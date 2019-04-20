Как сейчас выглядят и чем занимаются актеры культового сериала «Друзья»

Впервые на экраны сериал «Друзья» вышел в 1994 году. Тогда никто не знал, что ситком признают лучшим комедийным сериалом Америки, а за перипетиями судьбы шестерых друзей будут следить зрители по всему миру.

Дэвид Швиммер, 52 года

Палеонтолог Росс Геллер. Эта роль стала культовой для актера. Он и в дальнейшем снимался в кино и пробовал себя в режиссуре, но громкого мирового успеха эти работы Дэвиду не принесли.

В 2017 году он объявил о временном расставании с женой-фотографом. В браке с Зоуи у него родилась дочь. Сейчас о личной жизни Дэвида ничего не известно.

А вы заметили, что Мэлман в мультфильме «Мадагаскар» говорит голосом Росса? Да, именно Дэвид озвучивал забавного персонажа.

Мэттью Перри, 49 лет

Работник офиса Чендлер Бинг. Роль чудаковатого Чендлера оказалось не единственной успешной в карьере Мэттью. Зрители во всем мире помнят его по картинам: «Мошенники», «Танго втроем» и комедии «Девять ярдов». В последней ленте Мэттью работал на площадке вместе с Брюсом Уиллисом. Мужчина продолжает сниматься в кино и сериалах, выступает режиссером и сценаристом. Также в его послужном списке имеются номинации на «Эмми».

Актер ни разу не был женат, зато он известен громкими романами с Джулией Робертс и Лиззи Каплан. Сейчас он является гражданином сразу двух стран: Канады и США.

Мэтт Леблан, 51 год

Актер Джоуи Триббиани. Мэтту повезло больше всех, его телевизионный успех не закончился вместе с десятым сезоном «Друзей». Продюсеры решили выпустить продолжение сериала, но уже про злоключения самого Джоуи. Лента вышла под одноименным названием. По закрытии данного проекта актер стал продюсером и лишь изредка появлялся на экранах в ситкомах и сериалах.

Официально Мэтт был женат один раз. Брак его продлился всего два года. У пары родилась больная дочь, а мужчина, пока мама боролась с недугом ребенка, развлекался со стриптизершами. Позже он сам лично и публично признался ей во всем, искренне раскаялся, но восстановить отношения паре не удалось.

Дженнифер Энистон, 50 лет

Избалованная родным отцом Рэйчел Грин. Дженнифер известна поклонникам по всему миру. Она продолжает сниматься в кино и сериалах и является одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда. С 2006 года Энистон пробует себя в режиссуре.

Замужем Дженнифер была дважды. Первым ее мужем стал Бред Питт, которого увела из семьи Анджелина Джоли. Развод со вторым мужем Джастином Теру Энистон оформила год назад. Сейчас она свободна.

Лиза Кудроу, 55 лет

Массажистка Фиби Буффе. После завершения последнего сезона ситкома Лиза успешно воспользовалась славой и снялась еще в нескольких фильмах, удостоившихся высоких наград и хороших отзывов критиков. Правда, в 2005 году актриса с головой ушла в продюсирование телевизионных шоу. Сейчас она изредка снимается в небольших ролях.

Лиза замужем. Со своим мужем она познакомилась на съемочной площадке «Друзей». У пары есть уже взрослый сын.

Кортни Кокс, 54 года

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Повар Моника Геллер. Получив свою порцию славы, Кортни продолжила сниматься в различных сериалах и успешно делает это до сих пор. Ей даже предлагали роль в «Отчаянных домохозяйках». На тот момент актриса была беременна и отказалась от выгодного предложения.

Отказалась она не просто так. Восемь выкидышей и всего одна беременность, завершившаяся рождением дочки, показали, что Кортни все сделала правильно, когда на первое место поставила материнство, а не карьеру.

С первым мужем она уже развелась. Сейчас у Кортни есть спутник – музыкант Джонни Макдейд.