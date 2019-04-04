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Звезды инстаграма запустили новый флешмоб, чтобы поддержать Лазарева


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Идея фотографироваться с обнаженной спиной, сидя в кровати и отвернувшись лицом от камеры, пришла в голову Сергею Лазареву. В свою публикацию он вставил соответствующий хэштег – «голая спина». Его моментально подхватили другие популярные персоны шоу-бизнеса и социальной сети.

Вслед за Лазаревым аналогичную фотографию в похожем ракурсе сделал Евгений Бороденко. Актер и участник команды «Comedy Woman» в подписи к публикации призвал всех поддержать таким же снимком выступление Сергея Лазарева на Евровидении.

Буквально через день–два эту идею подхватили коллеги Евгения Бороденко: Наталья Еприкян и Екатерина Варнава. Женщины последовали примеру мужчин.

Поклонники оценили прекрасные фигуры дам и представителей сильного пола, но больше всего их волновало, кто же все-таки фотографировал самого Лазарева с утра пораньше. Эту информацию Сергей предпочел оставить без ответа.

А пока звезды веселятся, тренд успели подхватить и обычные пользователи. По хэштегу «голая спина» можно найти множество аналогичных фотографий. Как ни странно, но большинство участников запущенного флешмоба – это мужчины.

Краткая информация о Сергее Лазареве

Имя: Сергей Лазарев

Отчество: Вячеславович

День рождения: 01.04.1983

Возраст: 36 лет

Место рождения: г. Москва

Рост: 182 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: певец, ведущий

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1 Не нравится 1 Нравится 04.04.2019 Теги: сергей лазарев

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