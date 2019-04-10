Мама Наташи Королевой пришла на концерт в шляпе из моркови, капусты и лука
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На недавно прошедшем концерте «Удачные песни» в числе приглашенных звезд появилась Наталья Королева. Певицу сопровождала ее родная мама — Людмила Порывай. Женщина подобрала необычный наряд для выхода в свет. Платье с воланами цвета фуксии мама артистки дополнила экстравагантной шляпкой. На голове дамы красовался букет из овощей.
Как оказалось, необычный аксессуар сделал своими руками зять Людмилы – Сергей Глушко. Для создания шляпки мужчина взял лук, морковку, свеклу, а также листья капусты. По словам тещи, таким образом мужчина решил отблагодарить ее за вкусный борщ, который она заботливо приготовила сразу по прилету в Москву.
Напомним, что Людмила Порывай в последние годы большую часть времени проводит в США. Получившая звание Заслуженной артистки Украины мама Наташи Королевой часто мелькает в различных передачах российского телевидения. Также женщина любит появляться на различных светских мероприятиях.
Открыли дачный сезон с любимой @radio_dacha !!! Собственными руками зять @tarzan___official смастерил тёще эксклюзивный головной убор !!! Так что к цвету борща на голове у моей Маман появился ещё Борщевой набор в виде эффектной шляпки!!! Наша веселая семейка жжёт!!! #дача #радио #мама #зять #теща #весна #любовь #семья
Для выходов в свет она выбирает яркие и экстравагантные образы. Особенной любовью Людмилы являются головные уборы. Дочь поддерживает маму в желании эпатировать публику таким необычным способом и отмечает, что все их семейство относится к этому с юмором.
Краткая информация о Наташе Королевой
Имя: Наташа Королева
Отчество: Владимировна
День рождения: 31.05.1973
Возраст: 45 лет
Место рождения: Киев, Украина
Рост: 160 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: певица, актриса
Фотографии
Фотографии
А как вы относитесь к необычным образам мамы Наташи Королевой? 10
Лучшие комментарии
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Танюша_93 10.04.19 12:23Ощущение, будто мама до сих пор трудится в каком-то районном ДК, и устраивает выпускные в детском саду. Женщине ее возраста не идут, ни яркие вещи, ни кричащий макияж. А шляпки эти – это вообще что такое?
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Веронова Ника 10.04.19 18:28Это не эпатаж, это дурновкусие.
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[email protected] Gomel 10.04.19 19:31Да они обе не разбери что, две хабалки...
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ктм минск 10.04.19 18:56ну и уродина
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Ольга 10.04.19 14:57А в такой цвет волос красятся сейчас только бабки, если хочет выглядеть моложе надо сменить этот ужасный буряковый цвет
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Это что? / 11.04.19 10:40А че не кастрюлю сразу?
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мозк / 11.04.19 10:24Я таких страшилок воооооообще никогда не видела!!!!!!! Это даже ни кто, а что!
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Дербент / 11.04.19 08:41Девок из села вывезли, а село из них забыли. Жгут, что Наташа, что маман ее.
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Гек Киев / 11.04.19 03:02Две ужасные мерзопакостные безвкусные клячи . Отвратительные . Маман так вообще похожа на Борю Моисеева. Фууу
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[email protected] Gomel / 10.04.19 19:31Да они обе не разбери что, две хабалки...
-
ктм минск / 10.04.19 18:56ну и уродина
-
Веронова Ника / 10.04.19 18:28Это не эпатаж, это дурновкусие.
-
Ольга / 10.04.19 14:57А в такой цвет волос красятся сейчас только бабки, если хочет выглядеть моложе надо сменить этот ужасный буряковый цвет
-
Ирэн / 10.04.19 13:49Уважаемые сотрудники редакции, вы там на трезвую голову работаете или что с вами?! Уже который раз статья про одного человека, а в профиле снизу СОВСЕМ не он. С Королевой такая петрушка уже второй раз!!! На просторах Инета полно ее фоток, ну, ребят, выберите среди них уж как-нить... На фото НЕ она!!!
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Танюша_93 / 10.04.19 12:23Ощущение, будто мама до сих пор трудится в каком-то районном ДК, и устраивает выпускные в детском саду. Женщине ее возраста не идут, ни яркие вещи, ни кричащий макияж. А шляпки эти – это вообще что такое?