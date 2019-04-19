Тата Карапетян впервые рассказала, как пережила уход мужа к Лопыревой

Татевик Карапетян впервые после развода с Игорем Булатовым дала интервью и высказалась относительно измены уже бывшего мужа. Откровенно поговорить о произошедшем женщина согласилась с представителями журнала «Tatler».

Тата рассказала, что с Игорем была знакома с 15 лет. Их роскошная свадьба состоялась по настоянию ее родителей. Сразу после торжества молодые стали жить с ними в одном доме. Тесть и теща хорошо относились к зятю. Мама Таты нередко готовила им завтраки, а отец ввел Булатова в собственный бизнес. Самвэл научил его многому и дал мощный карьерный старт.

Татевик убеждена, что испытание деньгами и славой проходят далеко не все. Игорь его не выдержал. Он посчитал, что может дальше идти самостоятельно.

Дочь миллиардера рассказала, что об измене супруга узнала из средств массовой информации. Для неё это стало большой неожиданностью. Она посоветовалась с родителями и сразу же подала на развод. Игорь был отстранен от занимаемой должности.

По мнению Таты, жизнь после измены и ухода Игоря для нее не остановилась. Напротив, ситуация стала для нее большим шагом вперед. Женщина в полной мере осознала, какую ответственность несет перед собственной семьей. Она не имеет права устраивать истерики и скандалы, и должна вести себя сдержанно и достойно.

Поступок бывшего мужа Карапетян называет большой глупостью и идиотизмом, поскольку мужчина, перед которым маячили большие перспективы, самолично отрекся от них, фактически перечеркнув будущее в большом бизнесе. По мнению Таты – это добровольное саморазрушение.

О новых отношениях женщина говорить не готова. Более того, на данный момент она не допускает в голове мыслей о будущем замужестве. Сейчас Татевик воспитывает детей от Игоря и совмещает это с работой. В компании отца женщина занимает должность первого вице-президента группы «Ташир».

​

Что касается общения с Булатовым, с момента публикации фотографий из Майами в компании с Лопыревой, Татевик ни разу не виделась с Игорем, но при этом препятствовать общению с детьми ни она, ни ее семья не собираются. При желании встретиться с детьми Игорь должен заранее договориться о времени и месте встречи. Правда, за все это время мужчина виделся с ними всего лишь два раза.