Рита Дакота сделала липосакцию и показала результат подписчикам

Рита Дакота в своем аккаунте инстаграм поделилась с подписчиками, что она все-таки решилась и сделала себе липосакцию. По словам певицы, она не просто убрала с помощью хирурга лишний жир, а сделала модное сейчас липоскульптурирование. Эта процедура позволяет распределить жировые отложения так, чтобы у девушек получалась красивая точеная фигура с выраженной талией, кубиками пресса и объемными ягодицами.

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Рита пояснила, что операцию, в отличие от Айзы Анохиной, она сделала не по распространенной бартерной схеме. Дакота предпочла полностью оплатить слуги специалиста, чтобы процесс вмешательства не транслировался в сети.

Для поддержки девушка позвала с собой еще двух подруг. Они же поддерживали ее в период реабилитации после вмешательства. Рассказать о событии подписчикам артистка решилась после того, как увидела результат.

По словам Дакоты, теперь она гораздо охотнее занимается спортом и у нее уже имеются первые результаты. Она наконец-то стала прощупывать на животе кубики из мышц. В ее случае липоскульптурирование стало важным толчком, чтобы взять себя в руки.

Напомним, что ранее Рита Дакота была соосновательницей фитнес-проекта. В режиме онлайн она помогала девушкам восстанавливаться после родов, худеть и приводить фигуру в порядок.

Позже она покинула ряды руководителей программы, поскольку сама себя счастливой и красивой не считала, и не видела результаты собственных усилий. Именно тогда у нее впервые закрались мысли о хирургическом вмешательстве.