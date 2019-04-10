 
 
 

 
 
На главную
 
 

Мама Наташи Королевой пришла на концерт в шляпе из моркови, капусты и лука


7 14

На недавно прошедшем концерте «Удачные песни» в числе приглашенных звезд появилась Наталья Королева. Певицу сопровождала ее родная мама  Людмила Порывай. Женщина подобрала необычный наряд для выхода в свет. Платье с воланами цвета фуксии мама артистки дополнила экстравагантной шляпкой. На голове дамы красовался букет из овощей.

Как оказалось, необычный аксессуар сделал своими руками зять Людмилы – Сергей Глушко. Для создания шляпки мужчина взял лук, морковку, свеклу, а также листья капусты. По словам тещи, таким образом мужчина решил отблагодарить ее за вкусный борщ, который она заботливо приготовила сразу по прилету в Москву.

Напомним, что Людмила Порывай в последние годы большую часть времени проводит в США. Получившая звание Заслуженной артистки Украины мама Наташи Королевой часто мелькает в различных передачах российского телевидения. Также женщина любит появляться на различных светских мероприятиях.

Для выходов в свет она выбирает яркие и экстравагантные образы. Особенной любовью Людмилы являются головные уборы. Дочь поддерживает маму в желании эпатировать публику таким необычным способом  и отмечает, что все их семейство относится к этому с юмором.

Краткая информация о Наташе Королевой

Имя: Наташа Королева

Отчество: Владимировна

День рождения: 31.05.1973

Возраст: 45 лет

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 160 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: певица, актриса

Смотреть фотографии с Наташей Королевой

Фотографии

Показать еще

Фотографии



14 Не нравится 7 Нравится 10.04.2019 Теги: наташа королева

А как вы относитесь к необычным образам мамы Наташи Королевой? 10  

Оставить комментарий

Лучшие комментарии
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору