Подписчики Екатерины Варнавы раскритиковали ее худые ноги
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Екатерина Варнава часто делится в инстаграме тем, что происходит за кулисами шоу, в которых она принимает участие, а также историями и фрагментами из своей повседневной жизни. На днях она опубликовала селфи. Снимок был сделан в гримерной. На нем Екатерина позирует перед зеркалом в ярко-красном платье с открытыми плечами. Эффектный наряд длины мини обнажил длинные ноги девушки. Именно они стали поводом для обсуждения внешности Варнавы.
Большинство пользователей сошлось во мнении, что актриса перестаралась с правильным питанием и похудением. Они отметили, что ноги Екатерины сейчас выглядят слишком худыми и смотрятся некрасиво.
Некоторые подписчики даже забеспокоились и спросили у звезды, не страдает ли она анорексией. Даже мужчины в комментариях отмечали, что раньше, когда Екатерина была полнее, она выглядела намного аппетитнее и притягательнее. Сейчас же девушка растеряла этот шарм.
Звезда на критику в адрес собственной внешности никак не отвечала. Ранее она заявляла, что нравится себе такой, какая есть. Мнение других людей в этом вопросе ее не волнует.
Напомним, Екатерина Варнава с самого начала выхода шоу «Comedy Woman» выступает в амплуа сексапильной красотки. Изначально актриса была немного полнее, чем сейчас, и могла похвастать объемами в области груди и бедер. В тот период пользователи считали, что грудь у Кати силиконовая. Формы, которые уменьшались одновременно с похудением актрисы, доказали обратное: под нож хирурга Варнава не ложилась.
Краткая информация о Екатерине Варнаве
Имя: Екатерина Варнава
Отчество: Владимировна
День рождения: 09.12.1984
Возраст: 34 года
Место рождения: г. Москва
Рост: 175 см
Вес: 63 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Крыса
Деятельность: актриса и ведущая
Фотографии
Фотографии
А вам нравится, как сейчас выглядит Екатерина? 5
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Dranga / 25.04.19 09:29Ничего себе она худющая стала! Перебор…
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авочка сочи / 24.04.19 19:51Тихий ужас! Она всегда была страшная, не менее 40 лет на вид, не смотря на уколы красоты, а сейчас скелет один, страх божий, чокнулась совсем.
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Алекса П. / 24.04.19 19:24Да, она классная!
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[email protected] Гомель / 24.04.19 16:41Да что вы поколупались до её ног: накачает, поправится... Вот у Пугалкиной и ножки, как у козы рожки и спины с горбом и...ничего...
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Stacy / 24.04.19 13:27Поправится ей реально не мешало бы.