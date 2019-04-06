Полина Гагарина покорила публику своим исполнением песни "Shallow" на конкурсе Singer
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Полина Гагарина вновь дала своим поклонникам повод гордиться собой. Так, вчера в Китае прошел 13 эпизод масштабного музыкального шоу "Singer", в котором наша соотечественница в очередной раз смогла покорить азиатскую публику своим незаурядным талантом.
Чуть ранее мы уже писали, что Гагарина стала одной из семи претенденток на главную победу в вокальном конкурсе для профессиональных исполнителей. И вчера Полина, после 13 этапа, приблизилась к своей цели еще на один шаг. Ее выступление в дуэте с китайским певцом по имени Geng Sihan произвело настоящий фурор. И это неудивительно, ведь ребята исполняли оскароносную песню "Shallow", являющуюся саундтреком к фильму "Звезда родилась", посвященному творческому пути Леди Гаги.
И надо сказать, что поклонники обоих артистов остались от услышанного в полном восторге, но особенной похвалы удостоилась именно наша Полина. А кто-то даже всерьез считает, что она спела лучше, чем в оригинале. "Великолепно, ничем не хуже Леди Гаги, и даже наоборот", "Lady Gagarina the best", "Погасила всех вокруг себя. Умничка!", "Голос мальчика вообще не слышно. Полина, вы становитесь суперзвездой" - писали восторженные пользователи социальной сети Инстаграм, посмотрев это удивительное выступление.
Теперь у Гагариной осталась всего неделя, чтобы подготовиться к гранд-финалу, который состоится 12 апреля. Пока неизвестно, с какой песней наша соотечественница выйдет на сцену, но уже сейчас ясно, что Полина является одной из самых главных претенденток на победу в международном музыкальном конкурсе "Singer". Трансляция финала будет проходить в прямом эфире китайского телеканала Hunan TV.
Краткая информация о Полине Гагариной
Имя: Полина Гагарина
Отчество: Сергеевна
День рождения: 27.03.1987
Возраст: 32 года
Место рождения: Москва, СССР
Рост: 164 см
Вес: 48 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: певица, автор песен
Фотографии
Фотографии
А вам понравился дуэт Полины Гагариной и Genga Sihan? 5
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Иван / 07.04.19 23:25бесподобно
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Сергей Ульяновск / 07.04.19 16:25Мне понравилось. Очень достойно выступили.
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Лучик Солнца / 07.04.19 16:17Парень этот, китаец, послабее Полины нашей. Дуэт неплохой получился, но вытянула его именно Гагарина. Думаю, и Леди Гаге понравилось бы, как "эта русская" исполнила "Shallow". PS: Хорошо, что на нашей сцене еще есть исполнители, которые действительно умеют петь, а не просто открывать рот под фонограмму и кривляться перед публикой.
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Светлана Ж. / 07.04.19 16:05Хорошо исполнили, молодцы! Не скажу, что лучше оригинала, но и не хуже. Гагарина наша - звезда мирового уровня стала. Гордость за нее берет. Сама в живу, без "фанеры" и прочих примочек просто потрясающие вещи выдает! Молодец! Думаю, у нее огромные шансы на победу в конкурсе. Если будет минутка, обязательно прямой эфир посмотрю.
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Елизавета / 06.04.19 17:30Очень! Они молодцы. НО, наша Полиночка объективно сильнее и голосом и подачей. Я уверена в ее победе и искренне желаю удачи!