Андрей Аполлонов признался, что все-таки разъехался со своей женой Мариной

Всего пару недель назад на просторах сети появилась информация, что в семье Андрея Григорьева-Аполлонова все не так гладко. Согласно полученным журналистами сведениям, жена исполнителя Марина якобы нашла себе молодого любовника и ушла к нему.

Сам Андрей вскоре после появления публикаций стал отрицать написанное. Мужчина отметил, что он всегда знает, где находится его жена и с кем она проводит время. Дети по-прежнему живут с ним, как и сама Марина. Опубликованные представителями СМИ материалы о том, что супруги не вместе, певец назвал фейковыми.

Спустя еще несколько дней уже в своем аккаунте инстаграм Андрей все-таки подтвердил факт расставания. Мужчина рассказал, что они с Мариной после 16 лет совместной жизни приняли решение некоторое время пожить отдельно друг от друга. Это им необходимо, чтобы разобраться в себе. Относительно возможного примирения либо развода Аполлонов ответил достаточно витиевато. Он пояснил, что развод пока не планируется.

Он и Марина по-прежнему заботятся о совместных детях и дают им необходимую любовь, заботу и поддержку.Что касается личных отношений: друг к другу муж и жена относятся уважительно, несмотря на непростой период и необходимость в паузе.

Также певец предупредил, что больше никаких комментариев на эту тему ни он, ни Марина давать не будут.

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Напомним, что согласно ранее полученным сведениям, у Марины уже есть поклонник – юный баскетболист Андрей Зубков, выступающий за клуб «Химки». Привлекательный спортсмен на 21 год младше рыжего из «Иванушек».