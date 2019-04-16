Мадонна в очередной раз изменила внешность, улучшив овал лица

Поклонники легендарной певицы Мадонны были в очередной раз поражены изменениями в ее внешности после того, как папарацци предоставили их вниманию новое фото знаменитости, сделанное в Лондоне. На нем звезда показала идеальный овал лица, практически такой, какой был у нее 10 лет назад.

Как известно, в прошлом году Мадонна отметила 60-летний юбилей. Возраст оставил свой отпечаток на внешности знаменитости, и многие отметили, что изменения произошли не в лучшую сторону. Кроме того, у певицы наблюдался творческий кризис, новые альбомы не выходили с 2015 года.

Все это послужило причиной, что звезда захотела уединиться от внимания прессы и переехала в Лиссабон. В прошлом году официальные мероприятия Мадонна посетила считанные разы. Решение взять паузу и не появляться на публике, определенно, пошло знаменитости на пользу. Так, в прессе появилась информация о предстоящем выпуске нового альбома Madame X, точная дата выхода которого неизвестна.

Кроме того, глобальные изменения произошли и во внешности. Папарацци сделали снимок в Лондоне, на котором явно видно, насколько изменилось лицо Мадонны. В последние годы ее нещадно критиковали на применение филлеров, из-за которых ее лицо раздалось вширь и приобрело одутловатость.

Однако сейчас Мадонна будто бы вернулась на несколько лет назад и обрела прежнюю идеальную форму лица. В прессе не преминули заявить, что такой четкий овал лица, как правило, возникает в результате круговой подтяжки.

Стоит отметить, что певица сохранила и подкачанные ягодицы, которые она приобрела в результате пластики и которые долгое время были предметом обсуждений в прессе.