Елена Малышева объяснила, почему считает, что в России нет остеопатии

Сегодня все внимание СМИ вновь оказалось приковано к телеведущей Елене Малышевой. А причиной послужили ее слова об остеопатии, которые возмутили огромное количество врачей по всей стране. Так, в одном из недавних выпусков программы "Жить здорово" было заявлено, что остеопатия не имеет под собой никакой доказательной базы и вообще, такой специальности у нас в России, по мнению Малышевой, не существует.

Своим возмущением по поводу этого заявления тут же поспешил поделиться Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой остеопатии в Северо-Западном государственном медицинском университете Дмитрий Мохов. В открытом обращении к директору "Первого канала" Константину Эрнсту Дмитрий Евгеньевич подчеркнул, что Малышева подобными словами лишь продемонстрировала свою крайнюю некомпетентность и ввела в заблуждение огромное количество людей. Более того, она оскорбила тысячи врачей-остеопатов, ведь в России такая профессия не только существует, но и с 1994 года активно развивается.

Следует заметить, что Елена Малышева не сразу отреагировала на эту ситуацию. Более того, возможно она и не придала бы значения возмущению профессора Мохова, но, по некоторым данным, руководство "Первого канала" попросило ее постараться уладить разгоревшийся конфликт. После чего на официальной страничке Елены Васильевны в Инстаграм появился пост, в котором она попыталась объяснить, почему именно так, а никак иначе, высказалась об остеопатии.

Как оказалось, Малышева, в первую очередь, руководствовалась принципом "не навреди", ведь по ее словам "в России остеопатами себя называют огромное количество людей, часто не имеющих даже диплома врача". И вот, чтобы пациенты не обращались к таким "шарлатанам и мошенникам", она и ее коллеги в программе "Жить здорово" стараются как можно осторожнее относиться к термину "остеопат". Отдельно Елена подчеркнула, что в Академиях последипломного образования до нынешнего года официально даже не выпускались врачи с такой специализацией. По мнению телеведущей, в остеопатии всё еще только начинается, хотя энтузиазм специалистов, работающих в этой области, похвален.

Что же касается извинений, которых ждал от Малышевой Дмитрий Мохов, то их так и не последовало.