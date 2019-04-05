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Умер режиссер Георгий Данелия


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На 89 году жизни умер знаменитый кинорежиссер Георгий Данелия. Он запомнился зрителям такими шедеврами как «Мимино», «Афоня», «Я шагаю по Москве» и многими другими картинами. Данелия было присвоено звание народного артиста Советского Союза.

В конце февраля этого года Георгий Данелия попал в одну из клиник в Москве с диагнозом воспаление легких. Состояние кинематографиста было настолько тяжелым, что медикам даже пришлось ввести его в искусственную кому. Это было необходимо для того, чтобы стабилизировать дыхание.

Вскоре необходимость в коме отпала, состояние Георгия Николаевича существенно улучшилось. Супруга режиссера забрала его домой, при этом она периодически информировала медиков о том, как идет выздоровление. Казалось бы, Данелия должен был идти на поправку, однако улучшение стало лишь временным. 4 апреля Георгий Данелия ушел из жизни в результате развития сердечной и дыхательной недостаточности.

Как известно, кино было призванием Данелии. В свое время он получил образование архитектора и даже работал некоторое время по этой специальности, но позже решил посвятить себя кинематографу, что стало делом всей его жизни. Зрители долгое время будут помнить его бессмертные киношедевры.

На протяжении жизни у Георгия было четыре брака: три официальных и один гражданский. У него осталось двое детей и имелись внуки. Последние дни и минуты рядом с Данелией находилась его третья официальная жена Галина. С датой и местом проведения похорон близкие знаменитости определятся позже.

Краткая информация о Георгии Данелии

Имя: Георгий Данелия

Отчество: Николаевич

День рождения: 25.08.1930

Возраст: 88 лет

Место рождения: г. Тбилиси, Грузия

Рост: 180 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Дева

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: режиссер, сценарист, актер

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1 Не нравится 1 Нравится 05.04.2019 Теги: Георгий Данелия

А как Вы восприняли известие об уходе из жизни Георгия Данелии? 2  

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  • Марина / 05.04.19 10:23
    -
    2
    +
    Фильмы Георгия Данелии будут пересматриваться бесчисленное количество раз, я уверена, что они перейдут ко многим поколениям и будут по достоинству оценены ими. Его творчество – это отдельная эпоха. Очень жаль, что такие талантливые люди покидают нас
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  • Нина / 05.04.19 10:23
    -
    2
    +
    Георгия Данелия – великий режиссер, каких сейчас нет. Очень жаль, что время неумолимо идет, и такие великие люди уходят из жизни. Он навсегда останется в сердцах зрителей благодаря своим ярким шедеврам. В памяти он останется гениальным режиссером
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