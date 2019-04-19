Новый трейлер фильма Выше неба - как высоко могут взлететь чувства
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Не сразу можно догадаться, что встреча с человеком изменит нашу жизнь навсегда. Лето для Васи Тихоновой выдалось необычным: первые сильные чувства, первый полет на параплане и тайна, которой окутана жизнь нового возлюбленного.
Но девушке сложно полностью отдаться чувствам, ведь у нее порок сердца. Несмотря на бдительное наблюдение властной матери Васе удается стать свободной, преодолев все преграды.
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На видео: Новый трейлер мелодрамы "Выше неба": дата выхода фильма - 27 июня 2019, сюжет увлечет зрителя не только историей любви, но и детективной линией.