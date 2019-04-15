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Муж Полины Гагариной ответил хейтерам, высмеявшим певицу за проигрыш в конкурсе Singer


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Мы уже неоднократно писали о том, что Полина Гагарина стала участницей китайского музыкального конкурса Singer, который является аналогом нашего отечественного шоу "Голос". В Азии исполнительница с блеском дошла до финала, однако большую победу ей удержать не удалось - Полина заняла лишь пятое место. И всё-таки близкие и поклонники певицы невероятно гордятся ей, ведь девушка на международной сцене проявила себя просто блестяще. Но нашлись и те, кто набросился на нее с критикой и насмешками.

В своем откровении, которое опубликовала в социальной сети Instagram, Гагарина призналась, что не чувствовала себя настолько сильной, чтобы занять первое место. "Но то, что я оказалась в финале, уже считаю большой победой", - поделилась исполнительница с поклонниками. Помимо этого артистка рассказала, с какими трудностями ей пришлось столкнуться, чтобы раз в неделю прилетать в Китай для прохождения очередного этапа. Но больше всего она гордится тем, что смогла внести свою лепту в культурный обмен между странами. Девушка уверена, что после ее появления на Singer, Россией начали интересоваться гораздо больше.

Однако далеко не все с пониманием отнеслись к тому, что, несмотря на все прилагаемые усилия, Гагарина не смогла одержать победу в Азии. Среди наших соотечественников нашлись и те, кто начал критиковать и откровенно насмехаться над певицей. Естественно такого отношения к жене не смог допустить Дмитрий Исхаков, супруг Полины, решивший обратиться ко всем недовольным с официальным заявлением.

Так, мужчина заявил, что все, кто пишут гадости и оскорбления в адрес его супруги - жалкие ничтожества. "Вы даже не представляете, сколько требуется усилий, воли и упрямства, чтобы несколько месяцев подряд каждую неделю летать по 20 часов в один конец и выступать на чужом поле", - возмутился Исхаков. Помимо этого он подчеркнул, что азиатские зрители полюбили Полину за невероятную силу, талант и самоотдачу на сцене.  А вот российские СМИ, напротив, не удостоили Гагарину даже своей поддержкой, а зря, уверен супруг певицы, ведь наши соотечественники, следившие за конкурсом со всех уголков мира, испытывали за Полю настоящую гордость.

 

Краткая информация о Полине Гагариной

Имя: Полина Гагарина

Отчество: Сергеевна

День рождения: 27.03.1987

Возраст: 32 года

Место рождения: Москва, СССР

Рост: 164 см

Вес: 48 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: певица, автор песен

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0 Не нравится 2 Нравится 15.04.2019 Теги: Полина Гагарина

А вы следили за выступлениями Полины в Китае? 4  

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  • Лира / 15.04.19 21:05
    -
    0
    +
    Не хочу никого обидеть, но не стоило ей из выступления делать "винегрет". Песня сама по себе хорошая, и Полина хороша, но именно это исполнение подкачало.
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  • Людмила / 15.04.19 20:20
    -
    0
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    Гагарина лучшая! Одна из самых сильных и настоящих на нашей эстраде. И выступала всегда хорошо, но, на мой взгляд, финальную песню неправильно выбрала, вот поэтому и такой низкий результат.
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  • Ri-ri / 15.04.19 19:20
    -
    3
    +
    Очень жаль, что только 5 место, она достойна большего. Но, наша Полина все равно молодец. С удовольствием смотрела ее выступления. А на хэйтеров внимания пусть не обращают, недовольные и недалекие найдется всегда.
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  • ПалЫвна / 15.04.19 15:33
    -
    7
    +
    Специально не следила, но здесь у вас на Клео читала про нее. Она - большая молодец! Было видно, что очень старается и выступает с полной отдачей. И муж ее полностью верно написал! Гадости пишут только те, кто сам в жизни ничего не добился - ничтожества!
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