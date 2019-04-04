Звезды инстаграма запустили новый флешмоб, чтобы поддержать Лазарева
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Идея фотографироваться с обнаженной спиной, сидя в кровати и отвернувшись лицом от камеры, пришла в голову Сергею Лазареву. В свою публикацию он вставил соответствующий хэштег – «голая спина». Его моментально подхватили другие популярные персоны шоу-бизнеса и социальной сети.
Вслед за Лазаревым аналогичную фотографию в похожем ракурсе сделал Евгений Бороденко. Актер и участник команды «Comedy Woman» в подписи к публикации призвал всех поддержать таким же снимком выступление Сергея Лазарева на Евровидении.
Буквально через день–два эту идею подхватили коллеги Евгения Бороденко: Наталья Еприкян и Екатерина Варнава. Женщины последовали примеру мужчин.
Поклонники оценили прекрасные фигуры дам и представителей сильного пола, но больше всего их волновало, кто же все-таки фотографировал самого Лазарева с утра пораньше. Эту информацию Сергей предпочел оставить без ответа.
А пока звезды веселятся, тренд успели подхватить и обычные пользователи. По хэштегу «голая спина» можно найти множество аналогичных фотографий. Как ни странно, но большинство участников запущенного флешмоба – это мужчины.
Краткая информация о Сергее Лазареве
Имя: Сергей Лазарев
Отчество: Вячеславович
День рождения: 01.04.1983
Возраст: 36 лет
Место рождения: г. Москва
Рост: 182 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: певец, ведущий
Фотографии
Фотографии
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Romaha / 05.04.19 13:33Бороденко тоже из этих???! Ё-моё весь мир пал… такой красавчик
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Асие / 05.04.19 09:53Флешмобы не понимаю. Одному дураку пришло в голову повернуться пятой точкой, сотни за ним повторили. Один споткнулся, упал и все весь инстаграм пестрит придурковатыми снимками.
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Милосская / 05.04.19 09:05А вас до сих пор удивляет, почему же мужчины подхватили этот тренд? Серёга, выходи уже из тени. Некоторые девули до сих пор верят, что ты завидный холостяк!
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Маня, несите корвалол / 04.04.19 19:56Ох, чует моё сердце, не зря Лазарев так ярко откомментил Бороденко. Явно он – новый фаворит.