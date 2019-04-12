Пластика груди. Сколько придется заплатить за желаемые формы?

Аугментационная маммопластика – операция по увеличению груди и изменению ее формы. Ее задача – добиться естественного внешнего вида и формы, пропорциональной фигуре. Также эту процедуру называют эндопротезированием молочных желез. Чаще всего такие операции проводятся с целью эстетической коррекции.

Эндопротезирование и аутолипофилинг : в чем разница?

Эндопротезирование молочных желез – это операция, направленная на коррекцию размера и формы груди при помощи специальных имплантов. Липофилинг предполагает увеличение груди при помощи собственной жировой ткани пациентки. Жир берется из бедер или живота.

Аутолипофилинг – более физиологическая процедура. Однако жир имеет свойство со временем рассасываться, что приводит к возвращению на исходную точку. Эндопротезирование позволяет достичь более выраженных результатов, но стоимость такой процедуры значительно выше.

Стоимость процедур в разных странах

Согласно данным на сайте Bookimed, чаще всего пациентки, желающие увеличить грудь, для проведения процедуры выбирают Турцию, Израиль и Южную Корею. Среди европеек популярны Испания и Германия. Стоимость операции основывается не только на ценовой политике конкретной страны: во многом она зависит от опыта и заслуг пластического хирурга. Кроме того, конечный счет включает диагностику, цену самих имплантов, анестезию и набор необходимых после операции медикаментов, а также проживание в клинике.

Средняя стоимость маммопластики в популярных странах:

Израиль. Средняя стоимость операции в популя рном Медицинском центре им. Сураски – $10 000 - 13 500 . Испания. Наиболее востребованным хирургом страны является профессор Висенте Палома, который принимает пациентов в медицинском центре Текнон . Ежегодно он оперирует около 1000 пациентов. Цена операции – от €11 000 . Германия. Одна из самых популярных клиник Германии – Асклепиос Бармбек . Стоимость пластики груди – от €8 000 . Южная Корея. Средний чек процедуры по увеличению молочной железы – от $8 000. Так, доктора популярного центра пластической хирургии J K под контролем гендиректора Джу Квона каждый год проводят около 90 000 операций. Турция. Среди пациентов Европы и Ближнего Востока популярностью пользуется клиника Estetik International . Цена увеличения груди составляет от $3 400.

Показания для маммопласт ики

Популярность процедур по увеличению груди обусловлена не только требованиями моды. Для них есть ряд показаний:

врожденная гипоплазия (недостаточный объем) одной или обеих молочных желез;

асимметрия;

атрофия после родов и кормления грудью;

реконструкция молочн ой железы после хирургических вмешательств;

возрастные изменения. ​