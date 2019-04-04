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Егор Крид не подписал новый контракт с Black Star из-за финансовых разногласий


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Как удалось выяснить журналистам, основная претензия возникла со стороны Егора. Исполнитель захотел получать больше, чем было оговорено в предыдущем контракте. Согласно выясненным данным, ежемесячно артист приносил продюсерскому центру от 11 до 20 миллионов рублей.  По условиям контракта, Крид  получал от этой суммы свои законные 20%. Со временем такое положение дел перестало нравиться Егору.

Он решил, что вправе требовать от представителей лейбла большей оплаты. 24-летний певец заявил руководству,  что желает получать 50% прибыли. Переговоры по данному вопросу начались еще в декабре и длились несколько месяцев. В итоге продюсер согласился выплачивать Криду 40%, однако молодой человек отказался и продолжал настаивать ровно на половине.

В итоге, контракт не был продлен. Тем временем в аккаунте Егора появился новый псевдоним. Журналисты провели аналогию с недавно возникшим конфликтом Кристины Си и Black Star, и предположили, что требование передачи прав на сценическое имя артиста является одним из пунктов контракта. Использовать его для  дальнейшего продвижения по окончании срока действия документа нельзя.

В этом свете появление нового имени становится обоснованным. Теперь Егор предлагает всем поклонникам искать  его под псевдонимом HeartBreakKid.

Краткая информация о Егоре Криде

Имя: Егор Крид

Отчество: Николаевич

День рождения: 25.06.1994

Возраст: 24 года

Место рождения: г. Пенза

Рост: 185 см

Вес: 80 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: певец, автор песен

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0 Не нравится 11 Нравится 04.04.2019 Теги: Егор Крид

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