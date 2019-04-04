Егор Крид не подписал новый контракт с Black Star из-за финансовых разногласий
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Как удалось выяснить журналистам, основная претензия возникла со стороны Егора. Исполнитель захотел получать больше, чем было оговорено в предыдущем контракте. Согласно выясненным данным, ежемесячно артист приносил продюсерскому центру от 11 до 20 миллионов рублей. По условиям контракта, Крид получал от этой суммы свои законные 20%. Со временем такое положение дел перестало нравиться Егору.
Он решил, что вправе требовать от представителей лейбла большей оплаты. 24-летний певец заявил руководству, что желает получать 50% прибыли. Переговоры по данному вопросу начались еще в декабре и длились несколько месяцев. В итоге продюсер согласился выплачивать Криду 40%, однако молодой человек отказался и продолжал настаивать ровно на половине.
В итоге, контракт не был продлен. Тем временем в аккаунте Егора появился новый псевдоним. Журналисты провели аналогию с недавно возникшим конфликтом Кристины Си и Black Star, и предположили, что требование передачи прав на сценическое имя артиста является одним из пунктов контракта. Использовать его для дальнейшего продвижения по окончании срока действия документа нельзя.
В этом свете появление нового имени становится обоснованным. Теперь Егор предлагает всем поклонникам искать его под псевдонимом HeartBreakKid.
Краткая информация о Егоре Криде
Имя: Егор Крид
Отчество: Николаевич
День рождения: 25.06.1994
Возраст: 24 года
Место рождения: г. Пенза
Рост: 185 см
Вес: 80 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певец, автор песен
Фотографии
Фотографии
Вы считаете справедливым требование Крида? 5
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Стас / 04.04.19 20:16Мне вот интересно, чем жить будет блэк стар, когда Крид уйдет. Он же их кормил фактически. Я там кроме Тимати никого больше и не знаю.
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NL / 04.04.19 15:26То, что она настаивал на половине перебор. Нормальные они ему условия предлагали, когда 40 лупанули. Нужно же учитывать, что они тратят на его раскрутку, организацию концертов, съемки клипов и т.д. Это же не из его кармана идет.
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Кристина Москва / 04.04.19 14:37Да!
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Лотоss / 04.04.19 14:15Считаю справедливо он требует. В начале карьеры, когда продюсеры больше вкладывают, чем получают, когда нужна раскрутка и т.п., вполне уместно соотношение 20/80, но когда артист уже наработал имя, считаю, что вполне справедливы его претензии как минимум на половину.
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Казак / 04.04.19 13:36Блин, ну при таких заработках 20%? Я думал они прибедняются, когда жалуются, что их как липку обдирают.