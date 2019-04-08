Жена владельца Amazon Джеффа Безоса после развода попала в тройку самых богатых женщин мира
1 0
Пара Джеффа Безоса и его супруги Маккензи стала одной из самых обсуждаемых в западной прессе. Официально признанный самый богатый человек мира спустя 25 лет брака подал на развод. Очевидно, это решение стало обоюдным и выверенным, поскольку обошлось без скандалов. Супругам, у которых есть четверо общих детей, удалось договориться полюбовно.
От 137 миллиардов долларов, заработанных мужем, Маккензи досталась четверть. Таким образом, она автоматически попала в тройку самых богатых женщин мира.
Интересно, что в день, когда формальности между супружеской парой были улажены, женщина, которую называют предполагаемой любовницей Джеффа, также подала пакет документов на развод.
Брак Лорен Санчес с голливудским киноагентом Патриком Уайтселлом также просуществовал достаточно долго. За 13 лет совместной жизни муж и жена успели обзавестись двумя детьми. Примечательно, что Лорен с Джеффом познакомил именно муж.
Западная пресса писала, что после знакомства роман Санчес и Безоса развивался стремительно, в том числе и в мессенджерах. Обнаруженная женой страстная переписка, якобы стала причиной распада сразу двух семей.
Также журналисты утверждали, что Лорен и Джефф после решения о разводе стали жить вместе, не дожидаясь момента, когда браки будут расторгнуты официально.
Так это на самом деле или нет, до сих пор неизвестно, поскольку официальных комментариев никто из участников всей этой истории не давал. Фото или видеоматериалов, которые подтверждали бы наличие отношений между Джеффом и Лорен, также нет.
Как вы считаете, бывшей жене Безоса повезло? 3
-
dercy09 / 09.04.19 09:05Меня зовут Дарси Лайн. Это очень счастливый день в моей жизни благодаря помощи, которую д-р .nosakhare оказал мне, чтобы помочь мне вылечить моего бывшего мужа с его чарами любви и магии. CONTACT -Email- [email protected] Whats-app: +2349083639501 ты хочешь вернуть свою бывшую? хотите приворот для нового любовника? Решение бездетных проблем? решение болезней и болезней организма
-
Mask / 08.04.19 12:38Кажется, что повезло только с точки зрения простого обывателя, у которого нет денег. Тогда да круто, столько лярдов получить. С ее стороны, уверена, все так не выглядит. По факту ей нужно пережить развод с человеком, к которому она привыкла, урезать свои расходы или перераспределить бизнес, если она имела к нему какое-то отношение. Это в любом случае стресс.
-
Гетра / 08.04.19 15:49Учитывая, что она помогала строить ИХ бизнес - это смешная доля. 50/50 должно было быть. Плюс кресло в совете директоров. "Мне нужна была женщина, которая вытащит меня из разряда второсортных людей, будет давать мне идеи и помогать реализовывать их", — говорил позднее Безос. Маккензи отложила мечту о писательстве и занялась бухгалтерией Amazon. Параллельно вместе с Джеффом формировала заказы, упаковывала их и отвозила на почту. "Без нее не было бы Amazon", — говорит главный редактор американского портала Business Insider Элисон Шантелл. И вспоминает известный афоризм миллиардера Уоррена Баффета: "Лучшее, что может сделать человек для успешной карьеры, — правильно выбрать супруга".
-