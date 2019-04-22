Виктория Лопырева поделилась семейным фото с возлюбленным Игорем Булатовым и сыном

На днях в средствах массовой информации появились резкие высказывания Таты Карапетян об уходе из семьи ее бывшего супруга Игоря Булатова. Как известно, виновницей этого события стала популярная модель Виктория Лопырева. Последняя решила не оставить заявления Таты без внимания и опубликовала редкое фото, на котором запечатлена с возлюбленным и сыном.

Таким способом Виктория Лопырева как бы заявила о семейной идиллии с Игорем, чем крайне порадовала своих поклонников. В то же время, сторонники точки зрения Таты выступили с резкой критикой действий Виктории, о чем не преминули заявить в своих комментариях в фото.

Ранее Лопырева в своих интервью сообщала о том, что когда развивались ее отношения с Игорем, она была не в курсе о том, что Карапетян беременна. Кроме того, Виктория сокрушается о том, что ей приходится выносить на обозрение личную жизнь, о чем она в свое время зареклась после развода с футболистом Федором Смоловым.

Также Виктория отрицала факт дружбы с Татой и заявляла о том, что они были лишь знакомыми, которые несколько раз пересекались на определенных мероприятиях. Возмущение у Лопыревой вызывало и заявление Карапетян о том, что она якобы была вхожа в дом к тогда еще существующей семейной паре.

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