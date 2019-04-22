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Виктория Лопырева поделилась семейным фото с возлюбленным Игорем Булатовым и сыном


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На днях в средствах массовой информации появились резкие высказывания Таты Карапетян об уходе из семьи ее бывшего супруга Игоря Булатова. Как известно, виновницей этого события стала популярная модель Виктория Лопырева. Последняя решила не оставить заявления Таты без внимания и опубликовала редкое фото, на котором запечатлена с возлюбленным и сыном.

Таким способом Виктория Лопырева как бы заявила о семейной идиллии с Игорем, чем крайне порадовала своих поклонников. В то же время, сторонники точки зрения Таты выступили с резкой критикой действий Виктории, о чем не преминули заявить в своих комментариях в фото.

 

 

Ранее Лопырева в своих интервью сообщала о том, что когда развивались ее отношения с Игорем, она была не в курсе о том, что Карапетян беременна. Кроме того, Виктория сокрушается о том, что ей приходится выносить на обозрение личную жизнь, о чем она в свое время зареклась после развода с футболистом Федором Смоловым.

Также Виктория отрицала факт дружбы с Татой и заявляла о том, что они были лишь знакомыми, которые несколько раз пересекались на определенных мероприятиях. Возмущение у Лопыревой вызывало и заявление Карапетян о том, что она якобы была вхожа в дом к тогда еще существующей семейной паре.

Краткая информация о Виктории Лопыревой

Имя: Виктория Лопырева

Отчество: Петровна

День рождения: 26.07.1983

Возраст: 35 лет

Место рождения: г. Ростов-на-Дону

Рост: 177 см

Вес: 64 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: модель, телеведущая

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4 Не нравится 1 Нравится 22.04.2019 Теги: виктория лопырева

А как вы относитесь к заявлению Виктории Лопыревой о ее невиновности в разводе Игоря Булатова с Татой Карапетян? 3  

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  • Нава / 22.04.19 16:10
    -
    4
    +
    Не одна слаянская женщина не будет хорошей женой , для кавказца , погулять как это и делают сейчас , это да , рано или поздно берут свою ...... почему в России много женщин воспитывают детей от кавказцев , без мужчины , поэтому пусть славянки выходят за своих , хоть какая то гаратния ......
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  • Настя / 22.04.19 15:23
    -
    -1
    +
    Многие средства массовой информации писали о том, что не только к моменту расставания, но и раньше у Таты Карапетян и Игоря уже не было никаких отношений. Это же подтверждает и Лопырева. Поэтому со стороны Таты идет откровенная манипуляция своим положением, она чрезмерно раздула эту историю и привлекает таким способом внимание публики
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  • Ира / 22.04.19 15:22
    -
    8
    +
    Естественно, Виктория Лопырева все знала, и о никакой невиновности не может быть и речи. Ей предстояло сделать выбор между своими отношениями и беременностью и аналогичной ситуации у Таты Карапетян. Конечно же, она предпочла свои интересы
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