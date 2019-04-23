Мэйси Уильямс рассказала о своей первой постельной сцене в «Игре престолов»
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Столь откровенная съемка стала неожиданностью как для самой Мэйси, так и для ее коллег по работе. Дело в том, что она начала принимать участие в сериале с 11-летнего возраста, когда о постельных сценах не могло быть и речи. К моменту создания последнего сезона девушке уже исполнилось 22 года.
Известие о том, что ей предстоит выступить в новом амплуа, сообщила подруга Мэйси, которая тоже задействована в «Игре престолов», Софи Тернер. Стоит сказать, что Уильямс сперва решила, что сценаристы устроили очередной розыгрыш, которые они применяли и ранее, рассылая фейковые сценарии. Однако на этот раз все оказалось взаправду.
Мэйси отреагировала на неожиданное известие со свойственным ей чувством юмора и заявила, что нужно начать усиленно посещать спортзал. Партнером Уильямс по откровенной сцене стал актер Джозеф Демпси, которому исполнился 31 год. В своем интервью он отметил, что испытывал неловкость от того, что ему придется видеть обнаженной Мэйси, которую он привык видеть на съемочной площадке с 11-летнего возраста.
Краткая информация о Мэйси Уильямс
Имя: Мэйси Уильямс
День рождения: 15.04.1997
Возраст: 22 года
Место рождения: Бристоль, Великобритания
Рост: 152 см
Вес: 40 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: актриса, танцовщица
Фотографии
Фотографии
А как Вы восприняли новость о съемках Мэйси Уильямс в постельной сцене? 2
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Оля / 23.04.19 15:53Через постельные сцены прошли, наверное, все актеры, которые были задействованы в этом сериале. Конечно, непривычно будет увидеть в этой роли Мэйси, которая в первых сезонах была еще ребенком. Однако, несомненно, это будет интересно
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Анжела / 23.04.19 15:52Этого следовало ожидать, создатели сериала стремятся сделать его более интересным и пикантным. Тем более, что возраст актрисы на данный момент позволяет ей участвовать в таких сценах. Будет интересно посмотреть на Мэйси в такой необычной для нее сцене