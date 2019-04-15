Муж Полины Гагариной ответил хейтерам, высмеявшим певицу за проигрыш в конкурсе Singer
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Мы уже неоднократно писали о том, что Полина Гагарина стала участницей китайского музыкального конкурса Singer, который является аналогом нашего отечественного шоу "Голос". В Азии исполнительница с блеском дошла до финала, однако большую победу ей удержать не удалось - Полина заняла лишь пятое место. И всё-таки близкие и поклонники певицы невероятно гордятся ей, ведь девушка на международной сцене проявила себя просто блестяще. Но нашлись и те, кто набросился на нее с критикой и насмешками.
В своем откровении, которое опубликовала в социальной сети Instagram, Гагарина призналась, что не чувствовала себя настолько сильной, чтобы занять первое место. "Но то, что я оказалась в финале, уже считаю большой победой", - поделилась исполнительница с поклонниками. Помимо этого артистка рассказала, с какими трудностями ей пришлось столкнуться, чтобы раз в неделю прилетать в Китай для прохождения очередного этапа. Но больше всего она гордится тем, что смогла внести свою лепту в культурный обмен между странами. Девушка уверена, что после ее появления на Singer, Россией начали интересоваться гораздо больше.
Однако далеко не все с пониманием отнеслись к тому, что, несмотря на все прилагаемые усилия, Гагарина не смогла одержать победу в Азии. Среди наших соотечественников нашлись и те, кто начал критиковать и откровенно насмехаться над певицей. Естественно такого отношения к жене не смог допустить Дмитрий Исхаков, супруг Полины, решивший обратиться ко всем недовольным с официальным заявлением.
Так, мужчина заявил, что все, кто пишут гадости и оскорбления в адрес его супруги - жалкие ничтожества. "Вы даже не представляете, сколько требуется усилий, воли и упрямства, чтобы несколько месяцев подряд каждую неделю летать по 20 часов в один конец и выступать на чужом поле", - возмутился Исхаков. Помимо этого он подчеркнул, что азиатские зрители полюбили Полину за невероятную силу, талант и самоотдачу на сцене. А вот российские СМИ, напротив, не удостоили Гагарину даже своей поддержкой, а зря, уверен супруг певицы, ведь наши соотечественники, следившие за конкурсом со всех уголков мира, испытывали за Полю настоящую гордость.
Краткая информация о Полине Гагариной
Имя: Полина Гагарина
Отчество: Сергеевна
День рождения: 27.03.1987
Возраст: 32 года
Место рождения: Москва, СССР
Рост: 164 см
Вес: 48 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: певица, автор песен
Фотографии
Фотографии
А вы следили за выступлениями Полины в Китае? 4
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Лира / 15.04.19 21:05Не хочу никого обидеть, но не стоило ей из выступления делать "винегрет". Песня сама по себе хорошая, и Полина хороша, но именно это исполнение подкачало.
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Людмила / 15.04.19 20:20Гагарина лучшая! Одна из самых сильных и настоящих на нашей эстраде. И выступала всегда хорошо, но, на мой взгляд, финальную песню неправильно выбрала, вот поэтому и такой низкий результат.
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Ri-ri / 15.04.19 19:20Очень жаль, что только 5 место, она достойна большего. Но, наша Полина все равно молодец. С удовольствием смотрела ее выступления. А на хэйтеров внимания пусть не обращают, недовольные и недалекие найдется всегда.
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ПалЫвна / 15.04.19 15:33Специально не следила, но здесь у вас на Клео читала про нее. Она - большая молодец! Было видно, что очень старается и выступает с полной отдачей. И муж ее полностью верно написал! Гадости пишут только те, кто сам в жизни ничего не добился - ничтожества!