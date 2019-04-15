Калашникова потратила на шопинг больше 600 тысяч рублей

В последнее время Анна Калашникова публикует множество фотографий из Лондона. На снимках она позирует в модных образах на фоне дорогих автомобилей. Девушка не стесняется указывать марки вещей, которые купила.

Известный стилист и модный блогер Алина Ян разобрала один из таких образов Анны, указав примерную стоимость каждой вещи. Получилось, что на один лук Анна потратила больше 600 тысяч рублей.

Дорогостоящий туалет светской львицы состоял из твидового костюма от бренда Balman, сумочки на длинной цепочке от того же торгового дома и босоножек на высоком каблуке марки Jimmy Choo.

Жакет, по утверждению Алины, обошелся певице в 245 000 рублей, юбка в 163 000, сумка в 137 000 рублей. Самой дешевой в этом образе оказалась обувь. Босоножки светская львица купила всего за 90 000 рублей.

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Интересно, что Алина осудила подобную расточительность артистки и вполне резонно заметила, что, скорее всего, у Калашниковой появился богатый и щедрый ухажер, поскольку такую одежду могут позволить себе далеко не все знаменитости нашей эстрады, не говоря уже о светских львицах.

Сама Анна модный разбор собственного образа еще никак не комментировала.