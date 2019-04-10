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Звезда сериала "Глухарь" Мария Болтнева едва не вышла замуж за мошенника


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Актриса Мария Болтнева, сыгравшая одну из главных ролей в популярном сериале "Глухарь", едва не вышла замуж за мошенника. Некоторое время назад возлюбленный взял у нее крупную сумму денег якобы под покупку земельного участка, но на самом деле потратил их на приобретение квартиры в Тверской области, в которую заселил свою беременную двадцатилетнюю девушку.

С администратором ночного клуба Иваном Смирновым Мария познакомилась еще до своих отношений с актером Георгием Лежавым, которому впоследствии родила троих сыновей. По признанию Болтневой, она всегда настолько дорожила своей независимостью, что отвергла предложение о замужестве даже от отца своих детей. А вот тридцатилетний Иван смог пробудить в ней такие чувства, что девушка согласилась пойти с ним под венец. Свадьба была намечена на июнь, но, похоже, она все-таки не состоится, ведь в результате проверки на детекторе лжи выяснилось, что Иван действительно обманывал Машу и использовал ее в личных корыстных целях.

В процессе съемок передачи "На самом деле" в студии появилась двадцатилетняя девушка Ивана - Жанна, находящаяся на девятом месяце беременности. Она-то и подтвердила все подозрения Болтневой. "Иван - отец моего будущего ребенка", - призналась тверичанка. Помимо этого она заявила, что Смирнов ранее приобрел для их семьи квартиру за полтора миллиона рублей, где они должны были жить все вместе и воспитывать малыша. Отдельно Жанна подчеркнула, что все это время была с Иваном в статусе гражданской жены, а о его романе с Марией Болтневой, и тем более о предстоящей свадьбе, девушка ничего не знала.

Своими подозрениями относительно замыслов Ивана поделилась и подруга Маши - Алена. По ее мнению, Смирнов вынуждает продать Болтневу четыре принадлежащие ей квартиры в Москве, чтобы отстроить один огромный дом. Все сделки с недвижимостью, по расчету мужчины, придутся уже на послесвадебный период. В результате чего при разводе он будет иметь право на половину имущества.

Теперь звезда сериала "Глухарь" всерьез раздумывает, стоит ли ей обращаться в полицию с заявлением, ведь жених-мошенник обманным путем выманил у нее миллион рублей, или попытаться все решить миром и поскорее забыть случившееся.

 

Краткая информация о Марии Болтневой

Имя: Мария Болтнева

Отчество: Андреевна

День рождения: 04.10.1983

Возраст: 35 лет

Место рождения: г. Новосибирск

Рост: 167 см

Вес: 53 кг

Знак Зодиака: Весы

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: актриса театра и кино, режиссер

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1 Не нравится 1 Нравится 10.04.2019 Теги: Мария Болтнева

А что вы думаете о таких мужчинах, как Иван? 2  

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  • Виктор 42 / 10.04.19 16:23
    -
    3
    +
    Маша Болтнева никогда большим умом не отличалась. Чего стоит одна только ее съемка из разряда 21+ на тему "доктор и пациентка". Уж не знаю, что в голове этой актрисули было, когда она согласилась на нее, но выглядело все отвратительно. До сих пор, как вижу ее, перед глазами это видео. И история с брачным аферистом вполне закономерна. Ее в конце передачи правильно спросили - где ваш материнский инстинкт? Ты ж сама все видишь, и по соцсетям все отслеживаешь. И деньги дала после этого?! И замуж собралась?
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  • Лара / 10.04.19 13:49
    -
    1
    +
    Вот никогда мне Мария не нравилась в "Глухаре". Пардон, но она даже для роли проститутки страшная. Но, это мое субъективное мнение о ней, как об актрисе. По-человечески же в этой ситуации я ей сочувствую. Вот так полюбишь мужчину, а он веревки из тебя вить будет. А ведь у нее трое детей, которые едва не остались без обеспеченного будущего. На месте Болтневой я бы все-таки пошла в полицию. Таких "дельцов" наказывать по закону надо, и миллион пусть вернуть не забудет.
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