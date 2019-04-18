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Казьмина требует у Аршавина алименты в размере 4 млн. рублей ежемесячно


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17 апреля состоялось первое заседание суда в рамках бракоразводного процесса Алисы Казьминой и Андрея Аршавина. Спортсмен на слушание не явился, его интересы представляла адвокат. Пока еще супруга почтила суд личным присутствием. На слушание Алиса пришла вместе с тремя адвокатами и малолетней дочкой.

Женщина намеревалась свидетельствовать против футболиста, однако девочка стала громко плакать. Успокоить ее не удалось, и Казьмина покинула зал, так и не выступив.

Адвокаты пояснили журналистам, что старшие дети Казьминой от предыдущего брака находятся в школе, а вот младшую Есению ей было не с кем оставить, так как денег на няню у женщины нет. При этом, покидая учреждение, Алиса направилась к Майбаху, за рулем которого сидел наемный водитель. Журналистов заинтересовало, откуда в таком случае у нее деньги на содержание дорогостоящего авто и услуги шофера. Один из адвокатов поторопился заявить, что это его авто, которое он любезно предоставил клиентке.

Также адвокаты рассказали и о требованиях Казьминой. Оказалось, что женщину не интересует вариант расчета алиментов, исходя из суммы заработков Аршавина. Еще пока супруга желает получать фиксированную сумму на собственное содержание и обеспечение нужд ребенка. Вместе с юристами женщина посчитала, сколько ей потребуется на поддержание привычного уровня жизни. Сумма оказалось не маленькой – 4 млн. рублей в месяц. Именно столько женщина желает получать от бывшего мужа.

В ходе трехчасовых разбирательств договориться юристам не удалось. Суд выдал исполнительный лист, в котором обязал Аршавина на время процесса выплачивать на содержание дочери 340 тысяч рублей.

Напомним, что дочь от Казьминой – не единственный ребенок Аршавина. У него есть еще трое детей от телеведущей Юлии Барановской. Находясь в отношениях с Алисой, спортсмен не общался с ними. Сразу после расставания с женщиной, он стал видеться с двумя сыновьями и дочкой. Сейчас в его аккаунте все чаще можно встретить совместные фото и видео. Юлия Барановская общению отца с детьми не препятствует.

Краткая информация об Андрее Аршавине

Имя: Андрей Аршавин

Отчество: Сергеевич

День рождения: 29.05.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Ленинград

Рост: 172 см

Вес: 71 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: футболист

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0 Не нравится 2 Нравится 18.04.2019 Теги: Андрей Аршавин

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