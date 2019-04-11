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Ким Кардашьян рассказала, как проявляются приступы биполярного расстройства у Канье Уэста


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Ким Кардашьян стала главной приглашенной звездой майского номера «Vogue». Она же появилась на обложке глянца. Основной темой интервью стала семья звезды реалити. Ким снялась в тематической фотосессии со своими детьми и рассказала о том, как складываются ее взаимоотношения с мужем.

Женщина призналась, что с тех пор, как у Канье было диагностировано биполярное расстройство, в семье бывают непростые периоды. Назначенные специалистами препараты муж достаточно быстро перестал принимать. По его словам, они не предупреждают приступы и никакого эффекта он от них не ощущает.

Ким отмечает, что они уже научились распознавать признаки приближающегося приступа и стараются в этот период максимально оградить мужа от волнений. Между тем его супругу проявления расстройства часто пугают, особенно, когда излишняя эмоциональность артиста начинает проявляться в выражении своей политической позиции.

Так, Кардашьян была крайне недовольна визитом мужа в Белый дом и его громкими заявлениями о поддержке Трампа. Еще один случай, когда Канье в поддержку действующего президента стал носить красную кепку, довел ее до мыслей о разводе.

Напомним, что впервые в психиатрическую лечебницу Канье Уэст попал в 2016 году. Поводом для госпитализации стало странное поведение мужчины. Резкие скачки настроения у рэпера сопровождались порывами публиковать нон-стоп в инстаграме снимки вещей собственного производства.

Специалисты диагностировали у него биполярное расстройство. Оно проявляется в резкой смене настроения, повышенном трудоголизме, который сменяют периоды полнейшей апатии. Также временами у Канье просыпается излишняя подозрительность и параноидальные мысли. В эти моменты он не доверяет никому и не разрешает врачам прикасаться к собственному телу.

Ранее в интервью Канье рассказывал, что подобные проблемы стали итогом употребления им в молодости запрещенных препаратов.

Краткая информация о Канье Уэст

Имя: Канье Уэст

День рождения: 08.06.1977

Возраст: 41 год

Место рождения: г. Атланта, Джорджия, США

Рост: 173 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Змея

Деятельность: певец, автор песен

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2 Не нравится 1 Нравится 11.04.2019 Теги: Канье Уэст

А как вы думаете, Канье опасен для общества? 2  

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  • Марк / 11.04.19 13:03
    -
    2
    +
    Во! Наглядный пример того, что прием наркотиков не проходит бесследно.
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  • Чапленко / 11.04.19 11:29
    -
    5
    +
    Ну, ок. Биполярное расстройство, перепады настроения, паранойя. Это понятно, а причем тут развод, поддержка Трмапа и красная кепка? Может у этой Кардашьян тоже какое-то расстройство есть? Не верю, что человек в здравом уме сам себе сделает вот такую вот опу-дирижабль.
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