Знакомые Косинуса рассказали: причиной развода с Водонаевой стали ссоры и хамство

В течение недели поклонники «Дома 2» и подписчики Алены Водонаевой гадают, что же все-таки могло стать причиной ее расставания со вторым супругом Алексеем Косинусом. Выходя замуж, Алена поясняла, что, несмотря на наличие большого количества мужчин в ее жизни, брак – для нее серьезный шаг. Отправиться под венец телеведущая была готова далеко не с каждым.

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Алексея Косинуса она называла искренней любовью и настоящим мужчиной. Однако брак долго не продержался. По словам знакомых Алены, от мужа ушла она. Почему именно, никто пояснять не стал.

Гораздо более словоохотливыми оказались знакомые Алексея. По имеющейся у них информации, решение о расставании принял именно мужчина, и легким оно для него не было.

Первое время после бракосочетания в их отношениях все было безоблачно. Очевидно, сказался конфетно-букетный период. Алена была мягкой и уступчивой женщиной. К осени прошлого года отношения стали понемногу портиться. Водонаева стала устраивать скандалы и истерики на пустом месте. Алексей в силу характера мягкий. Он не любит выяснять отношения подобным образом. Мужчина списывал все на притирку характеров, но позже к скандалам добавилось хамство со стороны жены, после этого терпение мужа иссякло.

От Алены он ушел сам. Произошло это сразу после новогодних праздников. Сейчас пара находится в состоянии развода.

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Так ли это на самом деле, пока ни Косинус, ни Водонаева не комментировали.