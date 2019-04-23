Мэйси Уильямс рассказала о своей первой постельной сцене в «Игре престолов»

Поклонники популярного сериала «Игра престолов» наконец-то дождались выхода заключительного восьмого сезона. Немаловажную роль в картине занимает Арья Старк, которую с успехом сыграла актриса Мэйси Уильямс. В своем интервью она рассказала, что зрители впервые смогут увидеть ее в постельной сцене.

Столь откровенная съемка стала неожиданностью как для самой Мэйси, так и для ее коллег по работе. Дело в том, что она начала принимать участие в сериале с 11-летнего возраста, когда о постельных сценах не могло быть и речи. К моменту создания последнего сезона девушке уже исполнилось 22 года.

Известие о том, что ей предстоит выступить в новом амплуа, сообщила подруга Мэйси, которая тоже задействована в «Игре престолов», Софи Тернер. Стоит сказать, что Уильямс сперва решила, что сценаристы устроили очередной розыгрыш, которые они применяли и ранее, рассылая фейковые сценарии. Однако на этот раз все оказалось взаправду.

Мэйси отреагировала на неожиданное известие со свойственным ей чувством юмора и заявила, что нужно начать усиленно посещать спортзал. Партнером Уильямс по откровенной сцене стал актер Джозеф Демпси, которому исполнился 31 год. В своем интервью он отметил, что испытывал неловкость от того, что ему придется видеть обнаженной Мэйси, которую он привык видеть на съемочной площадке с 11-летнего возраста.