 
 
 

 
 
На главную
 
 

Подписчикам понравилась фотосессия Брежневой в белье и колготках


1 2

Вчера в своем аккаунте инстаграм Вера Брежнева опубликовала видеоролик, на котором продемонстрирована часть того, что происходило за кадром мартовской фотосессии. Последняя была организована в рамках подготовки обложки апрельского журнала «OK». На кадрах 37-летняя певица запечатлена не одна, а в компании с известной светской львицей и моделью Еленой Перминовой.

Женщинам сделали похожий макияж и прически. Схожести им добавляла худоба, рост, а также длинные ноги. В ходе съемки им удалось примерить множество образов, среди которых было и немало провокационных. Неоднократно Вера появлялась перед фотографом в нижнем белье и колготках. Подписчики Брежневой в очередной раз были приятно удивлены ее внешним видом.

В комментариях они отмечали, что Вера – молодец, раз сумела сохранить фигуру и составить достойную конкуренцию опытной модели. Кстати, на видео видно, что Перминова в этой фотосессии активно помогала Брежневой принимать правильные позы.

Напомним, что у артистки есть две дочки. Старшая из них София активно пробует себя в качестве модели. Интересно, что мама чаще стала появляться на светских мероприятиях с Соней. Нередко со спины Брежневу путают с девочкой-подростком.

Краткая информация о Вере Брежневой

Имя: Вера Брежнева

Отчество: Викторовна

День рождения: 03.02.1982

Возраст: 37 лет

Место рождения: г. Днепродзержинск, Украина

Рост: 171 см

Вес: 53 кг

Знак Зодиака: Водолей

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: певица, актриса

Смотреть фотографии с Верой Брежневой

Фотографии

Показать еще

Фотографии



2 Не нравится 1 Нравится 05.04.2019 Теги: вера брежнева

А вам нравится, как выглядит Вера Брежнева сейчас? 4  

Оставить комментарий
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору