Виктория Лопырева поделилась семейным фото с возлюбленным Игорем Булатовым и сыном
1 4
Таким способом Виктория Лопырева как бы заявила о семейной идиллии с Игорем, чем крайне порадовала своих поклонников. В то же время, сторонники точки зрения Таты выступили с резкой критикой действий Виктории, о чем не преминули заявить в своих комментариях в фото.
Ранее Лопырева в своих интервью сообщала о том, что когда развивались ее отношения с Игорем, она была не в курсе о том, что Карапетян беременна. Кроме того, Виктория сокрушается о том, что ей приходится выносить на обозрение личную жизнь, о чем она в свое время зареклась после развода с футболистом Федором Смоловым.
Также Виктория отрицала факт дружбы с Татой и заявляла о том, что они были лишь знакомыми, которые несколько раз пересекались на определенных мероприятиях. Возмущение у Лопыревой вызывало и заявление Карапетян о том, что она якобы была вхожа в дом к тогда еще существующей семейной паре.
Краткая информация о Виктории Лопыревой
Имя: Виктория Лопырева
Отчество: Петровна
День рождения: 26.07.1983
Возраст: 35 лет
Место рождения: г. Ростов-на-Дону
Рост: 177 см
Вес: 64 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: модель, телеведущая
Фотографии
Фотографии
А как вы относитесь к заявлению Виктории Лопыревой о ее невиновности в разводе Игоря Булатова с Татой Карапетян? 3
-
Нава / 22.04.19 16:10Не одна слаянская женщина не будет хорошей женой , для кавказца , погулять как это и делают сейчас , это да , рано или поздно берут свою ...... почему в России много женщин воспитывают детей от кавказцев , без мужчины , поэтому пусть славянки выходят за своих , хоть какая то гаратния ......
-
Настя / 22.04.19 15:23Многие средства массовой информации писали о том, что не только к моменту расставания, но и раньше у Таты Карапетян и Игоря уже не было никаких отношений. Это же подтверждает и Лопырева. Поэтому со стороны Таты идет откровенная манипуляция своим положением, она чрезмерно раздула эту историю и привлекает таким способом внимание публики
-
Ира / 22.04.19 15:22Естественно, Виктория Лопырева все знала, и о никакой невиновности не может быть и речи. Ей предстояло сделать выбор между своими отношениями и беременностью и аналогичной ситуации у Таты Карапетян. Конечно же, она предпочла свои интересы