Казьмина требует у Аршавина алименты в размере 4 млн. рублей ежемесячно
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17 апреля состоялось первое заседание суда в рамках бракоразводного процесса Алисы Казьминой и Андрея Аршавина. Спортсмен на слушание не явился, его интересы представляла адвокат. Пока еще супруга почтила суд личным присутствием. На слушание Алиса пришла вместе с тремя адвокатами и малолетней дочкой.
Женщина намеревалась свидетельствовать против футболиста, однако девочка стала громко плакать. Успокоить ее не удалось, и Казьмина покинула зал, так и не выступив.
Адвокаты пояснили журналистам, что старшие дети Казьминой от предыдущего брака находятся в школе, а вот младшую Есению ей было не с кем оставить, так как денег на няню у женщины нет. При этом, покидая учреждение, Алиса направилась к Майбаху, за рулем которого сидел наемный водитель. Журналистов заинтересовало, откуда в таком случае у нее деньги на содержание дорогостоящего авто и услуги шофера. Один из адвокатов поторопился заявить, что это его авто, которое он любезно предоставил клиентке.
Также адвокаты рассказали и о требованиях Казьминой. Оказалось, что женщину не интересует вариант расчета алиментов, исходя из суммы заработков Аршавина. Еще пока супруга желает получать фиксированную сумму на собственное содержание и обеспечение нужд ребенка. Вместе с юристами женщина посчитала, сколько ей потребуется на поддержание привычного уровня жизни. Сумма оказалось не маленькой – 4 млн. рублей в месяц. Именно столько женщина желает получать от бывшего мужа.
В ходе трехчасовых разбирательств договориться юристам не удалось. Суд выдал исполнительный лист, в котором обязал Аршавина на время процесса выплачивать на содержание дочери 340 тысяч рублей.
Напомним, что дочь от Казьминой – не единственный ребенок Аршавина. У него есть еще трое детей от телеведущей Юлии Барановской. Находясь в отношениях с Алисой, спортсмен не общался с ними. Сразу после расставания с женщиной, он стал видеться с двумя сыновьями и дочкой. Сейчас в его аккаунте все чаще можно встретить совместные фото и видео. Юлия Барановская общению отца с детьми не препятствует.
Краткая информация об Андрее Аршавине
Имя: Андрей Аршавин
Отчество: Сергеевич
День рождения: 29.05.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: Ленинград
Рост: 172 см
Вес: 71 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: футболист
Фотографии
Фотографии
Как вы думаете, требования Алисы справедливы? 5
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Виана / 19.04.19 01:50Ой, что-то тут не чисто... У неё адвокаты такие акулы, а то, что суд в жизни не обяжет принять алименты на одного ребёнка, ущемляющие права других детей - знает каждый первокурсник юрфака любого заборостроительного ПТУ. И нет такого понятия в нашей юриспруденции как "поддержание привычного уровня жизни".
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Никольская / 18.04.19 17:55Во, тетка жадная.
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Мила Москва / 18.04.19 16:52Мало просит. Что такое 4 лимона ежемесячно в наше время?))))
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Маргарита / 18.04.19 13:29Это же та, что «майор ФСБ»? Бабенка умом тронулась!
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А запросы то! / 18.04.19 11:32Ребенка каждый день с золотой ложки черной икрой кормят? Откуда такие суммы на содержание 2-х летней девочки?