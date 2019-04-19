Тата Карапетян впервые рассказала, как пережила уход мужа к Лопыревой
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Татевик Карапетян впервые после развода с Игорем Булатовым дала интервью и высказалась относительно измены уже бывшего мужа. Откровенно поговорить о произошедшем женщина согласилась с представителями журнала «Tatler».
Тата рассказала, что с Игорем была знакома с 15 лет. Их роскошная свадьба состоялась по настоянию ее родителей. Сразу после торжества молодые стали жить с ними в одном доме. Тесть и теща хорошо относились к зятю. Мама Таты нередко готовила им завтраки, а отец ввел Булатова в собственный бизнес. Самвэл научил его многому и дал мощный карьерный старт.
Татевик убеждена, что испытание деньгами и славой проходят далеко не все. Игорь его не выдержал. Он посчитал, что может дальше идти самостоятельно.
Дочь миллиардера рассказала, что об измене супруга узнала из средств массовой информации. Для неё это стало большой неожиданностью. Она посоветовалась с родителями и сразу же подала на развод. Игорь был отстранен от занимаемой должности.
По мнению Таты, жизнь после измены и ухода Игоря для нее не остановилась. Напротив, ситуация стала для нее большим шагом вперед. Женщина в полной мере осознала, какую ответственность несет перед собственной семьей. Она не имеет права устраивать истерики и скандалы, и должна вести себя сдержанно и достойно.
Поступок бывшего мужа Карапетян называет большой глупостью и идиотизмом, поскольку мужчина, перед которым маячили большие перспективы, самолично отрекся от них, фактически перечеркнув будущее в большом бизнесе. По мнению Таты – это добровольное саморазрушение.
О новых отношениях женщина говорить не готова. Более того, на данный момент она не допускает в голове мыслей о будущем замужестве. Сейчас Татевик воспитывает детей от Игоря и совмещает это с работой. В компании отца женщина занимает должность первого вице-президента группы «Ташир».
Что касается общения с Булатовым, с момента публикации фотографий из Майами в компании с Лопыревой, Татевик ни разу не виделась с Игорем, но при этом препятствовать общению с детьми ни она, ни ее семья не собираются. При желании встретиться с детьми Игорь должен заранее договориться о времени и месте встречи. Правда, за все это время мужчина виделся с ними всего лишь два раза.
Краткая информация о Виктории Лопыревой
Имя: Виктория Лопырева
Отчество: Петровна
День рождения: 26.07.1983
Возраст: 35 лет
Место рождения: г. Ростов-на-Дону
Рост: 177 см
Вес: 64 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: модель, телеведущая
Фотографии
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Как вы считаете, Тата достойно вышла из данной ситуации? 8
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Milena / 19.04.19 21:00А они думали, что купили симпатичного зятя , по своим обычаям , и он будет всю жизнь их благодарить. Вот смотрите:' роскошная свадьба по настоянию родителей' .Короче, продавливали они все время свои интересы, вот он и сбежад, наплевав на все их ' бизнесы ' , и те, скорее всего, на грязные деньги сделаны
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Девлятова Надие / 19.04.19 20:18Ого! А она огонь. Лично мне она больше маринованной Лопыревой нравится.
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Ольга / 19.04.19 12:41Мужик накопил бабла и нашел женщину поинтересней, нафиг ему эта карьера в большом бизнесе, может они его этой карьерой всю жизнь попрекали, достали джигита, вот он и свернул с прямой дороги.
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Арианна / 19.04.19 11:42Судя по высказываниям, для нее это все равно было болезненно. Что касается Булатова – дурак. Понятное дело, что если ты влез в такую семью, живым оттуда уже не уйдешь. Во всяком случае серьезной какой-то карьеры больше не построишь.
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Rozzi / 19.04.19 20:23Лишился бизнеса, семьи, скоро и Лопыревой надоест без таких то деньжат. Думать надо верхней головой!
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Сергеевна / 20.04.19 08:22О том же подумала. Прекрасно петь о высокой любви в Майами. А что будет, когда деньги на Майами закончатся?
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