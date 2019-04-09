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Антон Гусев снял на видео нетрезвую Романец, устроившую ему сцену ревности


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Пара Виктории Романец и Антона Гусева хорошо знакома поклонникам телепроекта «Дом 2». Со скандальной и своенравной Викой молодой человек познакомился на Дне рождения своей первой жены. В тот же вечер между ними завязались отношения. В итоге, брак распался, а Антон после расставания с Евгенией Феофилактовой переехал к Виктории и вскоре официально узаконил с ней отношения.

Пара неоднократно веселила публику в социальных сетях своими громкими скандалами, обвинениями и демонстрацией грязного белья друг друга. Сама Виктория в эти моменты, по словам ее же мужа, находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Пользователи догадывались, что между парочкой происходят очень громкие ссоры и им видна лишь часть айсберга, но никто не ожидал, что Виктория ведет себя настолько ужасно.

В распоряжении журналистов «Стархит» оказалось видео с телефона Антона Гусева. Примерно год назад во время одного из конфликтов со своей женой мужчина снял все происходящее на видео.

На кадрах виден разбитый стеклянный стол и разбросанные всюду вещи. За кадром молодой человек поясняет, что все это устроила его пьяная супруга. Ее действия он осудил и назвал неадекватными. Спустя минуту в кадре появилась его обнаженная жена. Мужчина рассказал, что она порезала руку, поэтому везде видны красные разводы.

Тут же выяснилась и причина скандала: разговор Антона с бывшей женой. Оказалось, что мужчина обсуждал с Евгенией предстоящее мероприятия ребенка и связанные с ним организационные моменты. Однако Виктория решила, что 8 минут разговора с бывшей супругой — это слишком много, после чего и затеяла ссору.

Пока что никто из парочки никак не комментировал появившееся в сети видео.


31 Не нравится 14 Нравится 09.04.2019 Теги: Виктория Романец

Как вы считаете, Виктория ведет себя достойно? 3  

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