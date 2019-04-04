Егор Крид не подписал новый контракт с Black Star из-за финансовых разногласий

Как удалось выяснить журналистам, основная претензия возникла со стороны Егора. Исполнитель захотел получать больше, чем было оговорено в предыдущем контракте. Согласно выясненным данным, ежемесячно артист приносил продюсерскому центру от 11 до 20 миллионов рублей. По условиям контракта, Крид получал от этой суммы свои законные 20%. Со временем такое положение дел перестало нравиться Егору.

Он решил, что вправе требовать от представителей лейбла большей оплаты. 24-летний певец заявил руководству, что желает получать 50% прибыли. Переговоры по данному вопросу начались еще в декабре и длились несколько месяцев. В итоге продюсер согласился выплачивать Криду 40%, однако молодой человек отказался и продолжал настаивать ровно на половине.

В итоге, контракт не был продлен. Тем временем в аккаунте Егора появился новый псевдоним. Журналисты провели аналогию с недавно возникшим конфликтом Кристины Си и Black Star, и предположили, что требование передачи прав на сценическое имя артиста является одним из пунктов контракта. Использовать его для дальнейшего продвижения по окончании срока действия документа нельзя.

В этом свете появление нового имени становится обоснованным. Теперь Егор предлагает всем поклонникам искать его под псевдонимом HeartBreakKid.

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