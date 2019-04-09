Гоген Солнцев хочет обратиться к гипнозу, чтобы спасти свой брак с Екатериной Терешкович

Шоумен Гоген Солнцев, любящий привлекать к себе внимание неординарным поведением и громкими заявлениями, намекнул, что у них с Екатериной Терешкович возникли очередные проблемы в семейной жизни. Правда, чтобы "потомить" публику, он не сказал какие именно, а лишь заявил, что планирует обратиться к профессиональному гипнотизёру за помощью, дабы избежать развода.

Многих поклонников эпатажного шоумена действительно удивляет его привязанность к женщине, которая в два раза старше и не отличается покладистым нравом. Тем не менее и сам Гоген не скрывает, что питает к Кате искренние чувства и готов всячески бороться за их счастье. Хотя в конце 2018 года отношения Солнцева и Терешкович находились на грани распада из-за неадекватного поведения Екатерины. Однако, благодаря своевременному обращению к психоаналитику и его советам, супруги сумели вернуть мир в семью. Все предыдущие месяцы Гоген и его престарелая жена радовали поклонников совместными фотографиями и отсутствием скандалов. Но, по всей видимости, в паре опять возникли проблемы, и дело даже движется к разводу.

На это намекает пост артиста, опубликованный день назад в социальной сети Instagram. В нем Солнцев приводит в пример какую-то постороннюю семью, о которой он прочитал в журнале, решившуюся спастись от развода с помощью гипноза. Молодой человек задается вопросом, насколько целесообразны такие радикальные вмешательства в психику, позволяющие принимать и даже симпатизировать недостаткам партнёра, которые в обычной жизни всегда раздражали. За советом, использовать гипноз для того, чтобы спасти отношения с Екатериной или нет, Гоген обратился к своим подписчикам. При этом на его мрачное расположение духа указывала и чёрно-белая фотография с предельно серьёзным и озабоченным лицом мужчины.

Фолловеры отнеслись к очередному откровению актёра по-разному. Кто-то одобрил идею обратиться r гипнотизеру, а кто-то просто уверен, что пара продолжает привлекать к себе внимание и скоро они появятся с очередной нелепой историей в студии Андрея Малахова.