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Брэд Питт и Анджелина Джоли оформили официальный развод


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Анджелина Джоли и Брэд Питт теперь официально свободны. Накануне все мировые СМИ облетела новость, что актеры, наконец, получили долгожданный развод. Как сообщает издание The Blast, первым опубликовавшее эту информацию, документы о расторжении брака были подписаны 12 апреля.

Многие поклонники "Бранджелины", так называли пару любя, до последнего надеялись, что голливудские знаменитости все-таки одумаются и снова возобновят отношения. Ведь их так много связывало, начиная от шестерых детей и заканчивая совместным бизнесом. К слову, суду еще только предстоит решить оставшиеся вопросы в самые ближайшие месяцы, а Брэду и Энджи служители Фемиды просто пошли навстречу и организовали развод до принятия окончательного решения по разделу финансов, имущества, бизнеса и, самое главное, опеки над наследниками.

Надежду на благоприятный исход вселяли еще и ходившие в конце прошлой недели настойчивые слухи. Тогда в Сети неожиданно появилась информация, которую якобы сообщил один из приближенных пары. Говорилось, что бракоразводный процесс затягивает именно Джоли, пожелавшая вернуть мужа в семью. "Анджелина дала понять Брэду, что хочет возобновить с ним отношения. Она хотела снова быть с ним вместе", - утверждал неизвестный инсайдер. Однако, как мы теперь видим, это не так, тем более Питт возвращения к прошлой жизни категорически не хотел. Единственное, на что согласен актер - это поддержание дружеского общения с бывшей супругой, и то ради детей. Известно, что по настоянию суда звезды встречаются с психологом и вместе работают над своими новыми отношениями, чтобы быть хорошими родителями.

Напомним, что Анджелина Джоли и Брэд Питт познакомились на съемках боевика "Мистер и миссис Смит", вышедшего на экраны в 2005 году. Тогда актер еще был официально женат на другой голливудской знаменитости - Дженнифер Энистон, но это не помешало ему закрутить роман с Энджи. Звездный союз просуществовал почти 12 лет, но в 2016 году пара объявила о расставании. С тех пор между бывшими влюбленными шло постоянное противостояние, которое касалось, в первую очередь, опеки над детьми. К слову, в этом вопросе суд намерен поставить окончательную точку только в декабре 2019 года. А пока Питт и Джоли могут наслаждаться долгожданной свободой.  

 

Краткая информация об Анджелине Джоли

Имя: Анджелина Джоли

День рождения: 04.06.1975

Возраст: 43 года

Место рождения: г. Лос-Анджелес, США

Рост: 173 см

Вес: 56 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: актриса, режиссер

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1 Не нравится 1 Нравится 15.04.2019 Теги: Анджелина Джоли

А вам нравилась пара Джоли - Питт? 3  

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  • 111 / 15.04.19 15:36
    -
    2
    +
    Пара Питт и Энистон мне нравилась больше. Брэд совершил великую глупость, расставшись с Джен ради Джоли.
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  • Суркова / 15.04.19 14:36
    -
    2
    +
    Наконец-то! А то надоели, право дело. Когда то оба мне нравились, и как актеры, и как семья, но после того, как случилось расставание, столько грязи вокруг них разлилось, что противно стало. Особенно Джоли постаралась, называя Питта алкашом и плохим отцом. Нет, не спорю, может так оно и было, но пока Бред вел себя более корректно по отношению к ней. А она из "нимфы", от которой все сходили с ума, превратилась в склочную бабенку-разведенку.
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  • Зефирка / 15.04.19 12:49
    -
    3
    +
    Пара красивая, а толку-то?! Даже шестеро детей и 12 вместе прожитых лет не заставили их расстаться по-умному. Энджи тут же показала, какая она есть на самом деле и кинулась очернять мужа. Да если он такой плохой, че ж ты жила с ним столько лет и детей ему рожала?! В итоге надоели всем настолько, что даже суд решил их развести раньше окончательного решения об опеке. Опозорились оба...
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