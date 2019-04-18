Ссору Гузеевой с мужем вырезали из «Давай поженимся»

Популярная телеведущая Лариса Гузеева известна своим неординарным стилем общения, который она не раз демонстрировала в эфире передачи «Давай поженимся». Так, она в очередной раз удивила своих коллег откровенными высказываниями по поводу скандала со своим мужем, Игорем Бухаровым. Однако сюжет вырезали из эфира из-за чрезмерного выражения эмоций Ларисы.

Гузеева поведала о недавно произошедшей ссоре с супругом. По ее словам, Бухаров находился в командировке, когда она ему позвонила. То, как общался муж, ее очень насторожило: вначале он отвечал очень тихо, а после отказался признаться в любви.

После возвращения домой Игоря ждал допрос супруги. В ответ на ее реплики Бухаров заявил, что из-за своего солидного возраста он не посчитал нужным говорить о проявлении чувств. Во время пересказа этой пикантной истории Гузеева употребляла довольно крепкие словечки, из-за чего сюжет и был вырезан из эфира.

Стоит отметить, что скандалы, которые выносятся на обозрение публики, периодически и ранее возникала в звездной семье. Так, в 2017 году в прессе разлетелся слух о том, что Лариса Гузеева съехала от мужа и живет у своих детей. Однако впоследствии выяснилось, что причиной отъезда послужил лишь ремонт, который проводился в их загородном доме.