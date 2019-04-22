Странный образ Бузовой в пеньюаре и велосипедках не понравился пользователям
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На днях Ольга Бузова опубликовала в инстаграме интересную фотографию. На снимке она позирует на одной из московских улиц. Одета Ольга для прогулки весьма странно. Образ телеведущей состоял из велосипедок и бра кислотного оттенка. И без того необычный комплект Бузова дополнила серебристыми лодочками на высоком каблуке, а поверх всего накинула полупрозрачный бежевый пеньюар со страусиными перьями.
Вкупе с тщательно уложенной прической образ смотрелся несуразно. Это отметило большинство подписчиков. Даже самые преданные фанаты Бузовой оставляли комментарии, что это не самый удачный образ певицы.
Для чего был этот наряд, и почему телеведущая в таком виде появилась на улице, так и осталось загадкой. Никаких комментариев она сама по этому поводу не давала. Фолловеры предположили, что, скорее всего, Ольга готовилась к фотосессии и, вполне вероятно, что принимала в ней участие ведущая по просьбе своей знакомой Беллы Потемкиной.
Не так давно известный столичный дизайнер подверглась острой критике пользователей за коллекцию кислотного оттенка, а немногим позже она же вступила в перепалку с Бузовой. Девушки стали спорить из-за футболки с принтом в виде губ. Они выясняли, кому из них принадлежит первенство в реализации этой оригинальной дизайнерской задумки.
Отметим, что образы Ольги очень часто подвергаются критике. Например, ее появление на ММКФ в пышном платье также не пришлось по вкусу некоторым пользователям. Фолловеры отмечали, что в сравнении с другими приглашенными гостями, выбравшими для вечера элегантные платья и роскошные брючные костюмы светлых оттенков, Ольга выглядела, словно выпускница старших классов. Сама Бузова подобную критику никак не комментирует.
Краткая информация об Ольге Бузовой
Имя: Ольга Бузова
Отчество: Игоревна
День рождения: 20.01.1986
Возраст: 33 года
Место рождения: Санкт-Петербург, Россия
Рост: 176 см
Вес: 53 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица
Фотографии
Фотографии
А как вам образ Ольги в велосипедках и пеньюаре? 3
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PRizma / 22.04.19 15:19Это же Бузова. Ну, что с нее возьмёшь, для неё это нормально вполне.
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Стас / 22.04.19 13:49Нет, я всё-таки требую грудь. При отсутствии мозгов грудь очень нужна.
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Римма / 22.04.19 12:25Прям уж тут! Накинулись! Ясно же понятно, что надо для фотосессии. Вот и оделась. Глупые люди какие-то.