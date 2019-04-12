Актриса «Comedy Woman» Марина Федункив похудела

Марина Федункив является одной из возрастных актрис комедийного шоу «Comedy Woman». Также она известна широкому кругу зрителей как актриса театра и мама главного «реального пацана» страны. Недавно женщина попробовала себя в амплуа блогера сети инстаграм. Пользователи и зрители любят артистку за умение смеяться над собой и другими, отличное чувство юмора и отсутствие комплексов.

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На днях Марина опубликовала в своем аккаунте видео. В ролике 45-летняя актриса в простом спортивном костюме репетирует на сцене вместе с танцевальным коллективом. Удивительно, но Марина, которая еще недавно обладала заметными формами, ни в чем не уступает юным танцовщицам.

По кадрам видно, что она значительно похудела. Некоторые комментаторы писали, что, увидев ролик в ленте, не сразу признали Марину. Остальные хвалили ее за полученный результат. Правда, нашлись и сопереживающие подписчики, которые попросили актрису остановиться на этом, чтобы вместе с лишними килограммами, Федункив не утратила свою индивидуальность.

«Здорово похудела, молодец, но страшно вдруг шарм потеряется как у Ольги Кортунковой», «Прям помолодела!», «Не узнала, Мариша!», «Ого! Ты так похудела! Круто!»

Сама Марина вопрос собственного похудения никак не комментировала. Каким образом она достигла таких результатов, также неизвестно.

Напомним, что актриса два года назад официально развелась. В браке с бывшим мужем она прожила 13 лет. Что стало причиной развода, Федункив предпочла не рассказывать. Женщина охотно демонстрирует поклонникам чувство юмора и вайны, а вот тему личной жизни чаще всего обходит стороной.