Странный образ Бузовой в пеньюаре и велосипедках не понравился пользователям

На днях Ольга Бузова опубликовала в инстаграме интересную фотографию. На снимке она позирует на одной из московских улиц. Одета Ольга для прогулки весьма странно. Образ телеведущей состоял из велосипедок и бра кислотного оттенка. И без того необычный комплект Бузова дополнила серебристыми лодочками на высоком каблуке, а поверх всего накинула полупрозрачный бежевый пеньюар со страусиными перьями.

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Вкупе с тщательно уложенной прической образ смотрелся несуразно. Это отметило большинство подписчиков. Даже самые преданные фанаты Бузовой оставляли комментарии, что это не самый удачный образ певицы.

Для чего был этот наряд, и почему телеведущая в таком виде появилась на улице, так и осталось загадкой. Никаких комментариев она сама по этому поводу не давала. Фолловеры предположили, что, скорее всего, Ольга готовилась к фотосессии и, вполне вероятно, что принимала в ней участие ведущая по просьбе своей знакомой Беллы Потемкиной.

Не так давно известный столичный дизайнер подверглась острой критике пользователей за коллекцию кислотного оттенка, а немногим позже она же вступила в перепалку с Бузовой. Девушки стали спорить из-за футболки с принтом в виде губ. Они выясняли, кому из них принадлежит первенство в реализации этой оригинальной дизайнерской задумки.

Отметим, что образы Ольги очень часто подвергаются критике. Например, ее появление на ММКФ в пышном платье также не пришлось по вкусу некоторым пользователям. Фолловеры отмечали, что в сравнении с другими приглашенными гостями, выбравшими для вечера элегантные платья и роскошные брючные костюмы светлых оттенков, Ольга выглядела, словно выпускница старших классов. Сама Бузова подобную критику никак не комментирует.