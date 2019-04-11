Ким Кардашьян рассказала, как проявляются приступы биполярного расстройства у Канье Уэста
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Ким Кардашьян стала главной приглашенной звездой майского номера «Vogue». Она же появилась на обложке глянца. Основной темой интервью стала семья звезды реалити. Ким снялась в тематической фотосессии со своими детьми и рассказала о том, как складываются ее взаимоотношения с мужем.
Женщина призналась, что с тех пор, как у Канье было диагностировано биполярное расстройство, в семье бывают непростые периоды. Назначенные специалистами препараты муж достаточно быстро перестал принимать. По его словам, они не предупреждают приступы и никакого эффекта он от них не ощущает.
Ким отмечает, что они уже научились распознавать признаки приближающегося приступа и стараются в этот период максимально оградить мужа от волнений. Между тем его супругу проявления расстройства часто пугают, особенно, когда излишняя эмоциональность артиста начинает проявляться в выражении своей политической позиции.
Так, Кардашьян была крайне недовольна визитом мужа в Белый дом и его громкими заявлениями о поддержке Трампа. Еще один случай, когда Канье в поддержку действующего президента стал носить красную кепку, довел ее до мыслей о разводе.
Напомним, что впервые в психиатрическую лечебницу Канье Уэст попал в 2016 году. Поводом для госпитализации стало странное поведение мужчины. Резкие скачки настроения у рэпера сопровождались порывами публиковать нон-стоп в инстаграме снимки вещей собственного производства.
Специалисты диагностировали у него биполярное расстройство. Оно проявляется в резкой смене настроения, повышенном трудоголизме, который сменяют периоды полнейшей апатии. Также временами у Канье просыпается излишняя подозрительность и параноидальные мысли. В эти моменты он не доверяет никому и не разрешает врачам прикасаться к собственному телу.
Ранее в интервью Канье рассказывал, что подобные проблемы стали итогом употребления им в молодости запрещенных препаратов.
Краткая информация о Канье Уэст
Имя: Канье Уэст
День рождения: 08.06.1977
Возраст: 41 год
Место рождения: г. Атланта, Джорджия, США
Рост: 173 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Змея
Деятельность: певец, автор песен
Фотографии
Фотографии
А как вы думаете, Канье опасен для общества? 2
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Марк / 11.04.19 13:03Во! Наглядный пример того, что прием наркотиков не проходит бесследно.
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Чапленко / 11.04.19 11:29Ну, ок. Биполярное расстройство, перепады настроения, паранойя. Это понятно, а причем тут развод, поддержка Трмапа и красная кепка? Может у этой Кардашьян тоже какое-то расстройство есть? Не верю, что человек в здравом уме сам себе сделает вот такую вот опу-дирижабль.