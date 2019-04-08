Жена владельца Amazon Джеффа Безоса после развода попала в тройку самых богатых женщин мира

Пара Джеффа Безоса и его супруги Маккензи стала одной из самых обсуждаемых в западной прессе. Официально признанный самый богатый человек мира спустя 25 лет брака подал на развод. Очевидно, это решение стало обоюдным и выверенным, поскольку обошлось без скандалов. Супругам, у которых есть четверо общих детей, удалось договориться полюбовно.

От 137 миллиардов долларов, заработанных мужем, Маккензи досталась четверть. Таким образом, она автоматически попала в тройку самых богатых женщин мира.

Интересно, что в день, когда формальности между супружеской парой были улажены, женщина, которую называют предполагаемой любовницей Джеффа, также подала пакет документов на развод.

Брак Лорен Санчес с голливудским киноагентом Патриком Уайтселлом также просуществовал достаточно долго. За 13 лет совместной жизни муж и жена успели обзавестись двумя детьми. Примечательно, что Лорен с Джеффом познакомил именно муж.

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Западная пресса писала, что после знакомства роман Санчес и Безоса развивался стремительно, в том числе и в мессенджерах. Обнаруженная женой страстная переписка, якобы стала причиной распада сразу двух семей.

Также журналисты утверждали, что Лорен и Джефф после решения о разводе стали жить вместе, не дожидаясь момента, когда браки будут расторгнуты официально.

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Так это на самом деле или нет, до сих пор неизвестно, поскольку официальных комментариев никто из участников всей этой истории не давал. Фото или видеоматериалов, которые подтверждали бы наличие отношений между Джеффом и Лорен, также нет.