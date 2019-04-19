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На званом ужине в Париже Моника Белуччи появилась в леопардовом платье с высоким разрезом


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54-летняя актриса Моника Белуччи выглядит роскошно. Женщина не только принимает активное участие в съемках, но и посещает светские мероприятия. В последнее время на них ее сопровождает молодой любовник Николас Лефевр.

Мужчина – представитель творческой профессии. Он художник и владелец модной галереи. Выглядит Николас своеобразно. Он носит длинные волосы и бороду. Внешне мужчина и женщина, имеющие 20-летнюю разницу в возрасте, смотрятся ровесниками. В своем недавнем интервью журналистам Моника рассказывала, что рядом с новым избранником она буквально помолодела и летает на крыльях.

На состоявшемся вчера званом ужине известного французского журнала «Madame Figaro», актриса появилась одна. Для вечернего мероприятия женщина выбрала платье с модным сейчас леопардовым принтом. Глубокое декольте наряда в случае с Белуччи смотрелось достаточно скромно и не вызывающе. Оказалось, что помимо выреза в области груди, дизайнеры сделали высокий разрез по ноге в нижней части платья.

Понятно это стало, когда перед входом в ресторан резко подул ветер и подол платья распахнулся, обнажив ногу Моники в чулках. Актриса, смеясь, постаралась быстро вернуть платье на место, но интересный момент фотографы все же успели запечатлеть.

Напомним, что до начала отношений с Николасом на протяжении 14 лет Белуччи жила в законном браке с Венсаном Касселем. Последние годы их отношения носили характер свободных. Свободой Венсан пользовался беззастенчиво.

Череда романов мужа вынудила Монику подать на развод. У пары осталось две прекрасные дочери. Старшая уже делает свои первые успешные шаги в модельном бизнесе. Пока девочки подрастают, Моника наслаждается новым романом и путешествиями. Страсть к поездкам по разным странам у актрисы и ее нового поклонника одна. Кстати, познакомились они также на одном из курортов Франции.


55 Не нравится 30 Нравится 19.04.2019 Теги: Моника Белуччи

А вам нравится, как выглядит Моника сейчас? 12  

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