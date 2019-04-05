Подписчикам понравилась фотосессия Брежневой в белье и колготках

Вчера в своем аккаунте инстаграм Вера Брежнева опубликовала видеоролик, на котором продемонстрирована часть того, что происходило за кадром мартовской фотосессии. Последняя была организована в рамках подготовки обложки апрельского журнала «OK». На кадрах 37-летняя певица запечатлена не одна, а в компании с известной светской львицей и моделью Еленой Перминовой.

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Женщинам сделали похожий макияж и прически. Схожести им добавляла худоба, рост, а также длинные ноги. В ходе съемки им удалось примерить множество образов, среди которых было и немало провокационных. Неоднократно Вера появлялась перед фотографом в нижнем белье и колготках. Подписчики Брежневой в очередной раз были приятно удивлены ее внешним видом.

В комментариях они отмечали, что Вера – молодец, раз сумела сохранить фигуру и составить достойную конкуренцию опытной модели. Кстати, на видео видно, что Перминова в этой фотосессии активно помогала Брежневой принимать правильные позы.

Напомним, что у артистки есть две дочки. Старшая из них София активно пробует себя в качестве модели. Интересно, что мама чаще стала появляться на светских мероприятиях с Соней. Нередко со спины Брежневу путают с девочкой-подростком.