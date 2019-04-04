Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику

Известная американская поп-звезда Бритни Спирс в очередной раз обеспокоила поклонников состоянием своего здоровья. Ей пришлось отправиться на лечение в психиатрическую клинику. У певицы возникло нервное расстройство вследствие переживаний из-за болезни ее отца.

Как известно, в последнее время здоровье Джеймса Спирса оставляет желать лучшего. Начиная с января этого года, Бритни даже пришлось отказаться от гастролей из-за того, что она решила в полной мере посвятить себя заботе об отце. Однако, как ее усилия, так и старания медиков не дали должного результата, и Джеймсу становится хуже.

По данным журналистского расследования лечение Бритни в психиатрической больнице займет около месяца. В это время о сыновьях певицы позаботится их отец Кевин Федерлайн. Следует сказать, что мальчики и без того преимущественно находятся на попечении отца, а с матерью видятся крайне редко.

Визит Бритни в психлечебницу происходит не в первый раз. В 2008 году у знаменитости уже был нервный срыв, вызванный чрезмерным употреблением наркотиков и алкогольных напитков. После инцидента ее отец стал в полной мере ответственным за ее финансы, поскольку звезда была признана недееспособной.

Джеймс Спирс имеет сильное влияние на дочь. Известно, что без его согласия Бритни даже не решается узаконить отношения со своим бойфрендом Сэмом Асгари, который значительно моложе ее по возрасту. В данный момент, во время пребывания в клинике, он оказывает всяческую поддержку своей возлюбленной.