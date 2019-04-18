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Ссору Гузеевой с мужем вырезали из «Давай поженимся»


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Популярная телеведущая Лариса Гузеева известна своим неординарным стилем общения, который она не раз демонстрировала в эфире передачи «Давай поженимся». Так, она в очередной раз удивила своих коллег откровенными высказываниями по поводу скандала со своим мужем, Игорем Бухаровым. Однако сюжет вырезали из эфира из-за чрезмерного выражения эмоций Ларисы.

Гузеева поведала о недавно произошедшей ссоре с супругом. По ее словам, Бухаров находился в командировке, когда она ему позвонила. То, как общался муж, ее очень насторожило: вначале он отвечал очень тихо, а после отказался признаться в любви.

После возвращения домой Игоря ждал допрос супруги. В ответ на ее реплики Бухаров заявил, что из-за своего солидного возраста он не посчитал нужным говорить о проявлении чувств. Во время пересказа этой пикантной истории Гузеева употребляла довольно крепкие словечки, из-за чего сюжет и был вырезан из эфира.

Стоит отметить, что скандалы, которые выносятся на обозрение публики, периодически и ранее возникала в звездной семье. Так, в 2017 году в прессе разлетелся слух о том, что Лариса Гузеева съехала от мужа и живет у своих детей. Однако впоследствии выяснилось, что причиной отъезда послужил лишь ремонт, который проводился в их загородном доме.

Краткая информация о Ларисе Гузеевой

Имя: Лариса Гузеева

Отчество: Андреевна

День рождения: 23.05.1959

Возраст: 59 лет

Место рождения: с. Буртинское, Оренбургская обл.

Рост: 167 см

Вес: 70 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: актриса, телеведущая

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1 Не нравится 1 Нравится 18.04.2019 Теги: Лариса Гузеева

А как Вы относитесь к подобным проявлениям эмоций Ларисы Гузеевой? 2  

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  • Инна / 18.04.19 11:40
    -
    0
    +
    Лариса Гузеева всегда себя проявляла как яркая личность, я думаю, она может позволить себе такое поведение. Тем более, что это дополнительно привлечет количество желающих смотреть передачу «Давай поженимся». Многие зрители смотрят ее в основном потому, что их привлекает яркая личность ведущей
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  • Полина / 18.04.19 11:40
    -
    2
    +
    Я считаю, что в ее возрасте Лариса Гузеева могла бы вести себя более сдержанно и не выносить свои семейные скандалы на обозрение публики. Однако, с другой стороны, возможно она таким способом просто лишний раз привлекает внимание к своей персоне
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