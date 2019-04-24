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Экс-резидент Comedy Club Вадим Галыгин станет отцом в третий раз


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Шоумен Вадим Галыгин запомнился многим своим искрометным юмором во время участия в проекте Comedy Club. Многих поклонниц интересует его личная жизнь, и недавно стало известно, что Вадим станет счастливым отцом в третий раз.

В данный момент Ольга, жена известного комика, пребывает на последнем триместре беременности. Она находится в прекрасной форме, о чем свидетельствует фотосессия в купальнике. Вполне очевидно, что перед Ольгой даже не будет стоять вопрос о том, чтобы сбрасывать лишние килограммы.

Интересным фактом является то, что до недавнего времени считали, что у Вадима всего один ребенок, появившийся в браке с Ольгой, это сын Вадим, названный в честь отца. Однако у шоумена есть и 18-летняя дочь Таисия.

До определенного времени Галыгин скрывал от общественности свой первый брак, заключенный в весьма раннем возрасте, и наличие взрослой дочери. Однако с момента, когда Таисия стала совершеннолетней, Вадим решил раскрыть свой секрет. Кроме того, он опубликовал снимок, свидетельствующий о том, что его дочь от первого брака знакома с сыном от последующих отношений, и они прекрасно ладят между собой.

В скором времени поклонники смогут поздравить своего кумира с тем, что он приобретет статус многодетного отца.

Краткая информация о Вадиме Галыгине

Имя: Вадим Галыгин

Отчество: Павлович

День рождения: 08.05.1976

Возраст: 42 года

Место рождения: г. Борисов, Беларусь

Рост: 185 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: юморист, ведущий, актер

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0 Не нравится 0 Нравится 24.04.2019 Теги: вадим галыгин

А как Вы восприняли новость о том, что Вадим Галыгин вскоре станет многодетным отцом? 2  

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  • Надя / 24.04.19 13:40
    -
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    Жена Вадима Галыгина находится в прекрасной форме. Можно только позавидовать тому, что после родов она сразу приобретет свой прежний внешний вид. Фотосессия смотрится очень эффектно и впечатляюще, она выглядит даже лучше некоторых зарубежных звезд
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  • Вера / 24.04.19 13:39
    -
    0
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    Можно только порадоваться за Вадима Галыгина и его семью. То, что он уже был женат и имеет дочь, конечно, неожиданная новость. Однако он молодец, что решил наладить отношения с дочерью от первого брака и познакомить ее со своим сыном
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