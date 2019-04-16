Мадонна в очередной раз изменила внешность, улучшив овал лица
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Как известно, в прошлом году Мадонна отметила 60-летний юбилей. Возраст оставил свой отпечаток на внешности знаменитости, и многие отметили, что изменения произошли не в лучшую сторону. Кроме того, у певицы наблюдался творческий кризис, новые альбомы не выходили с 2015 года.
Все это послужило причиной, что звезда захотела уединиться от внимания прессы и переехала в Лиссабон. В прошлом году официальные мероприятия Мадонна посетила считанные разы. Решение взять паузу и не появляться на публике, определенно, пошло знаменитости на пользу. Так, в прессе появилась информация о предстоящем выпуске нового альбома Madame X, точная дата выхода которого неизвестна.
Кроме того, глобальные изменения произошли и во внешности. Папарацци сделали снимок в Лондоне, на котором явно видно, насколько изменилось лицо Мадонны. В последние годы ее нещадно критиковали на применение филлеров, из-за которых ее лицо раздалось вширь и приобрело одутловатость.
Однако сейчас Мадонна будто бы вернулась на несколько лет назад и обрела прежнюю идеальную форму лица. В прессе не преминули заявить, что такой четкий овал лица, как правило, возникает в результате круговой подтяжки.
Стоит отметить, что певица сохранила и подкачанные ягодицы, которые она приобрела в результате пластики и которые долгое время были предметом обсуждений в прессе.
Краткая информация о Мадонне
Имя: Мадонна
День рождения: 16.08.1958
Возраст: 60 лет
Место рождения: г. Бей-Сити, штат Мичиган, США
Рост: 158 см
Вес: 47 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певица, актриса, режиссер, модельер
Фотографии
Фотографии
А как вы относитесь к изменениям во внешности Мадонны с помощью пластической хирургии? 2
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Анна / 16.04.19 11:47Желание изменить что-то во внешности – это результат повышенного внимания со стороны прессы и поклонников. Неудивительно, что Мадонна решила уединиться и побыть вдали от столь пристального внимания к своей персоне. Замечательно, что это пошло ей на польщу, и фанаты увидят ее посвежевшей и помолодевшей
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Света / 16.04.19 11:46Звезда такого уровня как Мадонна, конечно же, должна следить за своей внешностью. Поэтому нет ничего удивительного, что она прибегает к помощи пластических хирургов. Результат не всегда удачен, как в случае с ягодицами, но если изменения происходят в лучшую сторону, то это, несомненно, будет оценено поклонниками