Гоген Солнцев хочет обратиться к гипнозу, чтобы спасти свой брак с Екатериной Терешкович
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Шоумен Гоген Солнцев, любящий привлекать к себе внимание неординарным поведением и громкими заявлениями, намекнул, что у них с Екатериной Терешкович возникли очередные проблемы в семейной жизни. Правда, чтобы "потомить" публику, он не сказал какие именно, а лишь заявил, что планирует обратиться к профессиональному гипнотизёру за помощью, дабы избежать развода.
Многих поклонников эпатажного шоумена действительно удивляет его привязанность к женщине, которая в два раза старше и не отличается покладистым нравом. Тем не менее и сам Гоген не скрывает, что питает к Кате искренние чувства и готов всячески бороться за их счастье. Хотя в конце 2018 года отношения Солнцева и Терешкович находились на грани распада из-за неадекватного поведения Екатерины. Однако, благодаря своевременному обращению к психоаналитику и его советам, супруги сумели вернуть мир в семью. Все предыдущие месяцы Гоген и его престарелая жена радовали поклонников совместными фотографиями и отсутствием скандалов. Но, по всей видимости, в паре опять возникли проблемы, и дело даже движется к разводу.
На это намекает пост артиста, опубликованный день назад в социальной сети Instagram. В нем Солнцев приводит в пример какую-то постороннюю семью, о которой он прочитал в журнале, решившуюся спастись от развода с помощью гипноза. Молодой человек задается вопросом, насколько целесообразны такие радикальные вмешательства в психику, позволяющие принимать и даже симпатизировать недостаткам партнёра, которые в обычной жизни всегда раздражали. За советом, использовать гипноз для того, чтобы спасти отношения с Екатериной или нет, Гоген обратился к своим подписчикам. При этом на его мрачное расположение духа указывала и чёрно-белая фотография с предельно серьёзным и озабоченным лицом мужчины.
Фолловеры отнеслись к очередному откровению актёра по-разному. Кто-то одобрил идею обратиться r гипнотизеру, а кто-то просто уверен, что пара продолжает привлекать к себе внимание и скоро они появятся с очередной нелепой историей в студии Андрея Малахова.
А что вы думаете о применении гипноза в отношениях? 3
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111 / 09.04.19 20:45Гоген, между прочим, неплохой актер и очень харизматичная личность. Жаль только свой талант не в то русло направил и вместо того, чтобы становиться знаменитым и востребованным артистом, он на ток шоу ходит и свою жену отвратительную с собой везде таскает. И кстати, в их брак не верю ни на минуту. Ради интереса пролистала сейчас его инстаграм - фото новых совместных вообще нет. Выставляются только старые, или те, что были сделаны в момент, когда рядом с ними была съемочная группа.
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Мая / 09.04.19 17:55Слушайте, а разве против них петицию не создавали, чтобы дурачков этих не видно, не слышно было?? Я бы подписала. А то надоели своим маразмом. И ведь не смотрю их, но то и дело везде мелькают.
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Ирина Э. / 09.04.19 15:49Этим двоим только гипноза не хватало... Я уже представляю это шоу у Андрюши Малахова, который почивает страну этой парочкой, где Катю будут вводить в гипноз, она будет нести чушь, а Гогенка на нее орать. С одной стороны эта тупость смешная, а с другой - становится страшно. Неужели, мы так деградировали, чтобы смотреть и обсуждать такое?!