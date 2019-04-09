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Знакомые Косинуса рассказали: причиной развода с Водонаевой стали ссоры и хамство


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В течение недели поклонники «Дома 2» и подписчики Алены Водонаевой гадают, что же все-таки могло стать причиной ее расставания со вторым супругом Алексеем Косинусом. Выходя замуж, Алена поясняла, что, несмотря на наличие большого количества мужчин в ее жизни, брак – для нее серьезный шаг. Отправиться под венец телеведущая была готова далеко не с каждым.

Алексея Косинуса она называла искренней любовью и настоящим мужчиной. Однако брак долго не продержался. По словам знакомых Алены, от мужа ушла она. Почему именно, никто пояснять не стал.

Гораздо более словоохотливыми оказались знакомые Алексея. По имеющейся у них информации, решение о расставании принял именно мужчина, и легким оно для него не было.

Первое время после бракосочетания в их отношениях все было безоблачно. Очевидно, сказался конфетно-букетный период. Алена была мягкой и уступчивой женщиной. К осени прошлого года отношения стали понемногу портиться. Водонаева стала устраивать скандалы и истерики на пустом месте. Алексей в силу характера мягкий. Он не любит выяснять отношения подобным образом. Мужчина списывал все на притирку характеров, но позже к скандалам добавилось хамство со стороны жены, после этого терпение мужа иссякло.

От Алены он ушел сам. Произошло это сразу после новогодних праздников. Сейчас пара находится в состоянии развода.

Так ли это на самом деле, пока ни Косинус, ни Водонаева не комментировали.

Краткая информация об Алене Водонаевой

Имя: Алена Водонаева

Отчество: Юрьевна

День рождения: 02.07.1982

Возраст: 36 лет

Место рождения: г. Тюмень

Рост: 176 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: телеведущая, журналистка

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35 Не нравится 17 Нравится 09.04.2019 Теги: Алена Водонаева

А как вы думаете, кто из пары стал инициатором разрыва на самом деле? 6  

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Лучшие комментарии

  • Limita 09.04.19 19:21
    -
    56
    +
    Ой, какое совпадение! Бузова написала книгу о счастье и личной жизни и тут же развелась. Эта взялась учить женщин быть женщинами, а оказалась базарной теткой и тоже развелась!
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  • Леля 09.04.19 22:03
    -
    47
    +
    Дом 2 это диагноз! Эти люди с проекта - никто из них ничего доброго из себя не представляет ! Стайка быдла тупого , и Алёна эта прижилась там потому что хабалке там самое место!
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  • Вано 09.04.19 13:37
    -
    37
    +
    Попал Леха. Все помнят скандалы Алены на Доме. Она знатная любительница устраивать разборки и вынос мозга.
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  • Точно, да? 10.04.19 10:33
    -
    30
    +
    Не с каждым была готова?))) Рассмешили. Там скорее, далеко не каждый предлагал))
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  • Анаст@сия СПБ 10.04.19 12:45
    -
    16
    +
    Водонаева по паспорту не Алена, а Елена. Называют ее телеведущей...простите, а что она ведет? какие передачи? кто её вообще знает? какие у нее заслуги на телевидении, кроме скандального участия в ДОМ-2?
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