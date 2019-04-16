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Мадонна в очередной раз изменила внешность, улучшив овал лица


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Поклонники легендарной певицы Мадонны были в очередной раз поражены изменениями в ее внешности после того, как папарацци предоставили их вниманию новое фото знаменитости, сделанное в Лондоне. На нем звезда показала идеальный овал лица, практически такой, какой был у нее 10 лет назад.

Как известно, в прошлом году Мадонна отметила 60-летний юбилей. Возраст оставил свой отпечаток на внешности знаменитости, и многие отметили, что изменения произошли не в лучшую сторону. Кроме того, у певицы наблюдался творческий кризис, новые альбомы не выходили с 2015 года.

Все это послужило причиной, что звезда захотела уединиться от внимания прессы и переехала в Лиссабон. В прошлом году официальные мероприятия Мадонна посетила считанные разы. Решение взять паузу и не появляться на публике, определенно, пошло знаменитости на пользу. Так, в прессе появилась информация о предстоящем выпуске нового альбома Madame X, точная дата выхода которого неизвестна.

Кроме того, глобальные изменения произошли и во внешности. Папарацци сделали снимок в Лондоне, на котором явно видно, насколько изменилось лицо Мадонны. В последние годы ее нещадно критиковали на применение филлеров, из-за которых ее лицо раздалось вширь и приобрело одутловатость.

Однако сейчас Мадонна будто бы вернулась на несколько лет назад и обрела прежнюю идеальную форму лица. В прессе не преминули заявить, что такой четкий овал лица, как правило, возникает в результате круговой подтяжки. 

Стоит отметить, что певица сохранила и подкачанные ягодицы, которые она приобрела в результате пластики и которые долгое время были предметом обсуждений в прессе.

 

Краткая информация о Мадонне

Имя: Мадонна

День рождения: 16.08.1958

Возраст: 60 лет

Место рождения: г. Бей-Сити, штат Мичиган, США

Рост: 158 см

Вес: 47 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: певица, актриса, режиссер, модельер

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0 Не нравится 1 Нравится 16.04.2019 Теги: Мадонна

А как вы относитесь к изменениям во внешности Мадонны с помощью пластической хирургии? 2  

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  • Анна / 16.04.19 11:47
    -
    1
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    Желание изменить что-то во внешности – это результат повышенного внимания со стороны прессы и поклонников. Неудивительно, что Мадонна решила уединиться и побыть вдали от столь пристального внимания к своей персоне. Замечательно, что это пошло ей на польщу, и фанаты увидят ее посвежевшей и помолодевшей
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  • Света / 16.04.19 11:46
    -
    1
    +
    Звезда такого уровня как Мадонна, конечно же, должна следить за своей внешностью. Поэтому нет ничего удивительного, что она прибегает к помощи пластических хирургов. Результат не всегда удачен, как в случае с ягодицами, но если изменения происходят в лучшую сторону, то это, несомненно, будет оценено поклонниками
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