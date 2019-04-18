Наташа Королева призналась, что втайне от мужа ест торты

Супруг Натальи Королевой после знакомства с артисткой пробует себя в разных амплуа на сцене и в бизнесе. Мужчина снимается в сериалах и фильмах, гастролирует с театральной труппой и авторским шоу, также у него есть бизнес – фитнес-клуб.

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Наталья Королева помогает раскручивать супругу его детище. Он со своей стороны выступает для жены и их общего сына Архипа личным тренером. Видео с тренировками и певица, и ее муж часто публикуют в сети. Однако, Наталья не такая послушная ученица. Она далеко не всегда придерживается правильного питания и позволяет себе есть сладкое. Чаще всего женщина делает это втайне от мужа, пока его нет рядом.

Одно из таких видео артистка опубликовала в собственном аккаунте инстаграм. Смеясь, она назвала поедание торта своей особенной диетой.

Напомним, что в браке с Сергеем Наталья состоит еще с 2003 года. Отношения их завязались намного раньше, а за год до официальной росписи у пары родился сын. С Сергеем артистка познакомилась в одном из стриптиз-клубов столицы. Изначально поклонники певицы сомневались, что этот союз окажется прочным. Однако время доказало обратное, пара счастлива в браке.