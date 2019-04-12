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Актриса «Comedy Woman» Марина Федункив похудела


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Марина Федункив является одной из возрастных актрис комедийного шоу «Comedy Woman». Также она известна широкому кругу зрителей как актриса театра и мама главного «реального пацана» страны. Недавно женщина попробовала себя в амплуа блогера сети инстаграм. Пользователи и зрители любят артистку за умение смеяться над собой и другими, отличное чувство юмора и отсутствие комплексов.

На днях Марина опубликовала в своем аккаунте видео. В ролике 45-летняя актриса в простом спортивном костюме репетирует на сцене вместе с танцевальным коллективом. Удивительно, но Марина, которая еще недавно обладала заметными формами, ни в чем не уступает юным танцовщицам.

По кадрам видно, что она значительно похудела. Некоторые комментаторы писали, что, увидев ролик в ленте, не сразу признали Марину. Остальные хвалили ее за полученный результат. Правда, нашлись и сопереживающие подписчики, которые попросили актрису остановиться на этом, чтобы вместе с лишними килограммами, Федункив не утратила свою индивидуальность.

«Здорово похудела, молодец, но страшно вдруг шарм потеряется как у Ольги Кортунковой», «Прям помолодела!», «Не узнала, Мариша!», «Ого! Ты так похудела! Круто!»

Сама Марина вопрос собственного похудения никак не комментировала. Каким образом она достигла таких результатов, также неизвестно.

Напомним, что актриса два года назад официально развелась. В браке с бывшим мужем она прожила 13 лет. Что стало причиной развода, Федункив предпочла не рассказывать. Женщина охотно демонстрирует поклонникам чувство юмора и вайны, а вот тему личной жизни чаще всего обходит стороной.

Краткая информация о Марине Федункив

Имя: Марина Федункив

Отчество: Гавриловна

День рождения: 27.08.1973

Возраст: 45 лет

Место рождения: г. Пермь

Рост: 169 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Дева

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: актриса театра и кино

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1 Не нравится 0 Нравится 12.04.2019 Теги: Марина Федункив

Вам нравится, как сейчас выглядит Марина? 5  

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  • Татьяна Александровна / 13.04.19 10:03
    -
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    А мне она нравится и худая, и полная. Харизмы у нее вагон и маленькая тележка. От килограммов это не точно не зависит.
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  • Maru / 12.04.19 18:50
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    Не понимаю, чего от нее все так фанатеют. Как по мне хабалистая она. Во всяком случае, все ее образы именно такие.
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    • Ирэн / 12.04.19 20:00
      -
      1
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      Да, обычно, когда я ее вижу, на ум приходит выражение "можно вывезти бабу из деревни, а вот деревню из бабы не вывести". У нее не только роли такие, была в жюри "Один в один" или что-то вроде того, ну колхоз, особенно на фоне остальных...
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  • Работа над ошибками / 12.04.19 15:53
    -
    1
    +
    Столько ошибок, учитесь пуктуации! Марина Федункив является одной из возрастных актрис комедийного шоу «Comedy Woman» (нужна запятая ), также она известна широкому кругу зрителей (запятая не нужна) как актриса театра, мама главного «реального пацана» страны, а также (запятая не нужна) как популярный блогер и вайнер инстаграма. Сама женщина ни о каких секретах похудения (запятая не нужна) никому не рассказывала.
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  • Кира / 12.04.19 12:21
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    Ну, если издалека, то, да. Стало намного лучше. Но обычно в таком возрасте кожа после обвисает, и наоборот, добавляет возраст.
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