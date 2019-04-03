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Алена Водонаева ушла от мужа, но не развелась


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Еще несколько месяцев назад пользователи сети стали обсуждать, что брак Алены Водонаевой и Алексея Косинуса дал трещину. Однако тогда это казалось не более чем домыслами хейтеров, которые не любят Алену, позволяющую себе многочисленные провокационные видео, фото и высказывания.

Однако на днях стало известно, что около двух месяцев назад пара действительно разошлась. На данный момент Алена проживает в Москве, а Алексей в своей квартире в Санкт-Петербурге.

Кстати, сразу после свадьбы телеведущая намеревалась переехать в Питер, и именно поэтому обустраивала жилье по собственному вкусу. Выбранные ею мрачные бетонные стены и тяжелую резную мебель пользователи активно критиковали. По их мнению, жилье на «уютное гнездышко» никак не походило.

О причинах расставания ни Косинус, не Водонаева не говорят. Как рассказывают люди из близкого окружения, решение о разрыве приняла именно Алена. Между тем развод супруги до сих пор не оформили. Когда они будут подавать документы, неизвестно.

Алена после разрыва быстро восстановилась. На днях пользователи сети опубликовали ролик, в котором женщина выдает смелые па прямо на столе в одном из заведений Москвы. Дело происходит во время вечеринки и Водонаеву свистом и криками поддерживают все присутствующие.

Пользователей происходящее не позабавило. Многие в комментариях к ролику напомнили, что Алена уже взрослая женщина, у которой есть сын школьник. Подобное поведение, по их мнению, уже неприемлемо.

Краткая информация об Алене Водонаевой

Имя: Алена Водонаева

Отчество: Юрьевна

День рождения: 02.07.1982

Возраст: 36 лет

Место рождения: г. Тюмень

Рост: 176 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: телеведущая, журналистка

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0 Не нравится 2 Нравится 03.04.2019 Теги: Алена Водонаева

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