Актриса Мария Болтнева, сыгравшая одну из главных ролей в популярном сериале "Глухарь", едва не вышла замуж за мошенника. Некоторое время назад возлюбленный взял у нее крупную сумму денег якобы под покупку земельного участка, но на самом деле потратил их на приобретение квартиры в Тверской области, в которую заселил свою беременную двадцатилетнюю девушку.

С администратором ночного клуба Иваном Смирновым Мария познакомилась еще до своих отношений с актером Георгием Лежавым, которому впоследствии родила троих сыновей. По признанию Болтневой, она всегда настолько дорожила своей независимостью, что отвергла предложение о замужестве даже от отца своих детей. А вот тридцатилетний Иван смог пробудить в ней такие чувства, что девушка согласилась пойти с ним под венец. Свадьба была намечена на июнь, но, похоже, она все-таки не состоится, ведь в результате проверки на детекторе лжи выяснилось, что Иван действительно обманывал Машу и использовал ее в личных корыстных целях.

В процессе съемок передачи "На самом деле" в студии появилась двадцатилетняя девушка Ивана - Жанна, находящаяся на девятом месяце беременности. Она-то и подтвердила все подозрения Болтневой. "Иван - отец моего будущего ребенка", - призналась тверичанка. Помимо этого она заявила, что Смирнов ранее приобрел для их семьи квартиру за полтора миллиона рублей, где они должны были жить все вместе и воспитывать малыша. Отдельно Жанна подчеркнула, что все это время была с Иваном в статусе гражданской жены, а о его романе с Марией Болтневой, и тем более о предстоящей свадьбе, девушка ничего не знала.

Своими подозрениями относительно замыслов Ивана поделилась и подруга Маши - Алена. По ее мнению, Смирнов вынуждает продать Болтневу четыре принадлежащие ей квартиры в Москве, чтобы отстроить один огромный дом. Все сделки с недвижимостью, по расчету мужчины, придутся уже на послесвадебный период. В результате чего при разводе он будет иметь право на половину имущества.

Теперь звезда сериала "Глухарь" всерьез раздумывает, стоит ли ей обращаться в полицию с заявлением, ведь жених-мошенник обманным путем выманил у нее миллион рублей, или попытаться все решить миром и поскорее забыть случившееся.