 
 
 

 
 
На главную
 
 

Волочкова ответила на выпуск передачи Собчак со своим участием и назвала ее "быдлом"


5 2

Скандальный выпуск «Осторожно, Собчак» с Анастасией Волочковой Ксения, по ее словам, затеяла для того, чтобы «опуститься на самое дно» и увеличить число просмотров. Посмотрела его и балерина, которая резко прокомментировала все происходящее в шоу.

Анастасия была крайне удивлена, что в тот момент, когда визажист накладывал ей макияж, Ксения вместе со съемочной группой заглядывала в тумбочки ее спальни и более того, попыталась намекнуть всей стране, что у Насти припрятаны игрушки для взрослых.

Волочкова убеждена, что этот момент наглядно демонстрирует беспринципность Собчак. Помимо этого были и другие моменты, о которых балерина не знала, и которые ее обескуражили, например, скрытая камера и микрофон в бане, в момент, когда женщины парились.

Балерина сокрушается, что родители не научили Ксению не заглядывать в чужие шкафы и тумбочки. По мнению Волочковой, приличные люди так никогда не поступят.

Также Анастасия рассказала, почему она согласилась принять участие в съемках данной передачи. По словам женщины, Собчак на протяжении длительного времени одолевала ее и буквально умоляла дать интервью. Ксения говорила балерине, что именно она поможет поднять рейтинги и набрать лайки на YouTube.

Артистка балета отметила, что в этом случае Собчак можно только посочувствовать, поскольку на большинство телеканалов ее не берут, и кроме этого шоу у Ксении фактически ничего нет.

Настя рассказала журналистам, что через несколько дней после Ксении к ней в гости наведывался Андрей Малахов со своей съемочной группой. Она сравнила их и отметила, что это небо и земля. Малахов вел себя как профессиональный, не лишенный этики журналист. В каждый угол за ее спиной он не заглядывал.

Анастасия отметила, что Собчак «самое настоящее быдло» и дальше ей, к сожалению, падать некуда.

Краткая информация об Анастасии Волочковой

Имя: Анастасия Волочкова

Отчество: Юрьевна

День рождения: 20.01.1976

Возраст: 43 года

Место рождения: г. Ленинград

Рост: 171 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: балерина, актриса

Смотреть фотографии с Анастасией Волочковой

Фотографии

Показать еще

Фотографии



2 Не нравится 5 Нравится 05.04.2019 Теги: анастасия волочкова

Вы согласны с мнением Волочковой? 7  

Оставить комментарий
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору