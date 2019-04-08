Племянники Зыкиной не поделили наследство в 270 млн. рублей. Двое из них живут в нищете
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После смерти Людмилы Зыкиной оставленные ею богатства и роскошные драгоценности перешли по наследству сразу к нескольким ее племянникам. В общей сложности родственникам известной певицы досталось 270 миллионов рублей.
Еще при жизни артистка купила троим племянникам по квартире в Москве. Мужчины практически сразу продали свою недвижимость и сделали это за бесценок. В итоге, квартира осталась только у женщины.
В своем столичном жилье дама не проживает. Она сдает его за 45 тысяч рублей в месяц, а сама находится в одной из деревень Пензенской области. Племянница Зыкиной имеет 9-летнего ребенка и нигде не работает. Деньги со сдачи квартиры – это единственный ее доход. С братьями Екатерина не общается. Ни денег, ни драгоценностей тети она так и не увидела.
В соседнем селе проживает брат женщины Георгий. Один из племянников Людмилы также нигде не работает и владеет всего лишь старым деревянным домом. Ему небольшой кусок денег от наследства достался. Его родной брат Сергей с барского плеча выделил немного средств на автомобиль и периодически дает небольшие суммы на текущие расходы.
Как оказалось, именно в руках Сергея сосредоточились все богатства Зыкиной. Пригодного для жизни жилья у мужчины по документам нет. В бизнес деньги он также не вкладывал. По словам подруги Людмилы, он боится, что его ограбят, и нигде надолго не задерживается. Живет мужчина чаще всего в гостиницах. Он снимает дорогостоящие номера и в других атрибутах хорошей жизни также себе не отказывает.
Сколько осталось от доставшегося ему наследства, неизвестно. Денег на памятник знаменитой родственнице Сергей не выделял. Могилу покойной Людмилы облагородили поклонники артистки, пожертвовавшие свои кровные средства.
Краткая информация о Людмиле Зыкиной
Имя: Людмила Зыкина
Отчество: Георгиевна
День рождения: 10.06.1929
Годы жизни: 89 лет
Дата смерти: 01.07.2009
Место захоронения: Москва, Новодевичье кладбище
Причина смерти: сердечный приступ
Место рождения: г. Москва
Рост: 167 см
Вес: 0 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Змея
Деятельность: эстрадная певица
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, известным людям стоит оставлять деньги родственникам или лучше отдавать их на благотворительность? 3
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Кира / 09.04.19 09:26Им бы и по квартире хватило с головой. Племянница более менее нормальная оказалась. Сдает жилье и радуется. Для Пензенской области это приличный доход.
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Asu / 08.04.19 14:34Вот позорники, столько денег, ни черта не делая, получить и даже памятник не установить. Нелюди!
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Римма / 08.04.19 13:49Ну, если еще при жизни было понятно, что они непутевые – пожертвуй. Понятно, что не вся сумма, но хотя бы часть тем, кому это может спасти жизнь, перепадет. А так все мимо и без пользы.