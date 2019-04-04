Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику
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Как известно, в последнее время здоровье Джеймса Спирса оставляет желать лучшего. Начиная с января этого года, Бритни даже пришлось отказаться от гастролей из-за того, что она решила в полной мере посвятить себя заботе об отце. Однако, как ее усилия, так и старания медиков не дали должного результата, и Джеймсу становится хуже.
По данным журналистского расследования лечение Бритни в психиатрической больнице займет около месяца. В это время о сыновьях певицы позаботится их отец Кевин Федерлайн. Следует сказать, что мальчики и без того преимущественно находятся на попечении отца, а с матерью видятся крайне редко.
Визит Бритни в психлечебницу происходит не в первый раз. В 2008 году у знаменитости уже был нервный срыв, вызванный чрезмерным употреблением наркотиков и алкогольных напитков. После инцидента ее отец стал в полной мере ответственным за ее финансы, поскольку звезда была признана недееспособной.
Джеймс Спирс имеет сильное влияние на дочь. Известно, что без его согласия Бритни даже не решается узаконить отношения со своим бойфрендом Сэмом Асгари, который значительно моложе ее по возрасту. В данный момент, во время пребывания в клинике, он оказывает всяческую поддержку своей возлюбленной.
Краткая информация о Бритни Спирс
Имя: Бритни Спирс
День рождения: 02.12.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: г. Маккомб, США
Рост: 163 см
Вес: 54 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: певица, актриса
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А как Вы восприняли новость о нервном срыве Бритни Спирс? 2
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Таня / 04.04.19 10:18Болезнь отца – это тяжелое испытание для Бритни. Надеюсь, что на поправку пойдет как сама певица, так и ее отец. Бритни как никогда нужна поддержка, в данном случае это испытание на прочность ее отношений с бойфрендом, интересно, как он себя проявит в данной ситуации
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Алена / 04.04.19 10:17Очень жаль Бритни, видно она сильно переживает из-за отца. Неудивительно, он для нее один из самых близких людей, на нем лежит ответственность за благополучие дочери, которая даже не может принимать самостоятельные решения без учета его мнения