Скандальный выпуск «Осторожно, Собчак» с Анастасией Волочковой Ксения, по ее словам, затеяла для того, чтобы «опуститься на самое дно» и увеличить число просмотров. Посмотрела его и балерина, которая резко прокомментировала все происходящее в шоу.

Анастасия была крайне удивлена, что в тот момент, когда визажист накладывал ей макияж, Ксения вместе со съемочной группой заглядывала в тумбочки ее спальни и более того, попыталась намекнуть всей стране, что у Насти припрятаны игрушки для взрослых.

Волочкова убеждена, что этот момент наглядно демонстрирует беспринципность Собчак. Помимо этого были и другие моменты, о которых балерина не знала, и которые ее обескуражили, например, скрытая камера и микрофон в бане, в момент, когда женщины парились.

Балерина сокрушается, что родители не научили Ксению не заглядывать в чужие шкафы и тумбочки. По мнению Волочковой, приличные люди так никогда не поступят.

Также Анастасия рассказала, почему она согласилась принять участие в съемках данной передачи. По словам женщины, Собчак на протяжении длительного времени одолевала ее и буквально умоляла дать интервью. Ксения говорила балерине, что именно она поможет поднять рейтинги и набрать лайки на YouTube.

Артистка балета отметила, что в этом случае Собчак можно только посочувствовать, поскольку на большинство телеканалов ее не берут, и кроме этого шоу у Ксении фактически ничего нет.

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Настя рассказала журналистам, что через несколько дней после Ксении к ней в гости наведывался Андрей Малахов со своей съемочной группой. Она сравнила их и отметила, что это небо и земля. Малахов вел себя как профессиональный, не лишенный этики журналист. В каждый угол за ее спиной он не заглядывал.

Анастасия отметила, что Собчак «самое настоящее быдло» и дальше ей, к сожалению, падать некуда.