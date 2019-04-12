 
 
 

 
 
На главную
 
 

Пластика груди. Сколько придется заплатить за желаемые формы?


1 1

Аугментационная маммопластика – операция по увеличению груди и изменению ее формы. Ее задача – добиться естественного внешнего вида и формы, пропорциональной фигуре. Также эту процедуру называют эндопротезированием молочных желез. Чаще всего такие операции проводятся с целью эстетической коррекции.

Эндопротезирование и аутолипофилинг: в чем разница? 

Эндопротезирование молочных желез – это операция, направленная на коррекцию размера и формы груди при помощи специальных имплантовЛипофилинг предполагает увеличение груди при помощи собственной жировой ткани пациентки. Жир берется из бедер или живота. 

Аутолипофилинг – более физиологическая процедура. Однако жир имеет свойство со временем рассасываться, что приводит к возвращению на исходную точку. Эндопротезирование позволяет достичь более выраженных результатов, но стоимость такой процедуры значительно выше. 

Стоимость процедур в разных странах 

Согласно данным на сайте Bookimed, чаще всего пациентки, желающие увеличить грудь, для проведения процедуры выбирают Турцию, Израиль и Южную Корею. Среди европеек популярны Испания и Германия. Стоимость операции основывается не только на ценовой политике конкретной страны: во многом она зависит от опыта и заслуг пластического хирурга. Кроме того, конечный счет включает диагностику, цену самих имплантов, анестезию и набор необходимых после операции медикаментов, а также проживание в клинике. 

Средняя стоимость маммопластики в популярных странах: 

  1. Израиль. Средняя стоимость операции в популярном Медицинском центре им. Сураски – $10 000 - 13 500. 
  2. Испания. Наиболее востребованным хирургом страны является профессор Висенте Палома, который принимает пациентов в медицинском центре Текнон. Ежегодно он оперирует около 1000 пациентов. Цена операции – от €11 000.
  3. Германия. Одна из самых популярных клиник Германии – Асклепиос Бармбек. Стоимость пластики груди – от €8 000. 
  4. Южная Корея. Средний чек процедуры по увеличению молочной железы – от $8 000. Так, доктора популярного центра пластической хирургии JK под контролем гендиректора Джу Квона каждый год проводят около 90 000 операций. 
  5. Турция. Среди пациентов Европы и Ближнего Востока популярностью пользуется клиника Estetik International. Цена увеличения груди составляет от $3 400. 

Показания для маммопластики 

Популярность процедур по увеличению груди обусловлена не только требованиями моды. Для них есть ряд показаний: 

  • врожденная гипоплазия (недостаточный объем) одной или обеих молочных желез; 
  • асимметрия; 
  • атрофия после родов и кормления грудью; 
  • реконструкция молочной железы после хирургических вмешательств; 
  • возрастные изменения.​ 

В конце концов, для того, чтобы увеличить грудь, может и не быть физических показаний, — достаточно одного только желания женщины стать еще привлекательнее!


1 Не нравится 1 Нравится 12.04.2019 Теги: Эндопротезирование маммопластика увеличение груди Аутолипофилинг

Ваше мнение 0  

Оставить комментарий
    Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
    Следующая новость
     

    Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

    Мы сделали все возможное,
    чтобы вы получали самое интересное:

    Партнерам

    конкурсы

    Для тебя

    Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору