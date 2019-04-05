Умер режиссер Георгий Данелия
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В конце февраля этого года Георгий Данелия попал в одну из клиник в Москве с диагнозом воспаление легких. Состояние кинематографиста было настолько тяжелым, что медикам даже пришлось ввести его в искусственную кому. Это было необходимо для того, чтобы стабилизировать дыхание.
Вскоре необходимость в коме отпала, состояние Георгия Николаевича существенно улучшилось. Супруга режиссера забрала его домой, при этом она периодически информировала медиков о том, как идет выздоровление. Казалось бы, Данелия должен был идти на поправку, однако улучшение стало лишь временным. 4 апреля Георгий Данелия ушел из жизни в результате развития сердечной и дыхательной недостаточности.
Как известно, кино было призванием Данелии. В свое время он получил образование архитектора и даже работал некоторое время по этой специальности, но позже решил посвятить себя кинематографу, что стало делом всей его жизни. Зрители долгое время будут помнить его бессмертные киношедевры.
На протяжении жизни у Георгия было четыре брака: три официальных и один гражданский. У него осталось двое детей и имелись внуки. Последние дни и минуты рядом с Данелией находилась его третья официальная жена Галина. С датой и местом проведения похорон близкие знаменитости определятся позже.
Краткая информация о Георгии Данелии
Имя: Георгий Данелия
Отчество: Николаевич
День рождения: 25.08.1930
Возраст: 88 лет
Место рождения: г. Тбилиси, Грузия
Рост: 180 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Дева
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: режиссер, сценарист, актер
Фотографии
Фотографии
А как Вы восприняли известие об уходе из жизни Георгия Данелии? 2
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Марина / 05.04.19 10:23Фильмы Георгия Данелии будут пересматриваться бесчисленное количество раз, я уверена, что они перейдут ко многим поколениям и будут по достоинству оценены ими. Его творчество – это отдельная эпоха. Очень жаль, что такие талантливые люди покидают нас
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Нина / 05.04.19 10:23Георгия Данелия – великий режиссер, каких сейчас нет. Очень жаль, что время неумолимо идет, и такие великие люди уходят из жизни. Он навсегда останется в сердцах зрителей благодаря своим ярким шедеврам. В памяти он останется гениальным режиссером