Ким Кардашьян рассказала, как проявляются приступы биполярного расстройства у Канье Уэста

Ким Кардашьян стала главной приглашенной звездой майского номера «Vogue». Она же появилась на обложке глянца. Основной темой интервью стала семья звезды реалити. Ким снялась в тематической фотосессии со своими детьми и рассказала о том, как складываются ее взаимоотношения с мужем.

Женщина призналась, что с тех пор, как у Канье было диагностировано биполярное расстройство, в семье бывают непростые периоды. Назначенные специалистами препараты муж достаточно быстро перестал принимать. По его словам, они не предупреждают приступы и никакого эффекта он от них не ощущает.

Ким отмечает, что они уже научились распознавать признаки приближающегося приступа и стараются в этот период максимально оградить мужа от волнений. Между тем его супругу проявления расстройства часто пугают, особенно, когда излишняя эмоциональность артиста начинает проявляться в выражении своей политической позиции.

Так, Кардашьян была крайне недовольна визитом мужа в Белый дом и его громкими заявлениями о поддержке Трампа. Еще один случай, когда Канье в поддержку действующего президента стал носить красную кепку, довел ее до мыслей о разводе.

Напомним, что впервые в психиатрическую лечебницу Канье Уэст попал в 2016 году. Поводом для госпитализации стало странное поведение мужчины. Резкие скачки настроения у рэпера сопровождались порывами публиковать нон-стоп в инстаграме снимки вещей собственного производства.

Специалисты диагностировали у него биполярное расстройство. Оно проявляется в резкой смене настроения, повышенном трудоголизме, который сменяют периоды полнейшей апатии. Также временами у Канье просыпается излишняя подозрительность и параноидальные мысли. В эти моменты он не доверяет никому и не разрешает врачам прикасаться к собственному телу.

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Ранее в интервью Канье рассказывал, что подобные проблемы стали итогом употребления им в молодости запрещенных препаратов.