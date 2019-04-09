Знакомые Косинуса рассказали: причиной развода с Водонаевой стали ссоры и хамство
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В течение недели поклонники «Дома 2» и подписчики Алены Водонаевой гадают, что же все-таки могло стать причиной ее расставания со вторым супругом Алексеем Косинусом. Выходя замуж, Алена поясняла, что, несмотря на наличие большого количества мужчин в ее жизни, брак – для нее серьезный шаг. Отправиться под венец телеведущая была готова далеко не с каждым.
Алексея Косинуса она называла искренней любовью и настоящим мужчиной. Однако брак долго не продержался. По словам знакомых Алены, от мужа ушла она. Почему именно, никто пояснять не стал.
Гораздо более словоохотливыми оказались знакомые Алексея. По имеющейся у них информации, решение о расставании принял именно мужчина, и легким оно для него не было.
Первое время после бракосочетания в их отношениях все было безоблачно. Очевидно, сказался конфетно-букетный период. Алена была мягкой и уступчивой женщиной. К осени прошлого года отношения стали понемногу портиться. Водонаева стала устраивать скандалы и истерики на пустом месте. Алексей в силу характера мягкий. Он не любит выяснять отношения подобным образом. Мужчина списывал все на притирку характеров, но позже к скандалам добавилось хамство со стороны жены, после этого терпение мужа иссякло.
От Алены он ушел сам. Произошло это сразу после новогодних праздников. Сейчас пара находится в состоянии развода.
Так ли это на самом деле, пока ни Косинус, ни Водонаева не комментировали.
Краткая информация об Алене Водонаевой
Имя: Алена Водонаева
Отчество: Юрьевна
День рождения: 02.07.1982
Возраст: 36 лет
Место рождения: г. Тюмень
Рост: 176 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: телеведущая, журналистка
Фотографии
Фотографии
А как вы думаете, кто из пары стал инициатором разрыва на самом деле? 6
Лучшие комментарии
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Limita 09.04.19 19:21Ой, какое совпадение! Бузова написала книгу о счастье и личной жизни и тут же развелась. Эта взялась учить женщин быть женщинами, а оказалась базарной теткой и тоже развелась!
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Леля 09.04.19 22:03Дом 2 это диагноз! Эти люди с проекта - никто из них ничего доброго из себя не представляет ! Стайка быдла тупого , и Алёна эта прижилась там потому что хабалке там самое место!
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Вано 09.04.19 13:37Попал Леха. Все помнят скандалы Алены на Доме. Она знатная любительница устраивать разборки и вынос мозга.
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Точно, да? 10.04.19 10:33Не с каждым была готова?))) Рассмешили. Там скорее, далеко не каждый предлагал))
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Анаст@сия СПБ 10.04.19 12:45Водонаева по паспорту не Алена, а Елена. Называют ее телеведущей...простите, а что она ведет? какие передачи? кто её вообще знает? какие у нее заслуги на телевидении, кроме скандального участия в ДОМ-2?
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Марина / 10.04.19 16:30Какая же она страшная
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Анаст@сия СПБ / 10.04.19 12:45Водонаева по паспорту не Алена, а Елена. Называют ее телеведущей...простите, а что она ведет? какие передачи? кто её вообще знает? какие у нее заслуги на телевидении, кроме скандального участия в ДОМ-2?
-
Точно, да? / 10.04.19 10:33Не с каждым была готова?))) Рассмешили. Там скорее, далеко не каждый предлагал))
-
Леля / 09.04.19 22:03Дом 2 это диагноз! Эти люди с проекта - никто из них ничего доброго из себя не представляет ! Стайка быдла тупого , и Алёна эта прижилась там потому что хабалке там самое место!
-
Limita / 09.04.19 19:21Ой, какое совпадение! Бузова написала книгу о счастье и личной жизни и тут же развелась. Эта взялась учить женщин быть женщинами, а оказалась базарной теткой и тоже развелась!
-
Вано / 09.04.19 13:37Попал Леха. Все помнят скандалы Алены на Доме. Она знатная любительница устраивать разборки и вынос мозга.