Тилль Линдеманн признался, ему особенно нравится находиться в России из-за Лободы

Уже больше года в сети муссируются слухи о возможном романе Тилля Линдеманна и Светланы Лободы. Сама она на прямые вопросы, есть ли у них какие-то отношения и кто же является отцом ее младшей дочери, уходит от ответа. Светлана поясняет, что связана в этом плане определенными обязательствами и не имеет права разглашать подобную информацию.

Поскольку Тилль в последнее время зачастил в Россию с визитами, журналисты решили задать ему все интересующие их вопросы. Мужчина рассказал, что он часто бывает в разных странах, однако Россия нравится ему все больше. Находиться в Москве артисту особенно приятно, поскольку здесь есть Светлана Лобода.

Пояснять, является ли он отцом младшей дочери певицы, фронтмен немецкой группы отказался. Он сказал журналистам, что в прессе пишут много чего, но на самом деле это тайна, которая касается только двоих. Он, будучи джентльменом, не имеет права комментировать как-либо эту тему.

Напомним, что весь роман знаменитостей построен исключительно на догадках журналистов. Изначально на фестивале «Жара» в Баку появились фотографии Светланы в откровенном наряде и Тилля, который также был приглашен в числе звездных гостей. По снимкам видно, что во время фестиваля Светлана достаточно близко общалась с мужчиной. Спустя какое-то время стало понятно: артистка беременна.

Поскольку никаких других мужчин со Светланой рядом замечено не было, пресса предположила, что именно фронтмен группы «Rammstein» стал отцом девочки. Имя для дочери Светлана выбрала также намекающее на отцовство Линдеманна. Девочку она назвала Тильдой и рассказала, что этот вопрос был согласован с папой малышки.

Осенью прошлого года Светлана с серьезным заболеванием попала на операционный стол, а из больницы ее забирал именно Тилль. Папарацци удалось запечатлеть этот момент.

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В течение всего этого времени ни Лобода, ни Линдеманн на вопросы журналистов прямо не отвечают, заставляя всех теряться в догадках.