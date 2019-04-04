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Елена Малышева объяснила, почему считает, что в России нет остеопатии


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Сегодня все внимание СМИ вновь оказалось приковано к телеведущей Елене Малышевой. А причиной послужили ее слова об остеопатии, которые возмутили огромное количество врачей по всей стране. Так, в одном из недавних выпусков программы "Жить здорово" было заявлено, что остеопатия не имеет под собой никакой доказательной базы и вообще, такой специальности у нас в России, по мнению Малышевой, не существует.

Своим возмущением по поводу этого заявления тут же поспешил поделиться Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой остеопатии в Северо-Западном государственном медицинском университете Дмитрий Мохов. В открытом обращении к директору "Первого канала" Константину Эрнсту Дмитрий Евгеньевич подчеркнул, что Малышева подобными словами лишь продемонстрировала свою крайнюю некомпетентность и ввела в заблуждение огромное количество людей. Более того, она оскорбила тысячи врачей-остеопатов, ведь в России такая профессия не только существует, но и с 1994 года активно развивается.

Следует заметить, что Елена Малышева не сразу отреагировала на эту ситуацию. Более того, возможно она и не придала бы значения возмущению профессора Мохова, но, по некоторым данным, руководство "Первого канала" попросило ее постараться уладить разгоревшийся конфликт. После чего на официальной страничке Елены Васильевны в Инстаграм появился пост, в котором она попыталась объяснить, почему именно так, а никак иначе, высказалась об остеопатии.

Как оказалось, Малышева, в первую очередь, руководствовалась принципом "не навреди", ведь по ее словам "в России остеопатами себя называют огромное количество людей, часто не имеющих даже диплома врача". И вот, чтобы пациенты не обращались к таким "шарлатанам и мошенникам", она и ее коллеги в программе "Жить здорово" стараются как можно осторожнее относиться к термину "остеопат". Отдельно Елена подчеркнула, что в Академиях последипломного образования до нынешнего года официально даже не выпускались врачи с такой специализацией. По мнению телеведущей, в остеопатии всё еще только начинается, хотя энтузиазм специалистов, работающих в этой области, похвален.

Что же касается извинений, которых ждал от Малышевой Дмитрий Мохов, то их так и не последовало.

 

Краткая информация о Елене Малышевой

Имя: Елена Малышева

Отчество: Васильевна

День рождения: 13.03.1961

Возраст: 58 лет

Место рождения: г. Кемерово

Рост: 168 см

Вес: 63 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: телеведущая

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0 Не нравится 0 Нравится 04.04.2019 Теги: Елена Малышева

А что вы думаете об остеопатии в России? 4  

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  • 111 / 04.04.19 21:32
    -
    1
    +
    По-моему, Малышева слегка не себе. В последнее время она все чаще несет откровенную чушь.
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  • Сама / 04.04.19 20:18
    -
    -1
    +
    Да, Малышева посмотрела на проблему только с одной стороны. Мол мошенников и неучей много, не ходите к ним, люди. А тех действительно сильных специалистов, которые уже много лет работают на этом поприще, она в учет не взяла, что странно.
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  • Вероника / 04.04.19 19:28
    -
    2
    +
    Да, шарлатанов сейчас очень много. Только это касается не только остеопатии, но еще и других сфер медицины. А есть также и действительно прекрасные специалисты, после рук которых выходишь из кабинета, как новенькая. И труд таких людей надо уважать. Тысячи к ним обращаются и большинству они помогают. А Малышевой следует лучше думать, что она говорит.
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    • Ника / 04.04.19 20:16
      -
      0
      +
      Именно! Как-то на передаче перед НГ она сказала о том, что елочные гирлянды могут провоцировать эпилепсию у детей. Это сущий бред! Если эпилепсии нет, никакие световые эффекты ничего не спровоцируют, и она не появится, а вот если эпилепсия присутствует, тогда да, мигание может спровоцировать приступ. А Малышева и не врач вовсе, клоунесса...
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