Брэд Питт и Анджелина Джоли оформили официальный развод

Анджелина Джоли и Брэд Питт теперь официально свободны. Накануне все мировые СМИ облетела новость, что актеры, наконец, получили долгожданный развод. Как сообщает издание The Blast, первым опубликовавшее эту информацию, документы о расторжении брака были подписаны 12 апреля.

Многие поклонники "Бранджелины", так называли пару любя, до последнего надеялись, что голливудские знаменитости все-таки одумаются и снова возобновят отношения. Ведь их так много связывало, начиная от шестерых детей и заканчивая совместным бизнесом. К слову, суду еще только предстоит решить оставшиеся вопросы в самые ближайшие месяцы, а Брэду и Энджи служители Фемиды просто пошли навстречу и организовали развод до принятия окончательного решения по разделу финансов, имущества, бизнеса и, самое главное, опеки над наследниками.

Надежду на благоприятный исход вселяли еще и ходившие в конце прошлой недели настойчивые слухи. Тогда в Сети неожиданно появилась информация, которую якобы сообщил один из приближенных пары. Говорилось, что бракоразводный процесс затягивает именно Джоли, пожелавшая вернуть мужа в семью. "Анджелина дала понять Брэду, что хочет возобновить с ним отношения. Она хотела снова быть с ним вместе", - утверждал неизвестный инсайдер. Однако, как мы теперь видим, это не так, тем более Питт возвращения к прошлой жизни категорически не хотел. Единственное, на что согласен актер - это поддержание дружеского общения с бывшей супругой, и то ради детей. Известно, что по настоянию суда звезды встречаются с психологом и вместе работают над своими новыми отношениями, чтобы быть хорошими родителями.

Напомним, что Анджелина Джоли и Брэд Питт познакомились на съемках боевика "Мистер и миссис Смит", вышедшего на экраны в 2005 году. Тогда актер еще был официально женат на другой голливудской знаменитости - Дженнифер Энистон, но это не помешало ему закрутить роман с Энджи. Звездный союз просуществовал почти 12 лет, но в 2016 году пара объявила о расставании. С тех пор между бывшими влюбленными шло постоянное противостояние, которое касалось, в первую очередь, опеки над детьми. К слову, в этом вопросе суд намерен поставить окончательную точку только в декабре 2019 года. А пока Питт и Джоли могут наслаждаться долгожданной свободой.