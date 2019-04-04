Алексей Панин объяснил в интервью, почему считает россиян "злобными уродцами"
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Актер Алексей Панин, чье имя в последнее время чаще упоминается в связи с новыми скандалами, нежели с новыми ролями, вновь отличился. На этот раз тем, что выложил в своем микроблоге гневный пост, в котором назвал россиян "обществом злобных уродцев". Впрочем, немного поумерив гнев, Алексей вскоре удалил написанное, однако резонанса все равно избежать не удалось. Многие фолловеры обиделись, а в адрес актера стали поступать ответные нелицеприятные высказывания.
В интервью "Комсомольской правде" Панин рассказал, что же его в очередной раз так разозлило, что он решил накинуться на подписчиков, припомнив им историю трехлетней давности. Тогда Алексей написал некролог, посвященный Наталье Крачковской, которая внезапно скончалась от инфаркта, но в комментариях к нему увидел не только добрые отзывы, но и огромное количество грязи. "Откуда столько злости к человеку, который не сделал тебе ничего плохого", - возмущался актер. - "Такого нет больше негде в мире!". По его мнению, люди в нашей стране только и ждут того, чтобы облить кого-то грязью. Среди самых обсуждаемых в негативном свете персон Алексей выделил себя, Марата Башарова, Никиту Джигурду и Анастасию Волочкову. Но еще больше артиста возмутил тот факт, что его благотворительные порывы остаются без внимания как подписчиков, так и прессы. "Но если я напишу что-то скандальное, пристыдив скудоумных злобных комментаторов, то мне тут же звонят журналисты", - поделился актер. - "Видимо, злобным уродцам неприятны мои слова".
Впрочем, как оказалось, в своих суждениях о чрезмерном внимании к некоторым представителям отечественного шоу-бизнеса Панин не одинок. Неожиданно его поддержала в этом вопросе народная артистка РФ Лия Ахеджакова. Она возмутилась, что все новости крутятся вокруг того, что сказали Алексей Серебряков и Алексей Панин. "Оставьте актеров в покое", - призвала Лия Меджидовна.
А вот скандальный блогер Лена Миро, напротив, решила заступиться за россиян. Она назвала Алексея "забытым артистом", которому свойственны "неумные поступки и необдуманные высказывания". Людей же добрых и злых, по мнению девушки, везде хватает одинаково.
Краткая информация об Алексее Панине
Имя: Алексей Панин
Отчество: Вячеславович
День рождения: 10.09.1977
Возраст: 41 год
Место рождения: Москва
Рост: 187 см
Вес: 72 кг
Знак Зодиака: Дева
Восточный гороскоп: Змея
Деятельность: актер
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А что вы думаете об этом высказывании Алексея Панина? 5
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Фу / 04.04.19 20:08Правильно Миро про него написала - забытый актер. Человек своими выходками сам себе всю карьеру загубил, а теперь что ему еще остается, как не на других людей гавкать. Только он зря думает, что он чем-то отличается от тех хейтеров, кто его в соцсетях травят. Нет, он такой же злобный и... не очень красивый, а еще очень отталкивающий, до отвращения, как в поведении, так и на внешность.
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Да / 04.04.19 17:48Панина терпеть не могу. Но правда в его словах есть. Проживаю в Европе. Такого гумна, как в русскоязычных форумах, нет нигде.
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Никольски / 04.04.19 18:05Ни один европейский актер или политик не позволяет себе назвать свой народ " злобным уродцем". Это свойственно исключительно российским " культурным" деятелям и политикам. Так что " за что купил, за то и продал" пусть не обижается. Ответка прилетела.
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Эльвира Н.Новгород / 04.04.19 15:26Чья бы корова мычала. Уж Панин-то, который отнял ребенка у матери и за плечами которого столько стремных скандалов, конечно ни разу не "злобный уродец". Ага, мечта всех женщин нашей страны, спортсмен, красОвец и добряк. Смешно! Это уважительно, что сейчас он пытается помочь девочке с больным сердцем, но оскорблять людей тоже не дело! Дураков везде полно, а особенно в социальных сетях, но раз ты, публичная личность, делаешь посты, значит будь готов, что на них отреагируют не только нормальные люди, но и неадекваты. Так зачем скатываться до их уровня?!