Племянники Зыкиной не поделили наследство в 270 млн. рублей. Двое из них живут в нищете

После смерти Людмилы Зыкиной оставленные ею богатства и роскошные драгоценности перешли по наследству сразу к нескольким ее племянникам. В общей сложности родственникам известной певицы досталось 270 миллионов рублей.

Еще при жизни артистка купила троим племянникам по квартире в Москве. Мужчины практически сразу продали свою недвижимость и сделали это за бесценок. В итоге, квартира осталась только у женщины.

В своем столичном жилье дама не проживает. Она сдает его за 45 тысяч рублей в месяц, а сама находится в одной из деревень Пензенской области. Племянница Зыкиной имеет 9-летнего ребенка и нигде не работает. Деньги со сдачи квартиры – это единственный ее доход. С братьями Екатерина не общается. Ни денег, ни драгоценностей тети она так и не увидела.

В соседнем селе проживает брат женщины Георгий. Один из племянников Людмилы также нигде не работает и владеет всего лишь старым деревянным домом. Ему небольшой кусок денег от наследства достался. Его родной брат Сергей с барского плеча выделил немного средств на автомобиль и периодически дает небольшие суммы на текущие расходы.

Как оказалось, именно в руках Сергея сосредоточились все богатства Зыкиной. Пригодного для жизни жилья у мужчины по документам нет. В бизнес деньги он также не вкладывал. По словам подруги Людмилы, он боится, что его ограбят, и нигде надолго не задерживается. Живет мужчина чаще всего в гостиницах. Он снимает дорогостоящие номера и в других атрибутах хорошей жизни также себе не отказывает.

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Сколько осталось от доставшегося ему наследства, неизвестно. Денег на памятник знаменитой родственнице Сергей не выделял. Могилу покойной Людмилы облагородили поклонники артистки, пожертвовавшие свои кровные средства.