыть свой секрет. Кроме того, он опубликовал снимок, свидетельствующий о том, что его дочь от первого брака знакома с сыном от последующих отношений, и они прекрасно ладят между собой.

В скором времени поклонники смогут поздравить своего кумира с тем, что он приобретет статус многодетного отца.