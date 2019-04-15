Муж Полины Гагариной ответил хейтерам, высмеявшим певицу за проигрыш в конкурсе Singer

Мы уже неоднократно писали о том, что Полина Гагарина стала участницей китайского музыкального конкурса Singer, который является аналогом нашего отечественного шоу "Голос". В Азии исполнительница с блеском дошла до финала, однако большую победу ей удержать не удалось - Полина заняла лишь пятое место. И всё-таки близкие и поклонники певицы невероятно гордятся ей, ведь девушка на международной сцене проявила себя просто блестяще. Но нашлись и те, кто набросился на нее с критикой и насмешками.

В своем откровении, которое опубликовала в социальной сети Instagram, Гагарина призналась, что не чувствовала себя настолько сильной, чтобы занять первое место. "Но то, что я оказалась в финале, уже считаю большой победой", - поделилась исполнительница с поклонниками. Помимо этого артистка рассказала, с какими трудностями ей пришлось столкнуться, чтобы раз в неделю прилетать в Китай для прохождения очередного этапа. Но больше всего она гордится тем, что смогла внести свою лепту в культурный обмен между странами. Девушка уверена, что после ее появления на Singer, Россией начали интересоваться гораздо больше.

Однако далеко не все с пониманием отнеслись к тому, что, несмотря на все прилагаемые усилия, Гагарина не смогла одержать победу в Азии. Среди наших соотечественников нашлись и те, кто начал критиковать и откровенно насмехаться над певицей. Естественно такого отношения к жене не смог допустить Дмитрий Исхаков, супруг Полины, решивший обратиться ко всем недовольным с официальным заявлением.

Так, мужчина заявил, что все, кто пишут гадости и оскорбления в адрес его супруги - жалкие ничтожества. "Вы даже не представляете, сколько требуется усилий, воли и упрямства, чтобы несколько месяцев подряд каждую неделю летать по 20 часов в один конец и выступать на чужом поле", - возмутился Исхаков. Помимо этого он подчеркнул, что азиатские зрители полюбили Полину за невероятную силу, талант и самоотдачу на сцене. А вот российские СМИ, напротив, не удостоили Гагарину даже своей поддержкой, а зря, уверен супруг певицы, ведь наши соотечественники, следившие за конкурсом со всех уголков мира, испытывали за Полю настоящую гордость.