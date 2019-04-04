Актер Алексей Панин, чье имя в последнее время чаще упоминается в связи с новыми скандалами, нежели с новыми ролями, вновь отличился. На этот раз тем, что выложил в своем микроблоге гневный пост, в котором назвал россиян "обществом злобных уродцев". Впрочем, немного поумерив гнев, Алексей вскоре удалил написанное, однако резонанса все равно избежать не удалось. Многие фолловеры обиделись, а в адрес актера стали поступать ответные нелицеприятные высказывания.

В интервью "Комсомольской правде" Панин рассказал, что же его в очередной раз так разозлило, что он решил накинуться на подписчиков, припомнив им историю трехлетней давности. Тогда Алексей написал некролог, посвященный Наталье Крачковской, которая внезапно скончалась от инфаркта, но в комментариях к нему увидел не только добрые отзывы, но и огромное количество грязи. "Откуда столько злости к человеку, который не сделал тебе ничего плохого", - возмущался актер. - "Такого нет больше негде в мире!". По его мнению, люди в нашей стране только и ждут того, чтобы облить кого-то грязью. Среди самых обсуждаемых в негативном свете персон Алексей выделил себя, Марата Башарова, Никиту Джигурду и Анастасию Волочкову. Но еще больше артиста возмутил тот факт, что его благотворительные порывы остаются без внимания как подписчиков, так и прессы. "Но если я напишу что-то скандальное, пристыдив скудоумных злобных комментаторов, то мне тут же звонят журналисты", - поделился актер. - "Видимо, злобным уродцам неприятны мои слова".

Впрочем, как оказалось, в своих суждениях о чрезмерном внимании к некоторым представителям отечественного шоу-бизнеса Панин не одинок. Неожиданно его поддержала в этом вопросе народная артистка РФ Лия Ахеджакова. Она возмутилась, что все новости крутятся вокруг того, что сказали Алексей Серебряков и Алексей Панин. "Оставьте актеров в покое", - призвала Лия Меджидовна.

А вот скандальный блогер Лена Миро, напротив, решила заступиться за россиян. Она назвала Алексея "забытым артистом", которому свойственны "неумные поступки и необдуманные высказывания". Людей же добрых и злых, по мнению девушки, везде хватает одинаково.