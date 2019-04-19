На званом ужине в Париже Моника Белуччи появилась в леопардовом платье с высоким разрезом
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54-летняя актриса Моника Белуччи выглядит роскошно. Женщина не только принимает активное участие в съемках, но и посещает светские мероприятия. В последнее время на них ее сопровождает молодой любовник Николас Лефевр.
Мужчина – представитель творческой профессии. Он художник и владелец модной галереи. Выглядит Николас своеобразно. Он носит длинные волосы и бороду. Внешне мужчина и женщина, имеющие 20-летнюю разницу в возрасте, смотрятся ровесниками. В своем недавнем интервью журналистам Моника рассказывала, что рядом с новым избранником она буквально помолодела и летает на крыльях.
На состоявшемся вчера званом ужине известного французского журнала «Madame Figaro», актриса появилась одна. Для вечернего мероприятия женщина выбрала платье с модным сейчас леопардовым принтом. Глубокое декольте наряда в случае с Белуччи смотрелось достаточно скромно и не вызывающе. Оказалось, что помимо выреза в области груди, дизайнеры сделали высокий разрез по ноге в нижней части платья.
Понятно это стало, когда перед входом в ресторан резко подул ветер и подол платья распахнулся, обнажив ногу Моники в чулках. Актриса, смеясь, постаралась быстро вернуть платье на место, но интересный момент фотографы все же успели запечатлеть.
Напомним, что до начала отношений с Николасом на протяжении 14 лет Белуччи жила в законном браке с Венсаном Касселем. Последние годы их отношения носили характер свободных. Свободой Венсан пользовался беззастенчиво.
Череда романов мужа вынудила Монику подать на развод. У пары осталось две прекрасные дочери. Старшая уже делает свои первые успешные шаги в модельном бизнесе. Пока девочки подрастают, Моника наслаждается новым романом и путешествиями. Страсть к поездкам по разным странам у актрисы и ее нового поклонника одна. Кстати, познакомились они также на одном из курортов Франции.
А вам нравится, как выглядит Моника сейчас? 12
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Гость Спб / 20.04.19 12:51Нет на свете женщины красивее Беллуччи. И никакая новенькая дуракаКасселя с ней не сравнится
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Гость Спб / 20.04.19 12:50Поправка: страны победившего ХАМА( а не зама)
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Гость Спб / 20.04.19 12:49Достали вы— невоспитанные сексисты— журналюги,! Да будет вам известно: упоминать возраст женщины, это верх неприличия в любом обществе, кроме страны победившего зама и изначально земской Америки!
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nik / 20.04.19 07:03возрост не пропьёшь
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лола / 20.04.19 00:09И колготки перевернулись.
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Мария / 19.04.19 20:20Не по теме немного. Я что-то пропустила? С каких пор леопард опять вернулся в моду? То все уши прожужжали: «Выбросьте это». Теперь опять модно!
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Анжик Москва / 19.04.19 15:46Роскошная и притягательная! С особым шармом!
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зумруд / 19.04.19 14:40она шикарна
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