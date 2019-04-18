Соседов заявил, что Пугачева по-настоящему любит деньги, а не Киркорова с Галкиным
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Сергей Соседов в последние годы выступает с очень резкой критикой в отношении артистов отечественного шоу-бизнеса. Не боится мужчина колко проходиться и по признанной остальными Примадонне эстрады.
На днях Сергей в очередной раз прокомментировал юбилейный концерт Аллы. Соседов еще раз заявил, что дорогостоящие билеты он не покупал и приглашен не мероприятие не был. А вот в том, что Киркоров на концерте появится, он даже не сомневался. Критик отметил, что для Филиппа и приглашение не нужно. Певец появится там, где будет Алла, даже если его никто не пригласит. Прогонять его Пугачева при этом не будет, но вовсе не из-за чувств, о которых они так любезно рассказывают журналистам. Соседов поясняет, что их отношения и даже бывший союз – это исключительно договорные отношения.
Критик подчеркивает, что для артистки брак с Максимом также всего лишь пиар. Он убежден, что двух последних мужей Алла по-настоящему не любила. С сожалением мужчина отмечает, что для певицы единственной любовью всегда были деньги. Ради них она занялась этим грязным пиаром и ради них же забросила настоящее творчество.
Соседов поясняет, что не бедная женщина требует от партнеров, чтобы они ее содержали. Это своего рода плата за популярность и статус, которые они получают, находясь в браке с ней. Сергей справедливо отмечает, что занятость и заработки у Киркорова и Галкина сразу после союза с Пугачевой взлетели вверх.
Также мужчина уверен, что брак с Галкиным для Примадонны станет последним. По его мнению, артистка уже в том возрасте, когда пора думать о вечном. Тут уж не до представления новых артистов на эстраде.
А вы согласны с мнением Соседова? 2
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Лясковская Елена / 18.04.19 17:57Это и так всем известно. Хайпит Соседов. А чем он сам, кстати, на жизнь зарабатывает, кто-то в курсе?
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Виктор М. / 18.04.19 12:18Сам ведь из «этих», как Галкин и Киркоров, но после таких высказываний могу смело заявить: мужик он (хоть и не совсем мужик). В общем, согласен. Руку ему пожал бы.