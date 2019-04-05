Умер режиссер Георгий Данелия

На 89 году жизни умер знаменитый кинорежиссер Георгий Данелия. Он запомнился зрителям такими шедеврами как «Мимино», «Афоня», «Я шагаю по Москве» и многими другими картинами. Данелия было присвоено звание народного артиста Советского Союза.

В конце февраля этого года Георгий Данелия попал в одну из клиник в Москве с диагнозом воспаление легких. Состояние кинематографиста было настолько тяжелым, что медикам даже пришлось ввести его в искусственную кому. Это было необходимо для того, чтобы стабилизировать дыхание.

Вскоре необходимость в коме отпала, состояние Георгия Николаевича существенно улучшилось. Супруга режиссера забрала его домой, при этом она периодически информировала медиков о том, как идет выздоровление. Казалось бы, Данелия должен был идти на поправку, однако улучшение стало лишь временным. 4 апреля Георгий Данелия ушел из жизни в результате развития сердечной и дыхательной недостаточности.

Как известно, кино было призванием Данелии. В свое время он получил образование архитектора и даже работал некоторое время по этой специальности, но позже решил посвятить себя кинематографу, что стало делом всей его жизни. Зрители долгое время будут помнить его бессмертные киношедевры.

На протяжении жизни у Георгия было четыре брака: три официальных и один гражданский. У него осталось двое детей и имелись внуки. Последние дни и минуты рядом с Данелией находилась его третья официальная жена Галина. С датой и местом проведения похорон близкие знаменитости определятся позже.