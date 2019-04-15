Калашникова потратила на шопинг больше 600 тысяч рублей
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В последнее время Анна Калашникова публикует множество фотографий из Лондона. На снимках она позирует в модных образах на фоне дорогих автомобилей. Девушка не стесняется указывать марки вещей, которые купила.
Известный стилист и модный блогер Алина Ян разобрала один из таких образов Анны, указав примерную стоимость каждой вещи. Получилось, что на один лук Анна потратила больше 600 тысяч рублей.
Дорогостоящий туалет светской львицы состоял из твидового костюма от бренда Balman, сумочки на длинной цепочке от того же торгового дома и босоножек на высоком каблуке марки Jimmy Choo.
Жакет, по утверждению Алины, обошелся певице в 245 000 рублей, юбка в 163 000, сумка в 137 000 рублей. Самой дешевой в этом образе оказалась обувь. Босоножки светская львица купила всего за 90 000 рублей.
Интересно, что Алина осудила подобную расточительность артистки и вполне резонно заметила, что, скорее всего, у Калашниковой появился богатый и щедрый ухажер, поскольку такую одежду могут позволить себе далеко не все знаменитости нашей эстрады, не говоря уже о светских львицах.
Всем прекрасного воскресенья и привет из Лондона! ❤️💞💜 С Благовещением Вас! Храни Вас Бог! Ловите сюжет с Недели моды из Гостиного двора. Программа в эфире World Fashion Channel каждый день: ПН 17:30 ВТ 14:00 СР 18:00 ЧТ 16:10 ПТ 13:00 СБ 9:00 ВС 10:10 А также на сайте: https://youtu.be/2va3cz0myCU https://www.wfc.tv/spec/6055/ Как вам мой образ? 🤗😘
Сама Анна модный разбор собственного образа еще никак не комментировала.
Краткая информация об Анне Калашниковой
Имя: Анна Калашникова
Отчество: Игоревна
День рождения: 13.06.1984
Возраст: 34 года
Место рождения: Ставрополь
Рост: 173 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Крыса
Деятельность: публичная персона
Фотографии
Фотографии
А как вы думаете, Анна действительно потратила на один образ больше 600 тысяч рублей? 5
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Гнуся Москва / 16.04.19 18:08Ну, потратила! Молодец! Есть, что тратить. У меня были бы такие «свободные», я бы тоже потратила.
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Аллочка / 15.04.19 17:57Боже, русских за границей издалека видно, правду говорят.
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Яна Расколова / 15.04.19 15:53Все знают, что Анна – из числа эскортниц. Также называются дамочки, нигде толком не работающие, мелькающие исключительно в историях с мужиками и катающиеся по за границам, да? Если да, в чем я не сомневаюсь, то тратила не она.
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Mama mia / 15.04.19 15:17Страшнее всего, что, потратив такие деньги, она все равно выглядит как колхоз на выезде.
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Ольга / 15.04.19 12:02С учётом того что на каждый день позирует на фоне разных автомобилей, предполагаю, что все это фейки. Хештег Бальман могу и я поставить рядом с китайской сумкой.