 
 
 

 
 
На главную
 
 

Соседов заявил, что Пугачева по-настоящему любит деньги, а не Киркорова с Галкиным


3 2

Сергей Соседов в последние годы выступает с очень резкой критикой в отношении артистов отечественного шоу-бизнеса. Не боится мужчина колко проходиться и по признанной остальными Примадонне эстрады.

На днях Сергей в очередной раз прокомментировал юбилейный концерт Аллы. Соседов еще раз заявил, что дорогостоящие билеты он не покупал и приглашен не мероприятие не был. А вот в том, что Киркоров на концерте появится, он даже не сомневался. Критик отметил, что для Филиппа и приглашение не нужно. Певец появится там, где будет Алла, даже если его никто не пригласит. Прогонять его Пугачева при этом не будет, но вовсе не из-за чувств, о которых они так любезно рассказывают журналистам. Соседов поясняет, что их отношения и даже бывший союз – это исключительно договорные отношения.

Критик подчеркивает, что для артистки брак с Максимом также всего лишь пиар. Он убежден, что двух последних мужей Алла по-настоящему не любила. С сожалением мужчина отмечает, что для певицы единственной любовью всегда были деньги. Ради них она занялась этим грязным пиаром и ради них же забросила настоящее творчество.

Соседов поясняет, что не бедная женщина требует от партнеров, чтобы они ее содержали. Это своего рода плата за популярность и статус, которые они получают, находясь в браке с ней. Сергей справедливо отмечает, что занятость и заработки у Киркорова и Галкина сразу после союза с Пугачевой взлетели вверх.

Также мужчина уверен, что брак с Галкиным для Примадонны станет последним. По его мнению, артистка уже в том возрасте, когда пора думать о вечном. Тут уж не до представления новых артистов на эстраде.


2 Не нравится 3 Нравится 18.04.2019 Теги: Сергей Соседов

А вы согласны с мнением Соседова? 2  

Оставить комментарий
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору