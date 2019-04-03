Алена Водонаева ушла от мужа, но не развелась
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Еще несколько месяцев назад пользователи сети стали обсуждать, что брак Алены Водонаевой и Алексея Косинуса дал трещину. Однако тогда это казалось не более чем домыслами хейтеров, которые не любят Алену, позволяющую себе многочисленные провокационные видео, фото и высказывания.
Однако на днях стало известно, что около двух месяцев назад пара действительно разошлась. На данный момент Алена проживает в Москве, а Алексей в своей квартире в Санкт-Петербурге.
Кстати, сразу после свадьбы телеведущая намеревалась переехать в Питер, и именно поэтому обустраивала жилье по собственному вкусу. Выбранные ею мрачные бетонные стены и тяжелую резную мебель пользователи активно критиковали. По их мнению, жилье на «уютное гнездышко» никак не походило.
О причинах расставания ни Косинус, не Водонаева не говорят. Как рассказывают люди из близкого окружения, решение о разрыве приняла именно Алена. Между тем развод супруги до сих пор не оформили. Когда они будут подавать документы, неизвестно.
Алена после разрыва быстро восстановилась. На днях пользователи сети опубликовали ролик, в котором женщина выдает смелые па прямо на столе в одном из заведений Москвы. Дело происходит во время вечеринки и Водонаеву свистом и криками поддерживают все присутствующие.
Пользователей происходящее не позабавило. Многие в комментариях к ролику напомнили, что Алена уже взрослая женщина, у которой есть сын школьник. Подобное поведение, по их мнению, уже неприемлемо.
Краткая информация об Алене Водонаевой
Имя: Алена Водонаева
Отчество: Юрьевна
День рождения: 02.07.1982
Возраст: 36 лет
Место рождения: г. Тюмень
Рост: 176 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: телеведущая, журналистка
Фотографии
Фотографии
А вам нравится Алена Водонаева? 3
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Серафима / 04.04.19 08:37Озабоченная бабища. Кому такая может нравиться?
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Лимонова / 03.04.19 20:51Алёна регулярно и настойчиво продолжает оправдывать звание «мамы Стифлера». Браво!
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Синус / 03.04.19 12:27Ладно, когда она вела себя так в 20. Это молодость и у каждого нечто подобное было. Но ей ведь уже далеко за 30. Сын есть, а у него одноклассники, которые в курсе, что такое интернет. Это уже алиас, ребятки. По ходу от развода она таки не оправилась.