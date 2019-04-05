Волочкова ответила на выпуск передачи Собчак со своим участием и назвала ее "быдлом"
5 2
Скандальный выпуск «Осторожно, Собчак» с Анастасией Волочковой Ксения, по ее словам, затеяла для того, чтобы «опуститься на самое дно» и увеличить число просмотров. Посмотрела его и балерина, которая резко прокомментировала все происходящее в шоу.
Анастасия была крайне удивлена, что в тот момент, когда визажист накладывал ей макияж, Ксения вместе со съемочной группой заглядывала в тумбочки ее спальни и более того, попыталась намекнуть всей стране, что у Насти припрятаны игрушки для взрослых.
Волочкова убеждена, что этот момент наглядно демонстрирует беспринципность Собчак. Помимо этого были и другие моменты, о которых балерина не знала, и которые ее обескуражили, например, скрытая камера и микрофон в бане, в момент, когда женщины парились.
Балерина сокрушается, что родители не научили Ксению не заглядывать в чужие шкафы и тумбочки. По мнению Волочковой, приличные люди так никогда не поступят.
Также Анастасия рассказала, почему она согласилась принять участие в съемках данной передачи. По словам женщины, Собчак на протяжении длительного времени одолевала ее и буквально умоляла дать интервью. Ксения говорила балерине, что именно она поможет поднять рейтинги и набрать лайки на YouTube.
Артистка балета отметила, что в этом случае Собчак можно только посочувствовать, поскольку на большинство телеканалов ее не берут, и кроме этого шоу у Ксении фактически ничего нет.
Настя рассказала журналистам, что через несколько дней после Ксении к ней в гости наведывался Андрей Малахов со своей съемочной группой. Она сравнила их и отметила, что это небо и земля. Малахов вел себя как профессиональный, не лишенный этики журналист. В каждый угол за ее спиной он не заглядывал.
Анастасия отметила, что Собчак «самое настоящее быдло» и дальше ей, к сожалению, падать некуда.
Краткая информация об Анастасии Волочковой
Имя: Анастасия Волочкова
Отчество: Юрьевна
День рождения: 20.01.1976
Возраст: 43 года
Место рождения: г. Ленинград
Рост: 171 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: балерина, актриса
Фотографии
Фотографии
Вы согласны с мнением Волочковой? 7
-
Никольски / 06.04.19 11:36Надо же! Какие они уродливые! Тот случай, когда содержание вылилось на внешность. Прям и не знаю кто из двоих уродливее.Такие две черные личности из зазеркалья.
-
Sunny_91 / 06.04.19 08:31Единственный раз, когда действительно ей плюсую.
-
Гадинодавилка / 05.04.19 20:43Две жабы
-
Галина Самара, п.Прибрежный / 05.04.19 17:11Анастасия Волочкова- это русская балерина. Звезда балета! Талантливая, красивая, трудолюбивая! И кто эта Собчак? Никто!
-
Париж / 05.04.19 17:50Успокойтесь женщина. Она уже очень давно не танцует нигде. Пенсионерка. На грех, появился инстаграм где это "звезда" показывает о твратительные детали её личной жизни. Как бородатая женщина. Которая собирает лайки своим уродство. Две уродливые женщины. Как из Ада. Что одна, что другая. Обе - сбитые лётчицы. Теперь только по дну передвигается.
-
Краснодар / 05.04.19 19:55Серьезно?! Они стоят друг друга. Одна матерится и снует везде, ведя себя как хабалка, вторая по собственной дурости вываливает еще больше треша, попутно привирая и обвиняя всех вокруг в зависти.
-
-
Show / 05.04.19 13:30Ради дебильных рейтингов такая грязь уже достается из под ногтей, что страшно. Дальше чего ждать?