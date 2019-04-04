 
 
 

 
 
На главную
 
 

Алексей Панин объяснил в интервью, почему считает россиян "злобными уродцами"


0 0

Актер Алексей Панин, чье имя в последнее время чаще упоминается в связи с новыми скандалами, нежели с новыми ролями, вновь отличился. На этот раз тем, что выложил в своем микроблоге гневный пост, в котором назвал россиян "обществом злобных уродцев". Впрочем, немного поумерив гнев, Алексей вскоре удалил написанное, однако резонанса все равно избежать не удалось. Многие фолловеры обиделись, а в адрес актера стали поступать ответные нелицеприятные высказывания.

В интервью "Комсомольской правде" Панин рассказал, что же его в очередной раз так разозлило, что он решил накинуться на подписчиков, припомнив им историю трехлетней давности. Тогда Алексей написал некролог, посвященный Наталье Крачковской, которая внезапно скончалась от инфаркта, но в комментариях к нему увидел не только добрые отзывы, но и огромное количество грязи. "Откуда столько злости к человеку, который не сделал тебе ничего плохого", - возмущался актер. - "Такого нет больше негде в мире!". По его мнению, люди в нашей стране только и ждут того, чтобы облить кого-то грязью. Среди самых обсуждаемых в негативном свете персон Алексей выделил себя, Марата Башарова, Никиту Джигурду и Анастасию Волочкову. Но еще больше артиста возмутил тот факт, что его благотворительные порывы остаются без внимания как подписчиков, так и прессы. "Но если я напишу что-то скандальное, пристыдив скудоумных злобных комментаторов, то мне тут же звонят журналисты", - поделился актер. - "Видимо, злобным уродцам неприятны мои слова".

Впрочем, как оказалось, в своих суждениях о чрезмерном внимании к некоторым представителям отечественного шоу-бизнеса Панин не одинок. Неожиданно его поддержала в этом вопросе народная артистка РФ Лия Ахеджакова. Она возмутилась, что все новости крутятся вокруг того, что сказали Алексей Серебряков и Алексей Панин. "Оставьте актеров в покое", - призвала Лия Меджидовна.

А вот скандальный блогер Лена Миро, напротив, решила заступиться за россиян. Она назвала Алексея "забытым артистом", которому свойственны "неумные поступки и необдуманные высказывания". Людей же добрых и злых, по мнению девушки, везде хватает одинаково.

 

Краткая информация об Алексее Панине

Имя: Алексей Панин

Отчество: Вячеславович

День рождения: 10.09.1977

Возраст: 41 год

Место рождения: Москва

Рост: 187 см

Вес: 72 кг

Знак Зодиака: Дева

Восточный гороскоп: Змея

Деятельность: актер

Смотреть фотографии с Алексеем Паниным

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 0 Нравится 04.04.2019 Теги: Алексей Панин

А что вы думаете об этом высказывании Алексея Панина? 5  

Оставить комментарий
  • Фу / 04.04.19 20:08
    -
    0
    +
    Правильно Миро про него написала - забытый актер. Человек своими выходками сам себе всю карьеру загубил, а теперь что ему еще остается, как не на других людей гавкать. Только он зря думает, что он чем-то отличается от тех хейтеров, кто его в соцсетях травят. Нет, он такой же злобный и... не очень красивый, а еще очень отталкивающий, до отвращения, как в поведении, так и на внешность.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Да / 04.04.19 17:48
    -
    2
    +
    Панина терпеть не могу. Но правда в его словах есть. Проживаю в Европе. Такого гумна, как в русскоязычных форумах, нет нигде.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Эльвира Н.Новгород / 04.04.19 15:26
    -
    3
    +
    Чья бы корова мычала. Уж Панин-то, который отнял ребенка у матери и за плечами которого столько стремных скандалов, конечно ни разу не "злобный уродец". Ага, мечта всех женщин нашей страны, спортсмен, красОвец и добряк. Смешно! Это уважительно, что сейчас он пытается помочь девочке с больным сердцем, но оскорблять людей тоже не дело! Дураков везде полно, а особенно в социальных сетях, но раз ты, публичная личность, делаешь посты, значит будь готов, что на них отреагируют не только нормальные люди, но и неадекваты. Так зачем скатываться до их уровня?!
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору