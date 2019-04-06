Полина Гагарина вновь дала своим поклонникам повод гордиться собой. Так, вчера в Китае прошел 13 эпизод масштабного музыкального шоу "Singer", в котором наша соотечественница в очередной раз смогла покорить азиатскую публику своим незаурядным талантом.

Чуть ранее мы уже писали, что Гагарина стала одной из семи претенденток на главную победу в вокальном конкурсе для профессиональных исполнителей. И вчера Полина, после 13 этапа, приблизилась к своей цели еще на один шаг. Ее выступление в дуэте с китайским певцом по имени Geng Sihan произвело настоящий фурор. И это неудивительно, ведь ребята исполняли оскароносную песню "Shallow", являющуюся саундтреком к фильму "Звезда родилась", посвященному творческому пути Леди Гаги.

И надо сказать, что поклонники обоих артистов остались от услышанного в полном восторге, но особенной похвалы удостоилась именно наша Полина. А кто-то даже всерьез считает, что она спела лучше, чем в оригинале. "Великолепно, ничем не хуже Леди Гаги, и даже наоборот", "Lady Gagarina the best", "Погасила всех вокруг себя. Умничка!", "Голос мальчика вообще не слышно. Полина, вы становитесь суперзвездой" - писали восторженные пользователи социальной сети Инстаграм, посмотрев это удивительное выступление.

Теперь у Гагариной осталась всего неделя, чтобы подготовиться к гранд-финалу, который состоится 12 апреля. Пока неизвестно, с какой песней наша соотечественница выйдет на сцену, но уже сейчас ясно, что Полина является одной из самых главных претенденток на победу в международном музыкальном конкурсе "Singer". Трансляция финала будет проходить в прямом эфире китайского телеканала Hunan TV.