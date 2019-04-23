Андрей Аполлонов признался, что все-таки разъехался со своей женой Мариной
0 0
Всего пару недель назад на просторах сети появилась информация, что в семье Андрея Григорьева-Аполлонова все не так гладко. Согласно полученным журналистами сведениям, жена исполнителя Марина якобы нашла себе молодого любовника и ушла к нему.
Сам Андрей вскоре после появления публикаций стал отрицать написанное. Мужчина отметил, что он всегда знает, где находится его жена и с кем она проводит время. Дети по-прежнему живут с ним, как и сама Марина. Опубликованные представителями СМИ материалы о том, что супруги не вместе, певец назвал фейковыми.
Спустя еще несколько дней уже в своем аккаунте инстаграм Андрей все-таки подтвердил факт расставания. Мужчина рассказал, что они с Мариной после 16 лет совместной жизни приняли решение некоторое время пожить отдельно друг от друга. Это им необходимо, чтобы разобраться в себе. Относительно возможного примирения либо развода Аполлонов ответил достаточно витиевато. Он пояснил, что развод пока не планируется.
Друзья! Мы с Машей решили взять паузу в отношениях. Это были увлекательнейшие 16 лет совместной жизни! Сейчас мы решили пожить отдельно , разобраться каждый в себе и своём внутренним Я. Разводиться мы, конечно, не будем. Наши дети будут безостановочно окружены заботой и любовью! Просьба уважать нашу личную жизнь и совместное решение!Комментарии никто из нас давать не будет!!! И не волнуйтесь плиз, у нас всё зашибись! Ибо моя семья-моя жизнь! #всеммир #мымудрые #любовьнержавеет #паникинет #ёнасос #шоубизкошмар
Он и Марина по-прежнему заботятся о совместных детях и дают им необходимую любовь, заботу и поддержку.Что касается личных отношений: друг к другу муж и жена относятся уважительно, несмотря на непростой период и необходимость в паузе.
Также певец предупредил, что больше никаких комментариев на эту тему ни он, ни Марина давать не будут.
Напомним, что согласно ранее полученным сведениям, у Марины уже есть поклонник – юный баскетболист Андрей Зубков, выступающий за клуб «Химки». Привлекательный спортсмен на 21 год младше рыжего из «Иванушек».
Как вы думаете, почему Андрей делает столь противоречивые заявления? 3
-
Николаева Нина / 23.04.19 13:07Скорее всего, именно она ушла. Он этого не ожидал, вот мучается и шатает его. Неприятненько, конечно.
-
Свят / 23.04.19 18:33А может, наоборот, он виноват. В инсте у него все сладко да гладко. Может так косяки свои «замаслить» пытается.
-