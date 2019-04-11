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Дмитрий Тарасов похвалил свою жену за умение тратить деньги


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На днях футболист Дмитрий Тарасов дал интервью телеканалу «oSporte TV». Общаясь с ведущей, помимо вопросов, касающихся карьеры, Дмитрий немного рассказал и о личной жизни. По словам спортсмена, третья жена Анастасия Костенко стала для него настоящим подарком судьбы.

Футболист рассказал, что примерно о такой супруге он всегда мечтал. В голове Тарасова был нарисован образ девушки, которая обязательно будет младше него. Для себя Дмитрий отмечал, что будущая супруга должна быть воспитанной, образованной, не эгоистичной. Также важным для спортсмена оказалось умение готовить и любить.

Тарасов убежден, что Анастасия полностью попала в этот образ. В жене и их общей дочери он души не чает. Спортсмен, не стесняясь широкой аудитории, похвалил молодую супругу еще и за то, что она разумно тратит денежные средства.

Футболист рассказал ведущей передачи, что недавно родившая Анастасия нигде не работает, но при этом денег у него не просит. Дмитрий пояснил, что суммы, которую он выделяет супруге полностью хватает на расходы. Вторая половина умеет распределять деньги так, чтобы не просить у него больше обозначенного. «Она молодец!», – резюмировал футболист.

Напомним, проблема финансов в последнее время у Дмитрия Тарасова стоит достаточно остро. Если в случае развода со второй женой Ольгой Бузовой, мужчина не понес никаких материальных потерь и даже забрал у женщины автомобиль обратно, то с первой женой спортсмен судится до сих пор.

Футболист недоволен суммой алиментов, которую суд обязал его выплачивать на старшую дочь. Дмитрий убежден, что она должна быть намного меньше. В ходе предыдущих заседаний возражения со стороны мужчины были отклонены и, согласно решению представителей юстиции, Тарасов обязан ежемесячно переводить на счет первой супруги 480 тысяч рублей.

Краткая информация о Дмитрии Тарасове

Имя: Дмитрий Тарасов

Отчество: Алексеевич

День рождения: 18.03.1987

Возраст: 32 года

Место рождения: г. Канск, Красноярский Край

Рост: 192 см

Вес: 84 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: футболист

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1 Не нравится 3 Нравится 11.04.2019 Теги: Дмитрий Тарасов

А вы умеете грамотно распределять свои доходы? 4  

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