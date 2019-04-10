Мама Наташи Королевой пришла на концерт в шляпе из моркови, капусты и лука

На недавно прошедшем концерте «Удачные песни» в числе приглашенных звезд появилась Наталья Королева. Певицу сопровождала ее родная мама — Людмила Порывай. Женщина подобрала необычный наряд для выхода в свет. Платье с воланами цвета фуксии мама артистки дополнила экстравагантной шляпкой. На голове дамы красовался букет из овощей.

Как оказалось, необычный аксессуар сделал своими руками зять Людмилы – Сергей Глушко. Для создания шляпки мужчина взял лук, морковку, свеклу, а также листья капусты. По словам тещи, таким образом мужчина решил отблагодарить ее за вкусный борщ, который она заботливо приготовила сразу по прилету в Москву.

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Напомним, что Людмила Порывай в последние годы большую часть времени проводит в США. Получившая звание Заслуженной артистки Украины мама Наташи Королевой часто мелькает в различных передачах российского телевидения. Также женщина любит появляться на различных светских мероприятиях.

Для выходов в свет она выбирает яркие и экстравагантные образы. Особенной любовью Людмилы являются головные уборы. Дочь поддерживает маму в желании эпатировать публику таким необычным способом и отмечает, что все их семейство относится к этому с юмором.