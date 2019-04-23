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Андрей Аполлонов признался, что все-таки разъехался со своей женой Мариной


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Всего пару недель назад на просторах сети появилась информация, что в семье Андрея Григорьева-Аполлонова все не так гладко. Согласно полученным журналистами сведениям, жена исполнителя Марина якобы нашла себе молодого любовника и ушла к нему.

Сам Андрей вскоре после появления публикаций стал отрицать написанное. Мужчина отметил, что он всегда знает, где находится его жена и с кем она проводит время. Дети по-прежнему живут с ним, как и сама Марина. Опубликованные представителями СМИ материалы о том, что супруги не вместе, певец назвал фейковыми.

Спустя еще несколько дней уже в своем аккаунте инстаграм Андрей все-таки подтвердил факт расставания. Мужчина рассказал, что они с Мариной после 16 лет совместной жизни приняли решение некоторое время пожить отдельно друг от друга. Это им необходимо, чтобы разобраться в себе. Относительно возможного примирения либо развода Аполлонов ответил достаточно витиевато. Он пояснил, что развод пока не планируется.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзья! Мы с Машей решили взять паузу в отношениях. Это были увлекательнейшие 16 лет совместной жизни! Сейчас мы решили пожить отдельно , разобраться каждый в себе и своём внутренним Я. Разводиться мы, конечно, не будем. Наши дети будут безостановочно окружены заботой и любовью! Просьба уважать нашу личную жизнь и совместное решение!Комментарии никто из нас давать не будет!!! И не волнуйтесь плиз, у нас всё зашибись! Ибо моя семья-моя жизнь! #всеммир #мымудрые #любовьнержавеет #паникинет #ёнасос #шоубизкошмар

Публикация от Григорьев-Апполонов Андрей (@apollonov_ag)

Он и Марина по-прежнему заботятся о совместных детях и дают им необходимую любовь, заботу и поддержку.Что касается личных отношений: друг к другу муж и жена относятся уважительно, несмотря на непростой период и необходимость в паузе.

Также певец предупредил, что больше никаких комментариев на эту тему ни он, ни Марина давать не будут.

Напомним, что согласно ранее полученным сведениям, у Марины уже есть поклонник – юный баскетболист Андрей Зубков, выступающий за клуб «Химки». Привлекательный спортсмен на 21 год младше рыжего из «Иванушек».


0 Не нравится 0 Нравится 23.04.2019 Теги: Андрей Григорьев-Аполлонов

Как вы думаете, почему Андрей делает столь противоречивые заявления? 3  

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