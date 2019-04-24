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Подписчики Екатерины Варнавы раскритиковали ее худые ноги


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Екатерина Варнава часто делится в инстаграме тем, что происходит за кулисами шоу, в которых она принимает участие, а также историями и фрагментами из своей повседневной жизни. На днях она опубликовала селфи. Снимок был сделан в гримерной. На нем Екатерина позирует перед зеркалом в ярко-красном платье с открытыми плечами. Эффектный наряд длины мини обнажил длинные ноги девушки. Именно они стали поводом для обсуждения внешности Варнавы.

Большинство пользователей сошлось во мнении, что актриса перестаралась с правильным питанием и похудением. Они отметили, что ноги Екатерины сейчас выглядят слишком худыми и смотрятся некрасиво.

Некоторые подписчики даже забеспокоились и спросили у звезды, не страдает ли она анорексией. Даже мужчины в комментариях отмечали, что раньше, когда Екатерина была полнее, она выглядела намного аппетитнее и притягательнее. Сейчас же девушка растеряла этот шарм.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пойдём поработаем?❤️

Публикация от КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava)

Звезда на критику в адрес собственной внешности никак не отвечала. Ранее она заявляла, что нравится себе такой, какая есть. Мнение других людей в этом вопросе ее не волнует.

Напомним, Екатерина Варнава с самого начала выхода шоу «Comedy Woman» выступает в амплуа сексапильной красотки. Изначально актриса была немного полнее, чем сейчас, и могла похвастать объемами в области груди и бедер. В тот период пользователи считали, что грудь у Кати силиконовая. Формы, которые уменьшались одновременно с похудением актрисы, доказали обратное: под нож хирурга Варнава не ложилась.

Краткая информация о Екатерине Варнаве

Имя: Екатерина Варнава

Отчество: Владимировна

День рождения: 09.12.1984

Возраст: 34 года

Место рождения: г. Москва

Рост: 175 см

Вес: 63 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Крыса

Деятельность: актриса и ведущая

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7 Не нравится 3 Нравится 24.04.2019 Теги: Екатерина Варнава

А вам нравится, как сейчас выглядит Екатерина? 5  

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