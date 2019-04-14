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Рейтинг стройных мамочек российского шоу-бизнеса


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Актрисы, певицы и жены известных людей в силу профессии и положения обязаны выглядеть с иголочки. Вместе с тем, они остаются женщинами и также как и остальные вынашивают и рожают детей. Некоторые, невзирая на это, быстро приходят в форму. Узнаем имена стройных мамочек среди звезд российского шоу-бизнеса.

№ 5. Мария Погребняк

Жена футболиста Павла Погребняка вместе со своим супругом еще со школьной скамьи. Вместе с ним она жила в Лондоне, с ним же вернулась и в Москву. За время брака пара успела обзавестись тремя детьми.

Как ни странно, но после трех беременностей и родов Мария выглядит намного стройнее, чем была в юности. Чтобы оставаться в форме женщина много времени уделяет спорту и тщательно следит за питанием. Впрочем, иногда пользователи сети рекомендуют ей немного поправиться, боясь, что желание остаться стройной доведет маму троих детей до анорексии.

№ 4. СВЕТЛАНА ЛОБОДА

Светлана с момента начала сольной карьеры за фигурой следит особенно. По ее словам, стройное тело – это итог постоянной занятости. Времени на еду у певицы мало, а постоянные репетиции позволяют держать тело в тонусе.

То, что Светлана трудоголик – она доказывала уже не раз. Родив вторую дочь, Лобода позволила себе отдохнуть всего лишь несколько недель. А репетиция перед сольным концертом осеню прошлого года и вовсе закончилась срочной госпитализацией. Оказывается, репетировала артистка, превозмогая боль, и решила вызвать врачей, когда стало совсем плохо.

№ 3. Оксана Самойлова

Оксана – жена репэра Джигана. Женщина нравится многим, кто подписан на ее инстаграм. Она без стеснения делится с подписчиками буднями своих трех дочерей и при этом демонстрирует отличную фигуру. Стройное тело Оксаны – результат все того же питания и спорта. Жена Джигана не исключает, что они с мужем решатся еще на одного ребенка.

№ 2. Анна Хилькевич

Стройная Анна знакома всем поклонникам сериала «Универ». Сейчас она – жена и мама двух дочек. Хилькевич проводит с ними много времени и охотно делится семейными видео и снимками. Анна часто путешествует и не боится брать с собой на курорты малышек. Благодаря этому у поклонников актрисы имеется возможность рассмотреть фигуру певицы в купальнике. Удивительно, но родив двоих детей, Анна в считанные месяцы вернулась в форму.

№ 1. Наталья Ионова

Наталью любят пользователи сети из числа представителей сильного пола. Очаровательная фигура, отменный вкус и провокационные наряды Глюкозы нравятся большинству. Примерная жена и мама двух дочек эпатирует публику с умом, не позволяя себе опускаться до неуместного китча.


2 Не нравится 6 Нравится 14.04.2019 Теги: Наталья Ионова

А кто из нашего рейтинга нравится вам больше всех? 3  

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