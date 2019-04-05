Подписчикам понравилась фотосессия Брежневой в белье и колготках
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Вчера в своем аккаунте инстаграм Вера Брежнева опубликовала видеоролик, на котором продемонстрирована часть того, что происходило за кадром мартовской фотосессии. Последняя была организована в рамках подготовки обложки апрельского журнала «OK». На кадрах 37-летняя певица запечатлена не одна, а в компании с известной светской львицей и моделью Еленой Перминовой.
Женщинам сделали похожий макияж и прически. Схожести им добавляла худоба, рост, а также длинные ноги. В ходе съемки им удалось примерить множество образов, среди которых было и немало провокационных. Неоднократно Вера появлялась перед фотографом в нижнем белье и колготках. Подписчики Брежневой в очередной раз были приятно удивлены ее внешним видом.
В комментариях они отмечали, что Вера – молодец, раз сумела сохранить фигуру и составить достойную конкуренцию опытной модели. Кстати, на видео видно, что Перминова в этой фотосессии активно помогала Брежневой принимать правильные позы.
Весна шепчет 🌷 Поэтому я в начале апреля сразу на нескольких обложках ⚡️ Вот как мы снимали нашу обложку для @okmagazine_ru с любимой @lenaperminova 💕 !!! Спасибо @Vadim_vernik за такую идею 😘 все фото - в журнале 🔥 Ph @alexkolpa Мua @thesavva Hair @marinamelentyeva Lovely jewelry @mercuryjewellery 💎
Напомним, что у артистки есть две дочки. Старшая из них София активно пробует себя в качестве модели. Интересно, что мама чаще стала появляться на светских мероприятиях с Соней. Нередко со спины Брежневу путают с девочкой-подростком.
Краткая информация о Вере Брежневой
Имя: Вера Брежнева
Отчество: Викторовна
День рождения: 03.02.1982
Возраст: 37 лет
Место рождения: г. Днепродзержинск, Украина
Рост: 171 см
Вес: 53 кг
Знак Зодиака: Водолей
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певица, актриса
Фотографии
Фотографии
А вам нравится, как выглядит Вера Брежнева сейчас? 4
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я-яй / 05.04.19 13:51А меду-то налили. Эта прям молодуха, хотя на свои 37 она выглядит, а вторая – удачно пристроившаяся замуж, вдруг крутая модель!
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Vano / 05.04.19 13:32Что она худая – не поспоришь, но при этом изможденная какая-то стала.
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Нюра / 05.04.19 12:22Не очень. Слишком сухая стала. Гораздо круче она смотрелась в клипах пятилетней давности и в Виагре. Там у нее были прям формы! Красивые и аппетитные! Сейчас их нет.