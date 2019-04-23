 
 
 

 
 
На главную
 
 

Мэйси Уильямс рассказала о своей первой постельной сцене в «Игре престолов»


4 3
Поклонники популярного сериала «Игра престолов» наконец-то дождались выхода заключительного восьмого сезона. Немаловажную роль в картине занимает Арья Старк, которую с успехом сыграла актриса Мэйси Уильямс. В своем интервью она рассказала, что зрители впервые смогут увидеть ее в постельной сцене.

Столь откровенная съемка стала неожиданностью как для самой Мэйси, так и для ее коллег по работе. Дело в том, что она начала принимать участие в сериале с 11-летнего возраста, когда о постельных сценах не могло быть и речи. К моменту создания последнего сезона девушке уже исполнилось 22 года.

Известие о том, что ей предстоит выступить в новом амплуа, сообщила подруга Мэйси, которая тоже задействована в «Игре престолов», Софи Тернер. Стоит сказать, что Уильямс сперва решила, что сценаристы устроили очередной розыгрыш, которые они применяли и ранее, рассылая фейковые сценарии. Однако на этот раз все оказалось взаправду.

Мэйси отреагировала на неожиданное известие со свойственным ей чувством юмора и заявила, что нужно начать усиленно посещать спортзал. Партнером Уильямс по откровенной сцене стал актер Джозеф Демпси, которому исполнился 31 год. В своем интервью он отметил, что испытывал неловкость от того, что ему придется видеть обнаженной Мэйси, которую он привык видеть на съемочной площадке с 11-летнего возраста.

Краткая информация о Мэйси Уильямс

Имя: Мэйси Уильямс

День рождения: 15.04.1997

Возраст: 22 года

Место рождения: Бристоль, Великобритания

Рост: 152 см

Вес: 40 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: актриса, танцовщица

Смотреть фотографии с Мэйси Уильямс

Фотографии

Показать еще

Фотографии



3 Не нравится 4 Нравится 23.04.2019 Теги: Мэйси Уильямс

А как Вы восприняли новость о съемках Мэйси Уильямс в постельной сцене? 2  

Оставить комментарий
  • Оля / 23.04.19 15:53
    -
    1
    +
    Через постельные сцены прошли, наверное, все актеры, которые были задействованы в этом сериале. Конечно, непривычно будет увидеть в этой роли Мэйси, которая в первых сезонах была еще ребенком. Однако, несомненно, это будет интересно
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Анжела / 23.04.19 15:52
    -
    1
    +
    Этого следовало ожидать, создатели сериала стремятся сделать его более интересным и пикантным. Тем более, что возраст актрисы на данный момент позволяет ей участвовать в таких сценах. Будет интересно посмотреть на Мэйси в такой необычной для нее сцене
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору