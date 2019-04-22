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Рита Дакота сделала липосакцию и показала результат подписчикам


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Рита Дакота в своем аккаунте инстаграм поделилась с подписчиками, что она все-таки решилась и сделала себе липосакцию. По словам певицы, она не просто убрала с помощью хирурга лишний жир, а сделала модное сейчас липоскульптурирование. Эта процедура позволяет распределить жировые отложения так, чтобы у девушек получалась красивая точеная фигура с выраженной талией, кубиками пресса и объемными ягодицами.

Рита пояснила, что операцию, в отличие от Айзы Анохиной, она сделала не по распространенной бартерной схеме. Дакота предпочла полностью оплатить слуги специалиста, чтобы процесс вмешательства не транслировался в сети.

Для поддержки девушка позвала с собой еще двух подруг. Они же поддерживали ее в период реабилитации после вмешательства. Рассказать о событии подписчикам артистка решилась после того, как увидела результат.

По словам Дакоты, теперь она гораздо охотнее занимается спортом и у нее уже имеются первые результаты. Она наконец-то стала прощупывать на животе кубики из мышц. В ее случае липоскульптурирование стало важным толчком, чтобы взять себя в руки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Недавно я сделала липосакцию. Убрала то, что не могла убрать после родов, гормонального сбоя и стрессового отёка ни спортом, ни питанием, ни апараткой, ни липолитиками, ни массажами. Я не вставляла никакие силиконовые импланты ни в грудь, ни в попу, я скорректировала 3Dскульптурированием то, что не могла принять в своём изменившемся после родов и гормонального сбоя теле, то, что вызывало во мне комплексы, боль и непринятие своего отражения. Делала у того самого чудесного доктора, про которого писала в комментах под постом про мысли о липосакции; у врача, у которого ‘лепили’ тело мечты и Айза, и Асти, и многие-мноооогие другие артистки-модели-инста звезды, которые по их полнейшему праву оставили это в секрете. В отличие от смелых и отчаянных Айзы, Асти и Любятинки, я не решилась по бартеру пускать камеру наблюдать за процессом, для меня это слишком ‘голо’, поэтому я просто заплатила полную стоимость процедуры и взяла с собой двух лучших подруг поддержать меня в этом отчаянном шаге. Однако обманывать девчонок и впаривать им курсы про то «как быстро обрести тело мечты» (увы, так и делают многие популярные девочки, кто тоже был в руках этого доктора и на кого вы равняетесь) я считаю жестоким и циничным вкладом в наращивание комплексов и травм у простых девчонок, которые не могут похудеть сами и позволить себе такую процедуру тоже не могут. Я адепт искренности со своей аудиторией, адепт бабской солидарности, поэтому дала себе слово рассказать о своём опыте, как только придёт правильное время. Недавно на курсе Блиновской, формируя финально одно из желаний, я заменила первоначальное «хочу весить 48кг как до беременности» на «хочу теперь любить и принимать себя, быть в гармонии и уверенности», и похоже оно начинает сбываться. Важно отметить и то, что я искренне считаю такие шаги ‘крайними’, когда ни один из традиционных методов не сработал, как было в моем случае. Здорово, что есть такие методы и такие профессионалы, однако я видела и ужасные последствия таких процедур ( вспомните опыт Любятинки, которая к нашему доктору пришла уже исправлять изуродованное другим врачом тело)... ПРОДОЛЖЕНИЕ В КАРУСЕЛИ 👉👉👉

Публикация от РИТА DАКОТА (@ritadakota)

Напомним, что ранее Рита Дакота была соосновательницей фитнес-проекта. В режиме онлайн она помогала девушкам восстанавливаться после родов, худеть и приводить фигуру в порядок.

Позже она покинула ряды руководителей программы, поскольку сама себя счастливой и красивой не считала, и не видела результаты собственных усилий. Именно тогда у нее впервые закрались мысли о хирургическом вмешательстве.

Краткая информация о Рите Дакоте

Имя: Рита Дакота

День рождения: 09.03.1990

Возраст: 29 лет

Место рождения: Минск, Беларусь

Рост: 166 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: певица

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8 Не нравится 7 Нравится 22.04.2019 Теги: Рита Дакота

Как вы считаете, липосакция – это хорошая альтернатива диетам, правильному питанию и активным нагрузкам? 1  

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  • Юлия / 22.04.19 15:15
    -
    5
    +
    Взяли жир с одного места перекачали в другое, а качество тела как было среднее, так и осталось. Только бабок в это кучу вбухали, а после еще и восстанавливались. Бред.
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