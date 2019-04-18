Ссору Гузеевой с мужем вырезали из «Давай поженимся»
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Гузеева поведала о недавно произошедшей ссоре с супругом. По ее словам, Бухаров находился в командировке, когда она ему позвонила. То, как общался муж, ее очень насторожило: вначале он отвечал очень тихо, а после отказался признаться в любви.
После возвращения домой Игоря ждал допрос супруги. В ответ на ее реплики Бухаров заявил, что из-за своего солидного возраста он не посчитал нужным говорить о проявлении чувств. Во время пересказа этой пикантной истории Гузеева употребляла довольно крепкие словечки, из-за чего сюжет и был вырезан из эфира.
Стоит отметить, что скандалы, которые выносятся на обозрение публики, периодически и ранее возникала в звездной семье. Так, в 2017 году в прессе разлетелся слух о том, что Лариса Гузеева съехала от мужа и живет у своих детей. Однако впоследствии выяснилось, что причиной отъезда послужил лишь ремонт, который проводился в их загородном доме.
Краткая информация о Ларисе Гузеевой
Имя: Лариса Гузеева
Отчество: Андреевна
День рождения: 23.05.1959
Возраст: 59 лет
Место рождения: с. Буртинское, Оренбургская обл.
Рост: 167 см
Вес: 70 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: актриса, телеведущая
Фотографии
Фотографии
А как Вы относитесь к подобным проявлениям эмоций Ларисы Гузеевой? 2
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Инна / 18.04.19 11:40Лариса Гузеева всегда себя проявляла как яркая личность, я думаю, она может позволить себе такое поведение. Тем более, что это дополнительно привлечет количество желающих смотреть передачу «Давай поженимся». Многие зрители смотрят ее в основном потому, что их привлекает яркая личность ведущей
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Полина / 18.04.19 11:40Я считаю, что в ее возрасте Лариса Гузеева могла бы вести себя более сдержанно и не выносить свои семейные скандалы на обозрение публики. Однако, с другой стороны, возможно она таким способом просто лишний раз привлекает внимание к своей персоне